트럼프 "우크라전 끝낼 것... 난 김정은과 잘 지내"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 당선인을 2024년 '올해의 인물'로 선정한 미국 시사주간지 타임 ⓒ 타임 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 북한의 개입으로 우크라이나 전쟁이 더 복잡해졌다면서도 자신이 김정은 북한 국무위원장을 잘 안다고 밝혔다.트럼프 당선인은 12일(현지시각) 미국 시사주간지 타임이 '올해의 인물'로 선정하며 공개한 인터뷰에서 '우크라이나를 버릴 것이냐'는 질문에 "난 합의에 도달하고 싶고, 합의에 도달하는 유일한 방법은 포기하지 않는 것"이라며 이같이 답했다.그는 "난 김정은을 알고, 김정은과 매우 잘 지낸다(I know Kim Jong Un, I get along very well with Kim Jong Un)"라며 "생각해보면 그가 실제로 상대한 사람은 내가 유일하다"라고 강조했다.가자 전쟁과 관련해서도 "지금도 중동에서 매우 생산적으로 일이 진행되고 있다"라며 "어떻게 보면 러시아-우크라이나보다 중동 문제가 더 해결하기 쉬울 것"이라고 말했다.생산적인 일들이 무엇인지 구체적으로 설명해달라는 질문에 "그럴 수 없다"라며 "우리는 곧 협상을 위해 마주 앉을 것이며, 그렇게 되면 모든 일에 대해 말해주겠다"라고 말을 아꼈다.그러면서 "나쁘고 복잡하게 만드는 요인들이 많지만, 결국에는 두 전쟁이 각각 혹은 동시에 끝날 수도 있다"라며 "그때 가서 내가 얼마나 훌륭한 일을 했는지 보여줄 것"이라고 강조했다.트럼프 당선인은 대선 후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 대화했냐는 질문에 "말해줄 수 없다"라며 "그건 그냥 적절하지 않다"라고 답변을 거부했다.또한 우크라이나가 바이든 행정부의 허가를 받아 미국에서 지원받은 미사일로 러시아 영토를 공격하는 것에 대해 "전쟁을 확대하고 악화시킬 뿐"이라며 "어리석은 결정"이라고 비판했다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자 전쟁을 언제 끝낼지 약속했느냐는 질문에도 "말하고 싶지 않다"라며 "난 그가 나를 매우 신뢰하고, 내가 이 전쟁을 끝내기를 원한다는 것을 알고 있다고 본다"라고 밝혔다.다만 그는 네타냐후 총리를 신뢰하냐는 질문에 "난 누구도 신뢰하지 않는다"라고 답했다.이스라엘과 팔레스타인이 각각 독립국가로 병존하는 '2국가 해법'을 여전히 지지하냐에 대해 "난 평화를 얻기 위해 할 수 있는 모든 해결책을 지지한다"라며 "다른 구상들도 있지만 난 정의로울 뿐 아니라 항구적인 평화를 얻을 수 있다면 무엇이든 지지한다"라고 강조했다.그는 대선에서 승리한 비결을 묻자 "나는 항상 옳은 말을 했기 때문"이라며 "우리는 국민들이 마음에 떠올리는 말을 했고, 민주당은 이 나라의 분위기를 파악하지 못했다"라고 밝혔다.구체적으로 설명해달라고 하자 "이 나라 국민은 이민자들 때문에 화가 났고, 치솟은 물가에 실망했다"라며 "남자가 여자 스포츠에서 뛰는 것을 보고싶어 하지도 않는다"라고 답했다.외국에서 온 수백만 명의 농업 노동자를 추방하면 식료품 가격이 급등하지 않겠느냐는 지적에 "우리는 이민자를 받아들여야 하지만, 합법적으로 받아들여야 한다는 것"이라고 반박했다.그러면서 "우리는 범죄자가 오는 것을 원하지 않는다"라며 "살인자나 정신병원에 있는 사람들이 들어와서 (미국이) 다른 나라들의 감옥이 되도록 놔두지 않을 것"이라고 강조했다.타임은 이날 트럼프 당선인을 올해의 인물로 선정하면서 "올해는 선정이 어렵지 않았다"라며 "트럼프가 2015년 처음 대선에 출마한 이래 그보다 정치와 역사의 향배를 바꾸는 데 큰 역할을 한 사람은 없을 것"이라고 평가했다.이어 "그의 가장 광신적인 지지자들부터 가장 열렬한 비평가들까지 우리는 트럼프 시대에 살고 있다"라며 "트럼프는 다시 한번 세상의 중심에 있으며, 그의 입지는 그 어느 때보다 강력하다"라고 소개했다.다만 "비평가들은 트럼프가 자신의 방식이 효과가 없다고 느낀다면 그가 점점 더 극단적이 될 것으로 우려한다"라고 덧붙였다.