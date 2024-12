이재명, <뉴욕타임스> 인터뷰서 "댐은 결국 무너질 것"

큰사진보기 ▲이재명 더불어민주당 대표 <뉴욕타임스> 인터뷰 기사 ⓒ 뉴욕타임스 관련사진보기

이재명 더불어민주당 대표가 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 "댐은 결국 무너질 것"이라며 윤석열 대통령의 탄핵을 예고했다.NYT는 10일(현지시각) '한국의 대통령은 여전히 자리에 있다. 이 남성은 그를 밀어내려 한다'(South Korea's President Is Still in Office. This Man Intends to Push Him Out)'라는 제목의 기사에서 이 대표의 인터뷰를 전했다.이 대표는 지난 3일 계엄령이 선포됐다는 소식을 접하고 국회로 향하는 길을 유튜브로 생중계하면서 "우리 민주주의의 마지막 방어선인 국회를 보호해야 한다"라며 시민들을 국회로 이끌어 계엄 해제를 주도했다.그는 당시 상황에 대해 "군에 체포될 수 있다는 건 알았지만, 적어도 사람들이 내가 구금되는 모습을 지켜볼 수 있을 것이라고 생각했다"라고 말했다.NYT는 "이는 한국 민주주의와 이 대표의 정치 경력에 있어 분수령이 된 순간"이라며 "이제 어느 때보다 강력한 정치적 입지를 갖게 되었다"라고 설명했다.그러면서 "이 대표는 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 사태 이후 탄핵 노력을 이끌고 있다"라며 "여론조사에 따르면 지금 대선이 치러지면 그가 이길 가능성이 가장 높다"라면서 유력한 차기 대권 주자로 소개했다.이 대표는 윤 대통령 탄핵소추안에 대해 "그가 탄핵당할 때까지 계속할 것"이라고 말했다. 또한 "더 많은 사람이 점점 열정적으로 투쟁에 동참하고 있다"라며 "크리스마스까지 끝내려고 노력할 것"이라고 덧붙였다.그는 윤 대통령의 비상계엄 선포에 대해 "자기 뜻대로 되지 않아 화가 나서 절대 군주, 왕이 되려고 했다"라며 "그가 한 일은 너무 터무니없어서 사람들은 그가 제정신인지 의심할 정도였다"라고 비판했다.NYT는 "검찰은 윤 대통령이 국회에 군대를 투입하며 내란죄를 저질렀는지 조사하고 있다"라며 "법무부는 윤 대통령의 출국을 금지했고, 이는 그가 재임 중 체포되는 한국의 첫 대통령이 될 가능성을 시사한다"라고 전했다.NYT는 "2022년 대선에서 윤 대통령은 이 대표를 극히 근소한 차이로 이겼으나, 이 대표는 올해 4월 총선에서 민주당의 압승을 이끌며 사실상 두 번째 대선에서 승리했다"라고 소개했다.그러면서 "민주당은 다수당 지위를 앞세워 윤석열 정부의 법안과 예산안을 막았고, 고위 관료들의 탄핵을 추진했다"라고 설명했다.이어 "정책 실수와 아내의 스캔들로 인기가 떨어진 윤 대통령은 야당의 입법 독재를 종식시키겠다며 계엄령을 선포했으나, 이는 최악이고 돌이킬 수 없는 실수였다(worst and irreparable mistake)"라고 평가했다.이 대표는 자신이 "윤 대통령이 가한 정치적 복수의 희생자"라며 "나는 이 끝없는 정치적 복수가 반복되는 최종 결과가 내전이라는 것을 안다"라고 강조했다.또한 "대통령은 자신의 권력을 개인적인 감정 표출이나 사익 증진을 위한 도구가 아닌 국가 통합에 사용할 책임이 있다"라면서 "내가 대통령이 되면 이런 악순환을 끊겠다"라고 밝혔다.국민의힘 의원들에 대해 "당의 노선을 따르는 것은 '반역으로 가는 길'이라고 계속 설득하는 것 외에는 어차피 정치적 협상을 시도하는 것은 불가능하고 너무 위험해졌다"라고 말했다.특히 윤 대통령은 권력을 붙잡고 싶어 하고, 한동훈 국민의힘 대표는 자신의 영향력을 확대하고 싶어 한다면서 "그들은 서로를 믿지 않고 두려워한다"라며 "한 손으로 서로의 목을 잡고 다른 손으로는 안전핀이 뽑힌 수류탄을 휘두르고 있다"라고 진단했다.이 대표는 윤 대통령 탄핵안 통과를 위해 국민의힘 의원들에게 다가서고 있다면서 "댐은 결국 무너지고 우리는 피를 흘리지 않는 혁명을 겪을 것"이라고 강조했다.