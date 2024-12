해외 교수-연구자 1440명, 시국선언문 발표

한국시간으로 지난 6일 오후 8시, 해외 교수-연구자들이 온라인으로 시국선언문을 발표하고 윤석열 탄핵이 될 때까지 서명을 모을 것이라고 밝혔다. 9일 오전 9시 (한국시간) 현재 미국, 영국, 독일, 일본, 헝가리, 캐나다, 호주, 벨기에, 슬로바키아, 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 중국, 이태리, 스페인, 뉴질랜드, 네델란드, 싱가폴, 홍콩, 프랑스, 브라질 등에서 거주하며 연구에 매진하는 교수-연구자 1440명이 시국 선언에 동참했다.박노자 (노르웨이 오슬로대학)교수와 강남순 (텍사스 크리스천대학교) 교수를 비롯한 해외 교수-연구자들은 시국선언문에서 "(비상계엄 선포는) 헌정질서를 유린하고 민주주의를 위협하는 반헌법적 내란 사건"이라 규정하고 "내란 사건을 일으킨 주범과 모든 가담자들에게 위헌적 범죄에 대한 철저한 책임을 물어야 할 것"이라고 성토했다.이들은 "이러한 상황을 깊이 우려하며, 윤석열에 대한 즉각적인 탄핵과 처벌을 요구"한다고 밝혔다. 그러면서 "우리 모두는, 대한민국의 민주주의를 지키기 위해 싸우는 시민들과 강하게 연대할 것"이라고 밝혔다.강남순 교수는 페이스북에 "혼자서는 미약할 수 있는 개인들이 모여서, 이렇게 '함께' 저항과 연대의 몸짓을 하는 것은 성숙한 민주주의의 모습으로 진전하는 터전을 일구어내는 의미가 된다. 절망적인 순간에도 서로를 격려하며 연대를 나누는 몸짓이 절실하게 필요한 이유다"라고 밝히며 다음의 시국선언문을 공유했다.반헌법적 내란을 일으킨 윤석열의 탄핵과 처벌을 요구합니다.노벨문학상 수상자인 한강 작가는 우리가 무사유와 무감각에 빠질 때 퍼져가는 잔인성과 폭력성을 경고했습니다. 그 경고는 지금 윤석열 정권 하에서 적나라하게 현실로 드러나고 있습니다. 권력에 대한 무비판적 태도와 책임 회피는 민주주의의 근본을 훼손하며, 사회 곳곳을 마비시켰습니다.대한민국은 지난 100여 년 동안 수많은 고난과 어려움을 넘어 모두가 잘 사는 사회를 만들기 위해 함께 싸워 왔습니다. 일본 제국주의 하에서의 독립투쟁과, 해방 후 근대화와 더불어 4.19, 5.18, 6.10 민주항쟁을 통해 이룩한 민주화. 세월호 참사에 깊은 상처를 받은 많은 시민들이 헌법에 의한 대통령 탄핵을 이룬 무혈 촛불혁명. 세계가 경이로움을 표하는 한국문화의 근간은 이 자랑스런 고난 극복의 역사에 있습니다.그러나 최근 2년 반 동안, 윤석열 정권 하에서 민주주의의 후퇴와 사회적 불안이 지속되고 있습니다. 민주적 원칙과 협치는 사라지고, 권력은 검찰을 이용해 정적 제거에 몰두하고 있습니다. 10.29 이태원 참사와 채 상병 사건에서 보듯, 많은 젊은이들이 목숨을 잃었음에도 불구하고 책임을 져야 할 이들은 여전히 책임을 지지 않고 있습니다. 오히려 진상을 밝히고자 했던 사람은 항명죄로 기소되어 부당한 처벌을 받고 있습니다.윤석열은 국익이 아닌 사익을 위해 거부권을 남발하고, 수많은 거짓말과 궤변으로 국민을 기만하고 있습니다. 이는 법 앞에 모두가 평등하다는 공정과 상식을 심각하게 훼손하는 행위입니다.2024년 12월 3일, 비상계엄이 선포된 그 밤의 참극은 윤석열 정권이 더 이상 대한민국의 합법적 정부가 아님을 분명히 드러냈습니다. 헌정질서를 유린하고 민주주의를 위협하는 반헌법적 내란 사건입니다. 다행히 시민들과 국회가 계엄령을 즉시 철회시켰지만, 이 내란 사건을 일으킨 주범과 모든 가담자들에게 위헌적 범죄에 대한 철저한 책임을 물어야 할 것입니다.저희 해외 교수 및 연구자들은 이러한 상황을 깊이 우려하며, 윤석열에 대한 즉각적인 탄핵과 처벌을 요구합니다. 우리 모두는, 대한민국의 민주주의를 지키기 위해 싸우는 시민들과 강하게 연대할 것입니다.Overseas Scholars Call for the Impeachment and Punishment of Yoon Suk-yeolStatement by Overseas Scholars Concerned about the Reality and Future of Korea's DemocracyWe demand the impeachment punishment of Yoon Suk-yeol who staged an unconstitutional rebellion on December 3, 2024.Nobel Prize-winning author Han Kang once warned that cruelty and violence spread amidst thoughtlessness and insensitivity. Her warning has become a stark reality under the Yoon Suk-yeol administration. Its uncritical attitude toward power and evasion of responsibility have undermined the foundation of democracy and paralyzed every sector of society.For over a century, Koreans have risen to numerous challenges in their collective endeavor to build a society where everyone can thrive. They have tirelessly advanced their history by waging the Independence Movement against Japan's imperial rule and laboring for the economic development after their liberation. They have democratized their government by staging the April 19 Revolution, the May 18 Gwangju Uprising, and the June Democracy Movement of 1987. Sharing the suffering of the victims of the Sewol tragedy, they were united in peace to raise candles to constitutionally impeach President Park Geun-hye. It is Koreans' proud history of overcoming adversity that has nourished Korean culture that shines the world today.However, the past two-and-a-half years under the Yoon Suk-Yeol administration is tainted with the regression of democracy and the precarity of people. Democratic principles and cooperative governance have vanished as the government obsessively wields its executive power to eliminate political opponents. Even though many young lives were lost in the Itaewon Halloween tragedy on October 29, 2022, those responsible have not been held accountable. After a young soldier was killed in a reckless operation, it is instead the one who has sought to uncover the truth that is unjustly prosecuted for insubordination and unfairly punished by the administration.Yoon Suk-yeol has abused his veto power for personal interests and has deceived the public with countless lies and fallacious arguments. Such actions severely undermine the common sense of fairness as well as the principle that everyone is equal before the law.The declaration of martial law on the night of December 3, 2024, has made it clear that the Yoon administration is no longer legitimate. It was an unconstitutional rebellion that violated Korea's constitutional order and endangered democracy. Fortunately, citizens and the National Assembly promptly rescinded the martial law declaration, but the perpetrators and all those participated in this rebellion must be held accountable thoroughly for their unconstitutional crime.Deeply concerned about this situation, we overseas scholars demand the immediate impeachment and punishment of Yoon Suk-yeol.We stand firmly in solidarity with the citizens fighting to protect South Korea's democracy.Signed,Overseas Scholars

