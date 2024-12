캐나다 요크대학교 한인 재학생·동문·교수·연구자 "윤석열 탄핵하라"

2024년 12월 3일, 바다 건너 조국에서 믿을 수 없는 소식이, 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포했다는 소식이 들려왔다. 계엄이라는, 2024년에 상상조차 할 수 없는 단어에 이어 계엄군이 국회에 침입하고 시민들에게 총구를 겨누어 이를 시민들이 맨 몸으로 막아서는 현장이 생생하게 중계되었다. 마음은 당장이라도 달려가 동료 시민들과 함께하고 싶음에도 머나먼 캐나다에서 우리는 지켜볼 수밖에 없었다.



45년만의 비상계엄이다. 박정희 암살 직후 선포된 비상계엄은 전두환, 노태우를 비롯한 신군부 세력에 의해 전국으로 확대되었고 민주주의를 갈망하는 시민들의 전국적인 저항을 불러일으켰다. 이는 5.18 광주민중항쟁으로 이어졌고, 신군부 세력이 계엄군을 투입하여 시민들을 학살하는 비극이 일어났다. 그리고 윤석열 정권은 아무런 명분 없이 45년만에 광주의 악몽, 군사독재의 악몽을 불러일으키며 시민들에게 총구를 겨누었다.



윤석열 정권이 민주주의를, 대한민국을 파괴하고 군사독재를 시도한 증거가 끊임없이 보도되고 있다. 여당과 야당, 시민사회와 노동조합의 지도부를 체포하여 국회와 시민사회를를 무력화하고 파괴하려는 시도가 명백히 밝혀졌다. 대한민국의 민주주의가 죽음의 문턱을 넘었다. 그럼에도 윤석열은 멈추지 않고 2차 비상계엄을 시도하고 있다.



시민들의 저항과 여야 의원들의 신속한 행동으로 윤석열 정권의 위헌적인 비상계엄을 성공적으로 막아내었다. 하지만 위헌적인 비상계엄으로 국회에 군을 투입해 무력화하려 시도한, 헌정질서와 민주주의를 파괴하고자 시도한 주범이 대통령으로 있는 이상, 그 주범이 또 다시 같은 시도를 반복하는 이상, 대한민국의 민주주의와 대한민국에서 살아가는 사람들은 안전할 수 없다.



세계의 민주주의는 연결되어 있다. 비록 우리는 조국을 떠나 캐나다에서 살아가고 있지만, 고향을 떠나 살아가는 한인으로서, 학문을 익히는 학생으로서, 학문을 추구하는 교수·연구자로서, 일터에서 일하는 노동자로서, 민주주의를 갈망하는 시민으로서 대한민국의 민주주의를 지키고자 한다.



그래서 우리, 요크대학교 한인 재학생, 동문, 교수·연구자 16인은 선언한다.



반헌법적 비상계엄 윤석열을 탄핵하라.



국회의원 300인은 국민의 명령에 따라 전원 윤석열 탄핵에 동의하라.



수사기관과 사법기관은 헌법과 형법에 따라 주범들을 구속·수사하여 처벌하라.



민주주의를 파괴하려 시도한 세력이 모두 물러나기 전까지 대한민국은 안전하지 않다. 우리는 각자의 자리에서 국경을 넘어 대한민국의 민주주의를 위해 연대할 것이다.



2024년 12월 7일 (대한민국 시간)



요크대학교 한인 학생, 동문, 교수·연구자 16인



강미란, 사회학 석사과정 졸업예정자

배기홍, Professor of Finance

Laam Hae, Associate Professor of Politics

허나영 Nayoung Heo, Student in Business Commerce

권예랑, Student in Continuing Studies

김낙중, Researche of Political Science

노현영, Student in Computer Science

장채윤, Student in Economics

배원경, 아동학 학생

Charles Hyo-Chul CHO, Professor of Sustainability/Accounting

Ahrong Lee, Associate Professor of Linguistics

Song Hee Jin, Associate Professor of Applied Linguistics

Hong Kal, Associate Professor of Art History

Hyejin Ku, Professor of Mathematics & Statistics

염휘린, Student of Criminology

전미현, Associate Professor of Educational linguistics