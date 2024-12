"조국 위해 무엇이든 하겠다" 재외동포 시국선언 하루 만에 1만명 돌파

"20대이나, 5.18이 우리에게 남긴 것은 너무나 강력하다. 경험해야만 아는가? 경험하지 않아도 느낄 수 있는 분노, 눈물, 연대가 있다. 해외에 있으나 이것이 나의 나라와 무관하다는 것이 아니다. 나는 내 나라에서 죽을 것이며, 그곳은 기필코 올바른 시스템, 법이 바로선 나라가 될것이다. 민주주의가 결코 쉽게 세워지지 않았으니, 풍파가 있더라도 민주주의는 죽지 않는다. 분노하고 표현하고 연대하라.

'군인들이 압도적으로 강하다는 걸 모르지 않았습니다. 다만 이상한 건, 그들의 힘만큼이나 깅렬한 무언가가 나를 압도하고 있었다는 겁니다. 양심. 그래요, 양심.

세상에서 제일 무서운게 그겁니다.' - 소년이 온다, 한강

나는 나를 사랑하기에 내 양심을 저버릴 수 없고 그 사랑은 내 주변으로 그리고 사회로 나라로 나아간다. 사랑 없는 분노로 권력을 휘두르는 저자들을 봐라. 그리고 사랑 있는 분노로 모인 우리들을 봐라. 압도적으로 우리가 이긴다. 압도하라." (미국, 박지원)

"작금의 대한민국의 상황은 지극히 비정상적인 국정운영을 주도하는 대통령의 의해 국민의 안녕과 자유 수호에 반하는 방향으로 가고 있다. 이에 우리는 대한민국 밖에서 내 조국의 자유와 평화를 위해 무엇이든 할 것이다." (미국, 마지현)

"민주주의는 완성되는 것이 아니라 끊임없이 지켜가야 하는 것입니다." (미국, 박가은)

"국민을 보호해야 할 국가의 수장인 대통령이 국민들과 그들을 대표하는 국회를 향해서 총부리를 겨눈 사건은 명백히 국가내란죄입니다. 그에 맞는 법적처벌이 필요합니다." (미국, 박정숙)

"대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다." (캐나다, MI Kang)

"윤석열이 이야기하는 자유나 민주주의는 헌법에 근거한 시민의 자유와 민주주의가 아니라 오로지 자기 자신만을 위하는 '자유'와 '민주주의'입니다. 그는 대한민국의 검사로서 법제체제를 그 누구보다 더 잘 알아야 하는 국민의 1인이며 대한민국을 더 잘 이끌어야 하는 나라의 수장이었습니다. 그러나 그는 친위쿠데타를 결성하여 2024년의 대한민국을 자신의 독재 정권 하에 두고자 하였으며, 이를 대한민국 기준 2024년 12월 3일 저녁 10시 28분에 계엄령을 통해 시행하였습니다. 이는 단순히 국내에 거주하는 수 많은 시민 및 외국인만을 위협한 것이 아니라 국외에 거주하는 재외동포의 신분과 이들의 안위마저 위협한 것임에 틀림없습니다. 자신의 독재체제를 이루기 위해 군권력을 자유 민주주의의 횃불과도 같은 국회의사당에 침투시켜 입법권을 침해코자 한 것은 뉴스 보도와 수 많은 사람들의 노력이 담긴 영상에 여전히 생생히 남아 있습니다. 이를 두고 보기만 할 수 없습니다. 다시금 이러한 일이 발생하도록 방관할 수도 없습니다. 이미 우리는 1980년대 전두환의 쿠데타와 계엄령을 경험했으나 이를 제대로 처벌하지 않았고, 이것이 사례가 되어 예비 독재자를 양성했다는 것을 윤석열을 통해 보았습니다. 이에 반드시 윤석열을 탄핵하고 주동자 윤석열을 포함, 이를 동조 및 방조한 이들을 모두 내란죄로 엄중히 수사하여 이들에게 합당한 처벌을 내려야 할 것입니다. 저는 대한민국 여의도의 국회의사당 앞에 지금도 모여있을 많은 시민들과 국회 본회의장 안으로 군이 들어가지 못하도록 최선을 다 한 이름 모를 존경스러운 시민들에게 큰 빚을 졌습니다. 이에 본 시국선언문에 동참하고 연대하고 싶습니다. 반드시 시민의 자유와 민주주의는 승리합니다. 대한민국 시민이 그렇게 만들 것입니다." (네델란드, 주소영)

"해외공포의 함성이 함께울려퍼져 , 조국 대한민국의 올바른 역사발전에 동참하길 간. 절 . 함 으로 소원합니다." (베트남, 안용백)

"윤석열탄핵과 민주적인 대(한)민국을 원합니다" (러시아, 류미정)

"국민의 기본권 제한을 자신의 이익을 위한 정치적 수단으로 사용한 사람은 국민의 대표라는 자리를 맡을 자격이 없으며, 반드시 엄중한 처벌을 받아야 합니다. 미래 세대를 위해서도 사사로운 이유로 국민의 기본권을 제한하려 한 이번 사례가 옳은 선례로 남기를 바랍니다. " (영국, 백수경)

"언제든 돌아가도 안심할 수 있는 대한민국이길 소망합니다." (체코, 고아라)

"두번이나 멀리 지켜만 봐서 죄송합니다. 첫번째보다 지금의 우리는 나라의 부강함 보다 더 단단한 민주주의가 두 다리 지탱해주고 있음을 멀리서도 느끼면 살고 있습니다. 우리의 평화와 자유를 지탱 할 땅을 우리가 지켜내야 할 때 입니다. 민주주의를 총 칼로 짖밟는 대통령을 즉각 탄핵하라." (호주, 조예루)

"이 처럼 한국에 가고 싶은 때는 없었습니다. 광화문광장에서 하나의 촛불이 되고 싶었으나 그렇게 못하는 현실이 너무 안타깝습니다. 이렇게라도 함께합니다." (독일, 박시현)

"1.민주주의를 지키기 위한 결단을 촉구하며 대한민국의 민주주의와 헌법을 수호하기 위해 이 선언에 동참합니다. 국민의 뜻을 외면하고 헌법을 유린한 자들은 반드시 법의 심판을 받아야 합니다.

2.재외 동포로서의 연대 표명: 재외 동포로서, 대한민국의 민주주의가 심각하게 위협받고 있음을 우려하며, 윤석열 대통령의 즉각 퇴진과 내란 공범자들에 대한 처벌을 강력히 요구합니다.

3.미래 세대를 위한 호: 이 선언문은 현재만이 아닌 미래 세대를 위한 외침입니다. 민주주의를 지키고 역사의 진보를 위해 모든 책임자를 엄중히 처벌해야 합니다." (체코, 홍희숙)

"​​부디 이 위기를 넘길 수 있도록 기도합니다. 깨어있고 행동하는 동료 시민들은 저의 한국인으로서의 자부심입니다. 연대합시다, 그리고 이겨냅시다." (일본, 이민영)

"해외에있어서 나의 조국의 중요성을 더 느낍니다. 조국이 강해야 해외서도 우리 개개인이 안전하고 정당한 사람대우 받으며 사는겁니다. 모두가 일궈낸 이 나라의 신용을 한순간에 망친 윤석열 탄핵을 강력히 촉구합니다." (영국, 서재이)

"민주주의의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘" (호주, Julie Cho)

"당연한 것처럼 민주주의를 누리며 살았지만 그건 수많은 사람들의 피로 이루어낸 민주주의다. 소중한 국민의 자유를 잃어버릴 뻔 했다는게 믿기지 않고 그 처절한 역사를 다시 한번 반복할 뻔 했다는게 슬프다. 다시 슬픈 역사를 반복해선 안된다. 민주주의는 지켜져야 한다. " (호주, 이한나)

"국민의 주권과 자유를 위협하고, 국민의 피와 눈물로 이루어 낸 민주주의를 훼손하는 대통령은 있어서는 안 됩니다. 불소통, 독단적 판단으로 여야를 막론하여 대화를 거부하고, 심지어 자신을 보좌하는 내각과 대통령실과도 소통하지 못하는 대통령이 국민의 목소리를 듣고 잘못을 인정하는 일은 일어나지 않을 요원한 것으로 보입니다. 재외국민으로서 해외에서 이 사태를 확인하면서도 풍전등화와 같은 내 나라의 현실에 눈물이 멈추지 않았습니다. 우리는 짧은 시간 내에 경제적 풍요를 이루었고, 세계에서 인정할만한 성숙한 민주주의적 시민 의식을 구축했습니다. 여기에는 현 대통령의 공은 티끌만큼도 존재하지 않습니다. 우리가 이루어낸 가치를 훼손하고, 국민을 위협하는 대통령을 더이상 용납할 수 없습니다. 앞으로 대한민국을 이끌어갈 새로운 새대에게 이렇게 망가진 대한민국을 넘겨, 구렁텅이 속에서 삶을 지속하게 할 수 없습니다. 작게는 내 아이가 정당한 권리와 자유를 누리며 살아갈 수 있도록 하기 위해, 크게는 대한민국 국민의 주권을 보존하고 안전하고 안녕할 권리를 위해, 작금의 시대에 나서지 않을 수 없다 생각합니다. 모든 재외국민들의 참여가 있기를 염원합니다." (중국, 김선영)

"이번 비상 계엄 선포의 본질은 친위 쿠데타이다. 친위 쿠데타란 곧 정권을 잡고 있는 세력이 현 권력을 더 강화하기 위해 헌정질서를 짓밟는 초법적, 불법 폭력을 동원해 내란을 선동한 것이다. 헌법 절차를 충족하지 않은 채 계엄령을 내렸고, 군사를 동원해 국회의 정당한 헌법적 활동을 방해한 시도를 처벌없이 넘어가자는 주장이 곧 대한민국 공화국을 무너뜨리는 적극적 반국가 행위이다. 현 대통령을 내란죄로 처벌하라." (네델란드, 강빛나래)

"민주주의와 헌법을 부정하고 국민 모두의 안전을 위험에 빠뜨린 윤석열을 즉각 탄핵하고, 윤석열을 비롯하여 반헌법적인 계엄 공모/참여한 인원 모두 내란죄 적용 및 법정 최고형을 내려야 합니다. 이런 미친 짓이 후대에 절대 반복되지 않게 철저히 수사하고 이에 반대하는 세력 모두 처벌 받기를 간절히 바랍니다." (이탈리아, 정희연)

"군대를 이용하여 무력으로써 국민을 다뤄보겠다는 그러한 공포심리를 악의로 조성한, 대통령의로써의 권력을 세계가바라보는 한가운데서 파렴치하게 남용한, 저 우둔하고 민주주의 정신에 해가되는 윤석열, 김건희부부가 탄핵을 통해서든, 이번사태를 엄중하고 정당하게 심판, 처벌을 받기를 바랍니다. " (스코트랜드, 전주리)

"내가 사랑하는 나의 조국! 내 아이가 사랑하고 살아갈 내 아름다운 조국이 민주주의로 지켜지기를 바랍니다." (호주, Sunyoung Choi)

"저는 광주에서 나고 자란 재외국민입니다. 계엄이라는 두 글자가 역사 속에 어떻게 국민들에게 트라우마로 남아 있는지, 그 의미를 이해한다면 단순히 대통령의 사사로운 감정에 좌지우지 되어 내려져서는 안되는 것이었습니다. 윤석열과 가담자들은 내란죄로 엄벌에 처해야 합니다. 다시는 비극적인 역사를 반복하지 맙시다!" (일본, 이윤지)

"윤석열 내란은 전세계가 목격하고 규탄하는 중대범죄이다. 윤석열은 대한민국 국민의 안전과 국가 존속을 위협하고, 심지어 대한민국을 둘러싼 주변국들과 세계 정세까지도 불안케하는 위험인물이다. 하루빨리 윤석열을 탄핵하고 내란 공모자들을 엄중히 처벌하라!" (대만, 차다은)

한국시각 5일, 재외동포들이 시국선언문을 내고 서명을 받은 지 하루도 안 되어 1만여 명이 서명했다.시국선언에 참여한 국가도 다양하다. 미국, 독일, 캐나다, 일본, 프랑스, 호주, 뉴질랜드, 아일랜드, 인도네시아, 노르웨이, 사우디아라비아, 네팔, 태국, 네덜란드, 스코틀랜드, 이탈리아, 남아공, 스웯덴, 싱가포르, 영국, 베트남, 홍콩, 스페인, 포르투갈, 러시아, 멕시코, 필리핀, 아랍에미리트, 이집트, 스위스, 덴마크, 체코, 튀르키예, 카타르, 헝가리, 슬로베니아, 대만, 브라질, 아르헨티나, 벨기에, 인도, 칠레, 룩셈부르크, 말레이시아, 중국, 남극(장보고기지) 등에서 동참했다. 보도자료를 낸 시점까지 1만 64명이 참여했고, 이후에도 참여자가 지속적으로 증가하고 있다.시국선언문은 4.16 세월호참사 진상규명과 책임자처벌을 요구해온 재외동포단체들인 미시간세사모, 4.16해외연대, 샌프란시스코 공감, 스프링세계시민연대가 공동 작성했다. 이들은 시국선언문에서 ▲ 윤석열 대통령과 박안수 육군참모총장은 사태에 대한 책임을 지고 즉각 퇴진하고 김용현 국방부 장관과 함께 법의 심판을 받을 것, ▲ 검경은 즉각 윤석열 대통령을 내란죄로 즉각 체포하고 직·간접적 공범들에게 반드시 책임을 물을 것 ▲ 국민의힘 의원들은 민의를 거스르는 파렴치한 행동을 중단하고 즉각 대통령 탄핵에 동참할 것을 요구했다.재외동포들이 시국선언문 서명하며 이런 말들을 남겼다.재외동포 시국선언문( https://tinyurl.com/4xrt7nhb )은 다음과 같다.재외 동포 시국 선언문대한민국의 역사는 피와 눈물로 지은 민중의 역사다. 영혼에 역사도 민중도 없는 자는 그저 그 속이 텅 빈 어떤 껍데기에 불과하다. 그런 자가 대통령이 되어 자신을 국가와 동일시 하고 사욕과 국익을 동일시 하니, 역사는 퇴보하고 수많은 사람들이 억울하게 죽었다. 외교, 안보, 경제도 허물어진 것은 굳이 지적할 필요조차 없다. 그의 입에서 발음되는 '자유'나 '민주주의' 와 같은 단어들 역시 공허한 껍데기일 뿐이다.이에 윤석열 대통령 퇴진과 그의 배우자 김건희 특검을 요구하는 한국 내외 각계각층의 시국선언이 거세게 이어졌고, 시민들은 거리와 광장을 가득 메웠다. 이는 정당하게 민주주의를 수호하겠다는 국민들의 굳은 의지였다. 그럼에도 결국 윤석열 대통령은 지난 12월 3일 밤 그 어떤 합당한 근거도 없이 비상계엄령을 선포하며 국민에게 총구를 겨눴다. 국회와 지방의회, 정당의 활동마저 금했다. 이는 헌법과 법률을 명백히 위반한 중대한 내란죄에 해당한다. 민중의 단결된 노력으로 2시간 반 만에 국회에서 비상 계엄령 해제 요구 결의안이 통과되고 이후 비상계엄이 공식 해제되었지만, 결코, 21세기 대한민국에서 비상계엄령 선포라는 육중한 사건을 단순히 그것을 해제하는 것만으로 종결지을 수 없다.하여, 대한민국의 민중과 전 세계의 한인들은 위법적 계엄령 선포에 대한 책임과 정의를 집요하게 추궁할 것이다. 우리는 역사의 주인으로서, 윤석열 대통령과 내란에 가담한 공모자들, 민중과 역사를 배반한 정치인들에게 다음을 엄중히 요구한다.하나, 윤석열 대통령과 박안수 육군참모총장은 사태에 대한 책임을 지고 즉각 퇴진하고 김용현 국방부 장관과 함께 법의 심판을 받으라.하나, 검경은 즉각 윤석열 대통령을 내란죄로 즉각 체포하고 직·간접적 공범들에게 반드시 책임을 물으라.하나, 국민의힘 의원들은 민의를 거스르는 파렴치한 행동을 중단하고 즉각 대통령 탄핵에 동참하라.2024년 12월 5일공동작성자: 미시간 세사모, 4.16 해외연대, 샌프란시스코 공감 , 스프링 세계시민연대Statement from Overseas Koreans on the Current State of AffairsThe history of the Republic of Korea is one of the people, built with their blood and tears. Those devoid of history and the soul of the people are nothing but hollow shells. When such a person becomes president, equating themselves with the nation and their self-interest with the national interest, history regresses, and countless lives are unjustly lost. It is unnecessary to point out the collapse of diplomacy, security, and the economy under such leadership. Words like "freedom" and "democracy" uttered by this president are but hollow shells, devoid of meaning.In response, Koreans both at home and abroad from all walks of life have issued strong declarations demanding the resignation of President Yoon Suk Yeol and an independent investigation into his spouse, Kim Kun-hee. Citizens have filled the streets and squares, demonstrating their unwavering commitment to safeguarding democracy. Despite this, on the night of December 3, without any legitimate justification, President Yoon declared emergency martial law, aiming his authority against the very people he is supposed to serve. He further suspended the activities of the National Assembly, local councils, and political parties—an act that constitutes a clear violation of the Constitution and laws, amounting to a grave charge of treason.Although the united effort of the people led the National Assembly to pass a resolution to revoke the emergency martial law within just two and a half hours, and the martial law was subsequently officially lifted, this unprecedented declaration cannot simply be resolved with its repeal. Such a heavy-handed action in 21st-century Korea demands accountability and justice.Thus, Koreans in Korea and around the world will relentlessly pursue accountability for the illegal declaration of martial law and demand justice. As stewards of history, we solemnly make the following demands to President Yoon Suk Yeol, his co-conspirators, and politicians who have betrayed the people and history:1. President Yoon Suk Yeol must immediately step down, take responsibility for the crisis, and face legal judgment alongside Army Chief of Staff Park An-soo and Defense Minister Kim Yong-hyun.2. Law enforcement must immediately arrest President Yoon Suk Yeol on charges of insurrection and hold all direct and indirect accomplices fully accountable under the law.3. Members of the People Power Party must cease their disgraceful actions that defy the will of the people and join the effort to impeach the president without delay.December 5, 2024