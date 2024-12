"광주 자원회수시설, 기회·기대시설 될 수 있어"

큰사진보기 ▲광주광역시 광산구가 주최하고, 호남대학교가 주관한 ‘자원회수시설 바로알기 국제심포지엄’(Resource recovery facility lnternational Symposium, Gwangsan-Gu Korea)이 6일 오후 광산구 호남대 문화체육관에서 열렸다. 박병규 광산구청장이 '우리집 쓰레기 어떻게 처리할까요'라는 제목의 주제발표를 하고 있다. ⓒ 광산구청 관련사진보기

"자원회수시설은 '기피 시설'이 아닌 '기회·기대시설'이 될 수 있습니다."

큰사진보기 ▲광주광역시 광산구가 주최하고, 호남대학교가 주관한 '자원회수시설 바로알기 국제심포지엄'(Resource recovery facility lnternational Symposium, Gwangsan-Gu Korea)이 6일 오후 광산구 호남대 문화체육관에서 열렸다. 홍수정 행정과갈등연구소 대표를 좌장으로 박병규 광산구청장(행정), 송창수 호남대 AI교양대학장(전문가), 예스퍼 크누센 주한 덴마크 대사관 에너지참사관(해외행정), 닐스 토르 로스테드 덴마크 아마게르 바케 커뮤니케이션 책임자(해외사례), 나마이슈이치 요코하마시 자원순환국 적정처리계획 부장(해외사례), 줄리안 퀸타르트 유럽연합 기후행동 친선대사(환경활동), 이규옥 경기하남유니온시티 에일린 뜰 아파트 입주자 대표 등 패널들이 토론하고 있다.

큰사진보기 ▲광주광역시 광산구가 주최하고, 호남대학교가 주관한 '자원회수시설 바로알기 국제심포지엄'(Resource recovery facility lnternational Symposium, Gwangsan-Gu Korea)이 6일 오후 광산구 호남대 문화체육관에서 열렸다. 박병규 광산구청장이 개회사를 낭독하고 있다.

6일 광주광역시 광산구와 호남대가 주최하고, 광산구가 주관한 '자원회수시설 바로 알기 국제심포지엄'(Resource recovery facility lnternational Symposium, Gwangsan-Gu Korea)에서 우리나라는 물론 덴마크와 일본의 전문가들은 이같이 입을 모았다.이날 심포지엄은 2030년 생활 폐기물 직매립 금지· 시행을 앞두고, 광주가 직면한 쓰레기 처리 문제 해법을 모색하고, 자원회수시설에 대한 시민 인식을 전환하는 공론장으로 마련됐다.패널토론에서 많은 전문가는 세계 최고의 자원회수시설로 꼽히는 덴마크 코펜하겐의 '아마게르 바케', 일본 요코하마와 오사카 자원회수시설, 국내 하남유니온파크 등의 사례를 들며 "기회·기대시설이 될 수 있다"고 강조했다.덴마크 닐스 토르 로스테드(Nils Thor Rosted) '아마게르 바케' 총괄책임자는 "아마게르 바케는 폐기물을 소각해 발생하는 열과 증기로 9만4000 가구에 전기를 공급한다"며 "유해 물질이 거의 없는 청정한 가스를 내보내는 환경친화적 에너지 시설"이라고 설명했다.이어 "지금은 '님비(NIMBY, Not In my Backyard)'가 아닌 '윔비(WIMBY, welcome Into my Backyard)'의 시대"라며 "(자원회수시설을)청정하고 안전하게 높은 효율의 에너지를 생산하는, 주민이 환영하는 시설로 만들 수 있다"고 강조했다.폐기물 처리와 자원화 분야 권위자인 배재근 서울과학기술대학교 에너지환경공학과 교수는 기조 강연에서 "자원회수시설은 자원의 재사용·재활용과 에너지 확보라는 탄소중립과 고용 창출, 산업 육성 등 총체적으로 지역을 활성화하는 수단으로 봐야 한다"고 주장했다.이어 "친환경·친주민·친지역 '3친(親)'을 바탕으로 지역 자원순환 체계를 정비하고 지속 가능한 형태로 전환하는 계기가 되도록 해야 한다"고 덧붙였다.주민 반대를 해결하기 위한 최고의 방법으로는 끊임없는 대화를 강조했다.닐스 토르 로스테드 덴마크 '아마게르 바케' 총괄책임자는 "자원회수시설 건립에 대해서는 주민들에게 사실적인 정보 전달과 주민 참여가 가장 중요하다"고 전했다.이어 "주민과의 신뢰 관계를 구축하기 위해 여러 번의 워크숍을 진행했으며, 시민사회단체, 주민 대표, 200여 명의 자원봉사자, 20여 개의 스포츠 클럽과 함께 협력했다"며 "소음 문제는 주민들에게 미리 정보를 제공하고 관련 민원이 발생하면 빠르게 처리하고 있다"고 설명했다.나마이슈이치 일본 요코하마시 자원순환국 적정처리계획 부장도 "주민들에게 정확한 정보 전달과 지역 주민에게 돌려줄 수 있는 환경을 조성해야 한다"고 언급했다.또 "1968년 일본 주민들은 연기 배출과 냄새로 인한 오염 등 건강과 경제적 피해에 대한 우려로 자원회수시설 건립을 거세게 반대했다"며 "주민 의견을 경청하고 다른 도시의 시설 견학, 소각 시설에 대한 최신 기술을 자세히 설명하는 등 주민들이 이해할 수 있도록 적극적으로 나섰다"고 강조했다.광주 자원회수시설을 환경 보호 운동에 활용하자는 제언도 나왔다.유럽연합 기후 행동 친선대사인 방송인 줄리안 퀸타르트 씨는 "쓰레기를 어떻게 처리할 것인지와 더불어 중요한 것은 쓰레기를 줄이는 것"이라며 "광주 자원회수시설이 설치돼 기금이 조성되면 일회용, 플라스틱 사용을 줄이는 데 활용했으면 좋겠다"고 말했다.박병규 광산구청장은 "국제심포지엄에 함께한 국내외 전문가를 통해 제시된 과학적인 정보와 사실, 다양한 의견들이 광주가 앞으로 자원회수시설 건립을 추진하는 데 있어서 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "지속 가능한 미래를 위한 책임을 다한다는 마음가짐으로, 계속해서 시민의 지혜와 의견을 수렴하는 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.