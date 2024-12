윤석열 탄핵 찬성 73.6%, 내란죄 69.5%

큰사진보기 ▲‘내란죄 윤석열 퇴진! 국민주권 실현! 시민촛불’ 집회가 4일 오후 서울 광화문네거리에서 노동자, 시민들이 참석한 가운데 열리고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

[탄핵 찬반]

[내란죄]

덧붙이는 글 | 이번 조사는 2024년 12월 4일(수요일) 전국 만 18세 이상 유권자 504명을 대상으로 무선(97%) 및 유선(3%) 무작위 생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답조사 방식으로 시행됐다. 전체 응답률은 4.8%였으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%p이다. 표본은 행정안전부 주민등록인구통계 기준에 따른 성·연령·지역별 가중값 부여(림 가중치)로 추출했다. 자세한 내용은 여론조사기관이나 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조할 수 있다.

'비상 계엄'을 선포한 윤석열 대통령을 탄핵해야 한다는 국민 여론이 70%를 넘는 것으로 나왔다. 윤 대통령의 이번 계엄 선포가 '내란죄'에 해당한다는 응답도 70%에 육박했다. 세대, 지역, 성별 등을 막론하고 대부분의 계층에서 탄핵 찬성 여론이 반대 여론을 오차범위(95% 신뢰수준, ±4.4%p) 이상 상회한 가운데, 찬반 여론이 오차범위 내 접전인 보수층에서도 찬성 여론이 과반이었다.<에너지경제신문>이 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰한 '윤석열 대통령 비상 계엄 사태 관련 국민 여론조사'에 따르면 윤석열 대통령의 탄핵에 '찬성한다'는 여론이 73.6%로 나왔다. 특히 '매우 찬성' 여론이 65.8%로 나오면서 응답 강도도 높았다. '찬성하는 편'은 7.7%였다. 반면, '반대한다'는 응답은 24.0%였으며 이 중 '매우 반대'가 15.0%, '반대하는 편' 8.9%였다. 격차는 49.6%p로 오차범위를 훌쩍 넘겼다. '잘 모름'은 2.4%였다.이는 리얼미터가 12월 4일 하루 동안 전국 만 18세 이상 남녀 504명에게 물은 결과로, 질문은 "어제 3일 밤 윤석열 대통령은 긴급 담화를 통해 '비상계엄'을 선포했었으나, 선포한 지 약 6시간여 만에 국회의 요구를 수용해 비상계엄 해제를 결정했습니다. 이와 관련해, 야권에서는 윤 대통령의 비상계엄 선포는 명백한 헌법 위반이라며 즉각 퇴진하지 않으면 탄핵을 추진하겠다고 밝혔는데요. 귀하는 윤석열 대통령 탄핵 추진에 대해 어떻게 생각하십니까?"였다.지역별로는 야권 지지층이 몰려 있는 광주·전라(찬성 79.3% vs. 반대 20.7%)가 가장 찬성 응답이 높았다. 역시 야권 지지 성향이 상대적으로 강한 인천·경기(77.3% vs. 21.2%)도 찬성 여론이 많이 나왔는데, 특히 '매우 찬성' 응답만으로도 70.2%가 나오며 강하게 찬성을 주장했다.주요 선거 국면마다 캐스팅 보트를 쥐고 있는 대전·충청·세종(74.0% vs. 19.2%), 심지어 여권 성향이 강세인 부산·울산·경남(72.9% vs. 26.0%)에서도 탄핵 찬성 여론이 70%를 넘겼다. 수도 서울(68.9% vs. 25.4%)과 '보수의 심장'으로 불리는 대구·경북(66.2% vs. 33.8%)에서도 역시 찬성 여론이 반대 여론을 압도했다.연령별로는 만 18~29세의 탄핵 찬성 비율이 86.8%(매우 찬성 79.0% + 찬성하는 편 7.8%)로 가장 높았다. 반대는 10.8%(매우 반대 10.8% + 반대하는 편 0.0%)에 머물렀다. 40대도 마찬가지로 탄핵 찬성 비율이 85.3%로 매우 높았는데, 특히 '매우 찬성'이 81.6%로 나오면서 전 세대 중 탄핵 요구 여론 강도가 셌다. 반대 여론은 13.3%(매우 반대 6.7% + 반대하는 편 6.7%)였다.탄핵 찬성 여론은 50대(76.4% vs. 22.3%), 30대(72.3% vs. 27.7%) 순으로 많이 나왔으며, 상대적으로 보수 지지층이 많은 60대(62.1% vs. 34.7%)와 70세 이상(56.8% vs. 36.3%)에서조차 찬성 여론이 반대 여론을 오차범위를 넘겨 많이 나왔다.이념 성향으로 구분했을 때는, 본인을 '진보'라고 규정한 유권자(찬성 94.6% vs. 반대 5.4%)의 찬성 의견이 90%을 넘어섰다. 이 중 '매우 찬성' 여론은 87.1%였고, '찬성하는 편'은 7.5%였다. 자신을 보수라고 밝힌 시민들 가운데서는 50.4%대 48.0%로 찬반 여론이 오차범위 안에서 접전이었다. 매우 찬성 38.5%, 찬성하는 편이 11.9%였고, 매우 반대 26.6%, 반대하는 편은 1.6%였다.'중도층'에서도 71.8%(매우 찬성 65.9% + 찬성하는 편 5.9%)와 26.9%(매우 반대 17.2% + 반대하는 편 9.7%)로 찬성 비율이 70%를 넘어섰다. '잘 모름'에서도 56.2%대 24.6%로 찬성 여론이 탄핵 반대 여론보다 '더블 스코어' 이상이었다.윤석열 대통령의 '비상계엄' 사태가 내란죄에 해당하는지 여부에 대해서도 비슷한 여론 지형을 보였다. 질문은 "야권과 법조계에서는 이번 비상계엄이 법률상 요건을 갖추지 못했고, '비상계엄' 선포 이후, 해제 요구를 막기 위해 군대가 동원돼 국회의원들의 국회 출입을 막은 점 등이 국기문란과 폭동에 해당되므로 내란죄가 성립된다고 주장하고 있는데요. 귀하는 윤 대통령의 이번 비상계엄 행위가 내란죄에 해당된다고 생각하십니까? 그렇지 않다고 보십니까?"였다.이에 내란죄에 '해당된다'라는 응답은 69.5%였고, '해당되지 않는다'라는 응답은 24.9%로 드러났다. 이 역시 보수층을 제외한 대부분의 계층에서 '내란죄'에 해당한다는 해석이 훨씬 우세했다.이번 사태를 내란죄로 바라보는 인식은 역시 광주·전라(78.2% vs. 20.6%)에서 가장 많았고, 이어 인천·경기(73.5% vs. 22.1%)도 만만치 않았다. 심지어 보수 지지층이 몰려 있는 대구·경북(70.5% vs. 23.4%)에서 70%를 넘어선 게 눈에 띈다. 내란죄 여론은 대전·세종·충청(64.4% vs. 24.1%), 부산·울산·경남(64.3% vs. 32.7%), 서울(62.7% vs. 27.2%) 순으로 높았다.세대별로는 탄핵 여론과 마찬가지로 만 18~29세(85.1% vs. 10.3%)와 40대(85.1% vs 12.9%)에서 내란죄 성립에 동조하는 여론이 압도적으로 많았고, 이어 50대(73.2% vs 23.6%), 30대(64.7% vs. 25.8%), 60대(56.9% vs. 38.7%), 70세 이상(48.8% vs. 39.0%) 순으로 드러났다. 전 세대에서 내란죄 해당 여론이 오차범위 이상 나온 것이다.이념적 성향으로 나누어 보았을 때는 '진보층'(93.5% vs. 4.9%)이 가장 적극적으로 내란죄 해당에 손을 들어줬다. '중도층'(65.4% vs. 28.5%) 내에서도 성립된다는 응답 비율이 절반을 훌쩍 넘겼으나, '보수층'(45.2% vs. 49.9%)에서만큼은 오차범위 안에서 팽팽했다. 오히려 내란죄 해석에 동의하지 않는 의견이 절반 가까이 나온 것이다.