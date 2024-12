미주 교수-연구자 시국선언 자유발언대 연다

큰사진보기 ▲미주 교수-연구자 시국선언 기자회견시국선언문 관련 기자회견 일시: 2024년 11월 30일(토) 오후 7시 (미국 동부 시간) 2024년 11월 30일(일) 오전 9시 (한국 시간) 장소: 온라인 줌(Zoom) 내용: 1. 시국선언문 발표 2. 질의/응답 ⓒ 전희경 관련사진보기

미주 교수-연구자 시국선언문 참여자 명단 (2024년 11월 30일 기준)

1. 김수현 The University of Arizona

2. 김근규 Delaware State University

3. 김 준 Southern Illinois University

4. 김양수 Virginia Western Community College

5. 유영주 University of Michigan

6. 허 창 Niagara University

7. 장혜정 Clemson University

8. 이조영 New Jersey Institute of Technology

9. 김소정 The University of Texas at El Paso

10. 김재윤 University of North Carolina at Pembroke

11. 이용환 Louisiana State University

12. 손재봉 California State University

13. 김 덕 St. Ambrose University

14. 박근표 University of California Riverside

15. 이재진 Iowa State University

16. 안동욱 Iowa State University

17. Kevin Byon Indiana University

18. 서민영 North Carolina State University

19. 이숙영 Baylor College of Medicine

20. 권재락 University of Michigan-Dearborn

21. 신유미 Lamar Institute of Technology

22. 윤지원 Stony Brook University

23. 윤장현 University of Southern California Keck School of Medicine

24. 이은신 The Ohio State University

25. 조연주 University of Texas at Tyler

26. 남상곤 Azusa Pacific University

27. 이석기 Youngstown State University

28. 임 숙 St. Catherine University

29. 손민혜 California State University, Dominguez Hills

30. 홍상진 Saint Leo University

31. 임태환 Lawrence Berkeley National Laboratory

32. 정장욱 Louisiana State University

33. 정영철 Mount Royal University

34. 양철호 Oklahoma State University

35. 한충희 Hope College

36. 이영선 Columbia University

37. 송현섭 University of Nebraska-Lincoln

38. 송상헌 Tenneco, Inc.

39. 김용택 Georgia Institute of Technology

40. 주영화 Virginia Tech. University

41. Jay Kim Professor Emeritus, University of Cincinnati

42. 윤성도 Mississippi State University

43. 정승우 Columbus State University

44. 이서희 University of Huston

45. 송미혜 Oakland University

46. 김형수 University of Kentucky

47. 임민수 Slippery Rock University of Pennsylvania

48. 이승환 Iowa State University

49. 김현준 University of Washington

50. 박보영 Radford University

51. 이종연 Loyola Marymount University

52. 이 철 Wayne State University

53. 여은호 Plymouth State University

54. 심종민 The State University of New York at Buffalo

55. 김태성 Liberty University

56. 김정환 University of Arkansas

57. 성준기 Western Kentucky University

58. 오동하 NIH [C]

59. 하병원 University of South Carolina

60. 이상래 Texas A&M University

61. 고성연 Queens College, City University of New York

62. 이지용 Southern Illinois University

63. 오혁근 Ford Motor Company

64. 송형진 Walgreens

65. 김수진 George Mason University

66. 주백규 Slippery Rock University of Pennsylvania

67. 고은아 Kennesaw State University

68. 장재원 SUNY at Brockport

69. 최태열 University of North Texas

70. 이철호 SCAG

71. Eddie Rher Stonehill College

72. 장승순 Georgia Institute of Technology

73. 박종규 City University of New York, College of Staten Island

74. 김상섭 Rosalind Franklin University (retired on June 30th 2024)

75. 하재식 University of Illinois at Springfield

76. 김성재 Mississippi State University

77. 박의상 민주청년

78. 김용헌 University of Cincinnati

79. 김영훈 North Carolina Wesleyan University

80. 송현섭 University of West Georgia

81. 이보영 Iliff school of Theology

82. 손민웅 University of Kentucky

83. 전선아 University of California Los Angeles

84. 조민아 Georgetown University, Washington DC

85. 민평갑 Distinguished Professor at Queens College

86. 김기범 WINSTON-SALEM STATE UNIVERSITY

87. 김수진 University of Kentucky

88. Rosie Jahng Wayne State University

89. 김지철 Mississippi State University

90. 주형숙 Bowling Green State University

91. 송학준 California State University Dominguez Hills

92. 김대원 Oakland University

93. 최진영 Colgate Rochester Crozer Divinity School

94. 김나미 Spelman College

95. 박영락 Columbus State University

96. 정효정 Texas Tech University

97. 최윤선 Valdosta State University

98. 김일환 University of Tennessee Health Science Center

99. 유은영 North Carolina Central University

100. 김지은 University of Chicago

101. 최명동 Oakland University

102. 여태호 Southern Illinois University

103. 허 윤 Loras College

104. 장우영 Indiana University - Bloomington

105. 박성균 University of Michigan

106. 박흥만 East Texas A&M University

107. 이진규 University of Georgia

108. 유재중 Youngstown State University

109. 박승현 St. John's University

110. 김성희 Western Michigan University

111. 엄대석 University of California Irvine

112. 신정란 (Individual)

113. 이관승 University of Huston-Victoria

114. 김향숙 Towson University

115. 임형일 Kent State University

116. 서상철 University of Windsor

117. 정인숙 St. Mary's University

118. 김성주 North Carolina University

119. 민들레 University of New Hampshire

120. 강 민 North Carolina State University

121. 전명훈 Virginia Tech University

122. 박도영 Illinois State University

123. 정문영 Wilkes University

124. 김두옥 University of Kentucky

125. 이경배 University of Oklahoma (Retired)

126. 조수제 Fordham University

127. 민병희 Wayne State University

128. 이동수 Arkansas Tech University

129. 김아영 Mississippi State University

130. 옥치형 Temple University

131. 윤용순 Oakland University

132. 이범수 University of Illinois at Urbana-Champaign

133. Albert S. Kim. University of Hawaii -Manoa

134. 고명숙 Eastern Michigan University

135. 손영무 Central Connecticut State University

136. 안준영 University of Michigan

137. 배연주 Ferris State University

138. 백태웅 University of Hawaii-Manoa

139. 장윤식 Stanford University

140. 장수은 University of Michigan

141. 조항태 University of Minnesota

142. Young-mee Yu Cho Rutgers University

143. 최덕효 University of Maryland

144. 최경희 University of Chicago

145. Simone Chun Korea Policy Institute

146. Patrick Chung University of Maryland

147. Bruce Cumings University of Chicago

148. John Duncan University of California-Los Angeles

149. 어경희 Yale University

150. Clara Han Johns Hopkins University

151. 한정아 University of Michigan

152. Angie Heo University of Chicago

153. Christine Hong University of California-Santa Cruz

154. 황인구 Boston College

155. Susan Hwang University of California-Santa Barbara

156. 전승희 Boston College

157. Kelly Jeong University of California-Riverside

158. 정영아 George Mason University

159. 김보형 Vanderbilt University

160. Cheehyung Harrison Kim University of Hawaii-Manoa

161. Daniel Y. Kim Brown University

162. 김은정 Syracuse University

163. 김하야나 Ohio State University

164. 김재은 University of Michigan

165. 김진원 Smith College

166. Junyoung Veronica Kim York University

167. Monica Kim University of Wisconsin

168. Nora Kim, Mary Washington University

169. 김필호 Ohio State University

170. 김수복 KAPP

171. 김성은 Harvard University

172. Anna Lee University of Illinois, Urbana-Champagne

173. 이진경 University of California-San Diego

174. 이남희 University of California-Los Angeles

175. Jenny Wang Medina Emory University

176. Albert L. Park Claremont McKenna College

177. 박은희 University of Chicago

178. 박현선 George Mason University

179. 박현숙 University of California-Los Angeles

180. 박현준 University of Pennsylvania

181. 박소원 University of California-Santa Barbara

182. 박선영 University of Southern California

183. 이주연 Pennsylvania State University

184. 신나리 University of Michigan

185. 손수영 Cornell University

186. 성낙길 University of Hawaii-Manoa

187. Jeong Eun Annable We Northwestern University

188. Jini Kim Watson New York University

189. Travis Workman, University of Minnesota

190. 양성익 Arizona State University

191. 윤상석 University of Iowa

192. 홍양선 University of New Mexico

193. 강남순 Christian University

194. 고재숙 Baylor College

195. 김윤희 Kennesaw State University

196. 김푸름 University of North Dakota

197. 안승걸 Duke University

198. 안인숙 New Mexico State University

199. 엄대석 The University of California, Irvine

200. 유재혁 University of Wisconsin-Madison

201. 이윤석 University of Florida

202. 이향순 University of Georgia

203. 임 숙 St. Catherine University

204. 정 명 Georgia Southern University

205. Jung, Edwin Stephen F. Austin State University

206. 최태열 University of North Texas

207. 최환석 University of Guelph

208. 이지애 California State University, Long Beach

209. 박순혜 North Carolina State University

210. 조지원 Oregon State University

211. 박인수 Dakota State University

212. 허성규 California State University, San Bernardino

213. 이 청 California State University, San Bernardino(Retired)

214. 유은미 Sacramento State University

215. 이다배 Kennesaw State University

216. 신경호 Northwest Missouri State University

217. 황석연 Lamar University

218. 정미영 University of South Carolina

219. 이철우 Ferris State University

220. 박도회 University of Michigan, Dearborn

221. 이윤주 Grand Valley State University

222. 갈 홍 York University

223. 이윤경 University of Toronto

224. 송제숙 University of Toronto

225. 강소희 University of Toronto

226. 정가영 University of California, Davis

227. 박연배 Savannah State University

228. 조영기 Texas A&M University

229. 박경선 University of Michigan

230. 이수찬 University of Texas at San Antonio

231. 김다혜 Northwestern University

232. 유용석 Carnegie Mellon University

233. 안진수 University of California-Berkeley

234. 배 민 University of Windsor

235. 이소림 University of Pennsylvania

236. 신선우 Oakland University

이들은 지속적으로 서명을 받고 있으며,

시국선언문(영문 포함) 서명 링크는 다음과 같다

https://forms.gle/H6Md1jDawM98hTrM8

미주 교수-연구자들이 지난 11월 20일 시국선언문을 발표한 후, 11월 30일(미동부 시간) 기자회견을 열었다. 이 열흘의 기간 동안 230여 명의 교수와 연구자들이 시국선언 서명에 참여했다. 미주 한인 교수, 연구자 뿐만 아니라 미국에서 한국 전근대, 근현대 분야의 양대 산맥으로 불리는 존 던컨 교수(UCLA)와 브루스 커밍스 명예교수 (The University of Chicago)도 서명에 참여했다. (관련 기사 : 재미 한국인 교수 및 연구자들, 시국 선언 "대통령 윤석열은 하야하라" 이철호 한겨레 통신원과 현송 JNC TV 대표 등이 참여한 기자회견에서 김근규(Delaware State University), 김준(Southern Illinois University), 김양수(Virginia Western Community College), 장혜정(Clemson University), 유영주(University of Michigan), 김수현(The University of Arizona), 강민 (North Carolina State University), 이윤석 (University of Florida), 신선우(Oakland University) 교수 등이 시국선언문을 낭독하고 기자들과 질의 응답시간을 가졌다.이들은 한국 민주주의의 위기와 현재 상황에 깊은 우려를 표하며, 윤석열 대통령의 퇴진을 요구하는 시국선언문을 낭독했으며, "지난 수년간 한국은 문화적 성취를 통해 세계적 주목을 받아왔다. 하지만 윤석열 정부는 민주주의의 원칙과 헌법 정신을 훼손하며, 국민의 생명과 안전을 외면하고 있다. 이와 같은 작금의 상황을 깊이 우려하고 있다. 이에, 미주 교수 및 연구자들은 한국 민주주의의 회복과 조국 대한민국의 지속 가능한 미래를 위해 시국선언문을 준비하였다"고 밝혔다.김수현 교수는 "11월 7일 윤석열 대통령의 국민담화를 보며 처참함을 느꼈다"며 "우리도 목소리를 내어 대한민국의 법치, 공정, 상식을 바로 세우는 데 도움이 되고자 네 차례 줌미팅을 통해 시국선언문을 작성했다"고 말했다.한국 역사에 정통한 두 미국인 교수를 비롯 미국 전역의 대학과 연구소에서 230여명의 한인 교수-연구자들이 시국선언에 동참하게 된 이유는 무엇일까?신선우 교수는 "교수-연구자들의 자유 발언대 시간을 12월 7일 오후 7시 (미동부 시간)에 가질 예정이며, 지금까지 20여 명이 신청했다"고 말했다. 다음 주말 열릴 자유발언대 및 줌간담회는 유튜브에서도 실시간으로 중계될 예정이다.