17세 인니 청소년의 일갈, "한국서 온 쓰레기 재활용 과정 끔찍"

▲(좌) 녹색연합 인터뷰에 응하고 있는 쥘레 바그너 (우) 쥘레가 '플라스틱 포춘 쿠키'를 뽑은 후 메시지를 보여주고 있다. "Reuse, Not Single Use. No More Plastic(일회용 말고 재사용, 플라스틱 이제 그만!)"이라고 쓰여 있다. ⓒ 녹색연합 관련사진보기