소리로 하나 되는 마을, 교육으로 행복을 엮다

큰사진보기 ▲논산계룡교육지원청 다울림오케스트라 & 어울림 합창단 연합 공연모습 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲박양훈 논산계룡교육장을 비롯해 각급 학교 교장, 운영위원장, 마을학교 대표, 학부모 등이 참석해 학생들을 격려했다 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민수 논산계룡교육지원청 장학사. 2024 논산계룡행복교육지구 성과보고회를 뒷바라지 하며 학생들과 함께 행복했다고 소회를 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산계룡행복교육지구 활성화를 위해 노력해 온 분들에게 박양훈 교육장이 감사패를 전달했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲박양훈 논산계룡교육지원청 교육장은 '2024 논산계룡행복교육지구 성과보고회'가 열리는 건양대 콘서트홀 입구에 나와 입장하는 학부모와 학생들에게 인사를 건네며 맞이했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲박양훈 논산계룡교육지원청 교육장이 인사말을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 가야곡 마을학교 사물놀이 공연 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산중앙초등학교 어울리 합창단 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산 부창초등학교 합창단 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산내동초등학교 합창단 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산동성초등학교 합창단 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산계룡 다울림 오케스트라 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산계룡 다울림 오케스트라&어울림 합창단 연합공연 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산계룡 마을학교 교육 결과물 전시 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲탄소중립실천에 앞장서고 있는 논산계룡교육지원청 해피바이러스 봉사단 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024 논산계룡행복교육지구 성과보고회 ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

지난 23일 오후, 논산과 계룡의 학생들과 지역사회가 하나로 어우러진 특별한 날이었다.건양대학교 콘서트홀에서 열린 2024 논산계룡행복교육지구 성과보고회와 다울림 오케스트라 & 어울림 합창단 공연은 700여 명의 관객들로 성황을 이뤘다.아이들의 선율과 이야기, 그리고 지역의 따뜻한 손길이 어우러져 교육의 진정한 의미를 되새기게 한 자리였다.행사는 논산계룡교육청 김민수 장학사의 진행으로 시작됐다. 먼저 상영된 2024년 행복교육지구의 활동 영상은 학생들의 성장 과정과 지역이 함께 이뤄낸 성과를 고스란히 담아내 관객들의 눈과 귀를 사로잡았다.이날은 또한 지역사회의 선한 영향력을 기념하는 순간이기도 했다. 박양훈 논산계룡 교육장은 아이들에게 따뜻한 반찬을 지원해준 최설희 탑정호 계백회장과 김영무 강경돈까스 대표, 어려운 학생들을 위해 장학금을 지원한 우승자 카페 위니 대표, 기부데이와 푸드뱅크를 운영하며 학생들의 삶을 풍요롭게 한 여은영 사무국장에게 감사패를 전달하며 지역사회의 기여가 학생들의 꿈과 희망을 키우는 데 큰 힘이 되고 있음을 강조했다.박양훈 교육장은 "15개의 마을학교가 봉사와 체험을 통해 학생들에게 따뜻한 인성과 감성을 심어주고 있다"며 "지역과 함께 학교 교육을 더욱 풍요롭게 만들어가겠다"고 말했다.성과보고회의 하이라이트는 다채로운 음악 공연이었다. 논산시 가야곡 마을 학생들의 신명 나는 사물놀이로 시작된 무대는 합창과 오케스트라의 아름다운 하모니로 이어졌다.논산중앙초등학교 합창단(지도 최은아)이 선보인 '어느 봄날'과 '보물'은 따뜻한 감성을 자아냈고, 100년 전통의 부창초등학교 합창단(지도 최유)은 'Heal the World', '행복의 주문'로 희망의 메시지를 전했다.논산내동초등학교 합창단(지도 이혜진)의 '덕분이에요', '오늘은 내가 주인공'과 논산동성초등학교(지도 남윤식)의 '다섯 글자 예쁜 말'과 '노래하는 친구들'은 아이들의 맑은 목소리로 청중의 마음을 사로잡았다.특히, 지난 2020년부터 꾸준히 실력을 다져온 다울림 오케스트라(지휘 이세용)의 연주는 공연의 백미였다. 'My favorite things', 'Rock Around the Clock'과 '크리스마스 재즈 메들리'를 연주하며 관객의 환호를 이끌어냈다.마지막으로 합창단과 오케스트라 210명이 무대에 올라 '넌 할 수 있어'와 '아름다운 나라'를 연주하며 감동의 대미를 장식했다. 관객들은 핸드폰 불빛을 흔들며 학생들에게 아낌 없는 응원을 보냈다.행사장 로비에서는 마을학교의 교육 결과물이 전시되었고, 탄소중립 실천 캠페인도 함께 열렸다.해피바이러스 봉사단이 주관한 폐건전지와 페트병 교환 행사는 환경 보호의 중요성을 알리는 뜻 깊은 프로그램이었다.강진원 내동초등학교 운영위원장은 "학생들이 직접 준비한 공연에서 느낀 감동은 말로 표현할 수 없다"며 "지역과 학교가 함께 만든 이 교육적 장면들이 앞으로도 지속되길 바란다"고 소감을 밝혔다.논산계룡교육지원청이 추진하는 행복교육지구 사업은 단순히 교육을 넘어, 학생들과 지역사회의 유대감을 키우고 함께 성장하는 모델을 만들어가고 있다. 이번 성과보고회는 그 노력의 결실을 보여준 자리였다.마을과 학교가 하나 되어, 음악과 교육을 통해 만들어낸 따뜻한 하모니는 모든 이에게 감동을 선사했다.