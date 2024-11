재미 한국인 교수 및 연구자들, 시국 선언 "대통령 윤석열은 하야하라"

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 페루 APEC정상회의와 브라질 G20정상회의에 참석하기 위해 14일 서울공항에서 출국하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

시국선언문 - 미주 교수/연구자



불행한 역사는 반복되는 것인가. 수많은 국민의 피와 땀으로 이룩한 대한민국의 민주주의가 지금, 벼랑 끝의 위기를 맞고 있다. 박근혜 정부의 국정농단과 그로 인한 탄핵의 아픔을 경험한 우리국민에게, 그리고 해외동포에게 또 다시 악몽과도 같은 시간이 도래했다. 윤석열 정부 2 년 반 동안 민주주의와 협치는 사라지고, 사리사욕에 앞선 대통령과 주변 세력의 국정농단으로 민생이 파탄나고 모든 국민이 고통받고 있다.



대한민국 헌법 11 조는 모든 국민은 법앞에 평등하다고 천명한다. 최고 권력자 혹은 그의 가족이란 이유 하나만으로 면책될 수 없고, 대통령 혹은 그 가족이라도 범법행위를 했다면 마땅히 수사받고 처벌 받아야 한다. 하지만 윤석열 대통령은 한국 현대사에 기록될 24번의 거부권을 남발하였으며, 공익을 위해 사용되어야 할 대통령의 권한을 자신과 가족만을 위한 사익에 전용하여 민주주의의 기본 원칙을 부정했다. 그리고 이제 다시 25번째 거부권을 목전에 두고 있다.



또한 윤석열 정부는 국가를 위해 임무를 수행하다 억울하게 희생된 채 상병의 억울한 죽음의 원인을 밝히기는커녕, 이를 밝히려는 수사단장 박정훈 대령을 오히려 항명죄의 범죄자로 취급하여 기소하였다. 이뿐인가? 이태원에서 수백 명의 젊은이들이 목숨을 잃었는데, 10.29 참사의 진상규명은커녕 도의적 책임을 져야 마땅할 주무부처 장관이 대통령의 고교 후배란 이유로 여전히 장관의 자리를 보전하고 있다. 10만 명의 인파를 예상하고도 정부가 초기 대응부터 수습까지 국민의 생명과 안전을 지키는 데 철저히 실패했으며 아무도 책임지지 않았다.



현 정부의 근거없는 의대정원 2000명 증원으로 국민의 건강과 생명이 위협받고 있다. 대외적으로도 윤석열 정부는 실패를 넘어 자멸과 공멸의 길로 가고 있다. 민족의 화해와 공존을 책임져야 할 대통령이 우크라이나 참전이나 한반도 핵전쟁도 불사하는 듯한 발언으로 핵전쟁의 공포를 조장하고 있다. 핵전쟁은 민족의 공멸이다.



따라서, 해외 교수 및 연구자들은 국가의 안위, 국민의 안전과 재산을 책임지라고 위임한 권력을 오직 자신과 가족의 사익만을 위해 골몰하는 윤석열 대통령을 규탄하며, 비통한 심정으로 윤석열 대통령에게 다음과 같이 요구한다.



하나. 대통령 윤석열은 거부권 행사를 중단하고, 아무런 조건 없이 민의의 대의기관인 국회의 특검법을 즉각 수용하라.



하나. 수사대상인 영부인 김건희는 국민 앞에 사죄하고 모든 국정개입을 중단하라.



하나. 대통령의 친위대로 전락한 정치 검찰은 통렬히 반성하고 국민의 검찰로 돌아오라.



하나. 대통령의 거부권 행사에 조력하는 국민의 힘은 국민 앞에 사죄 하라.



하나. 분단극복은 민족의 염원이다. 파탄 난 남북관계개선을 위해 혼신의 노력을 경주하라.



비록 지금 우리는 해외에서 삶을 영위하고 있지만 지식인의 책무로서 대한민국의 정치파행과 퇴락을 결코 외면할 수 없다. 윤대통령은 4.19의 이승만이 될 것인가? 2017년의 박근혜가 될 것인가? 또 다시 시민의 힘으로 권력을 회수해야만 하겠는가? 도도히 흐르는 민심의 강물을 거스를 권력은 없다. 대통령 윤석열은 하야하라!



2024 년 11월 20일 미주 교수 및 연구자 일동

각계의 시국선언이 줄을 잇는 가운데, 재미 한국인 교수 및 연구자들이 '시국 선언문'( 링크 )을 내면서 서명을 모으고 있다.이들은 ▲ 윤석열 대통령이 거부권 행사를 중단하고, 국회의 특검법을 즉각 수용할 것 ▲ 김건희는 국민 앞에 사죄하고 모든 국정개입을 중단할 것 ▲정치 검찰은 통렬히 반성하고 국민의 검찰로 돌아올 것 ▲국민의힘은 국민 앞에 사죄할 것 ▲ 파탄 난 남북관계개선을 위해 혼신의 노력을 경주할 것을 요구하며, "대통령 윤석열은 하야하라"고 선언했다.이번 시국선언문은 김근규(Delaware State University), 김준(Southern Illinois University), 이승헌(University of Virginia), 김양수(Virginia Western Community College), 장혜정(Clemson University), 유영주(University of Michigan), 허창(Niagara University), 김수현(The University of Arizona), 신선우(Oakland University) 교수 등이 주도했다.22일 오전 기준(한국시각) 안인숙 교수(New Mexico State University), 김푸름 교수(University of North Dakota), 권재락 교수(University of Michigan),김용택 교수(Georgia Institute of Technology), 박보영 교수(Radford University), 강민 교수(North Carolina State University), 박도영 교수(Illinois State University), 유은미 교수(Sacramento State University), 이경배 전 서울대 교수(University of Oklahoma), 여은호 교수(Plymouth State University), 안동욱 교수(Iowa State University), 주영화 교수(Virginia Tech. University), 한충희 교수(Hope College), 허성규 교수(California State University, San Bernardino), 주백규 교수(Slippery Rock University), 정미영 교수(University of South Carolina), 조지원 교수(Oregon State University), 박인수 교수(Dakota State University), 임민수 교수(Slippery Rock University), 이청 전 교수(California State University, San Bernardino),이다배 교수(Kennesaw State University), 윤소연 교수(Cornell University), 신경호 교수(Northwest Missouri State University), 황석연 교수(Lamar University) 등이 서명 의사를 표했으며, 브루스 커밍스 명예교수(The University of Chicago) 와 존 던컨 교수(UCLA)도 서명 참여에 동의했다. 이들은 현재 노엄 촘스키 교수의 서명을 받으려 하고 있다.다음은 시국선언문 전문이다.