미국 대선 앞두고 ICBM기지 시찰한 김정은 "핵 무력 철저 대응 태세"

▲북한 노동당 기관지 노동신문은 23일 김정은 당 총비서가 전략미사일기지들을 시찰했다고 보도했다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] ⓒ 평양 조선중앙통신-연합뉴스 관련사진보기