세 번 만에 겨우 성공... 한강 소설 영국서도 '완판'

"어 이 책을 어떻게 찾았어? 너 운이 좋은 날이다."

큰사진보기 ▲런던 대형 서점 포일즈, 한강 작가의 작품 코너 ⓒ 주영한국문화원 관련사진보기

큰사진보기 ▲한강 작품 영문판 모음영국 서점가에 소개된 작가 한강의 작품들 ⓒ 주영한국문화원 관련사진보기

큰사진보기 ▲한강작가 노벨문학상 축하메세지 ⓒ 주영한국문화원 관련사진보기

큰사진보기 ▲대형서점 워터스톤즈 전경마지막으로 남아있던 한강의 채식주의자 영문판을 구했다. ⓒ 김명주 관련사진보기

"한강의 작품은 인류의 고통에 공감하는 휴머니즘과 그에 공감하는 번역이 함께 만들어낸 명실상부 세계적인 베스트셀러입니다. 놀라운 재능의 특이점을 가진 사람들이 공감으로 연결될 때, 새로운 미래가 바로 지금 여기에서 실현된다는 사실을 여실히 보여줍니다. 이제 한국 미학은 세계 문학입니다."

큰사진보기 ▲주영 한국문화원 한강 도서 코너 ⓒ 주영한국문화원 관련사진보기

찾았다! 세 번째 시도 만에 영국 서점에서 찾은 귀한 책. 한강의 <채식주의자> 영문판이다. 내가 만면에 미소를 띤 채 책값을 치르러 카운터에 한 발 다가서자, 지난 번 인사해 나와 낯익은 직원 엘리아나가 대뜸 말을 건넨다.그는 현재 워터스톤즈 내 한강의 소설이 모두 완판이라며, 추가 구매 주문이 들어가 있는 상황이긴 하나 아마도 2~3주 정도 더 걸릴 거라고 귀띔한다.종종 들러 한국 문학 판매는 어떤지, 독자들 반응이 어떤지 묻던 나를 기억하던 매장 직원 엘리아나는 우선 '작가 한강의 노벨문학상 수상을 축하한다'라며 인사를 전한다. 우린 이런 날이 올 줄 알고 있지 않았냐며, 웃음을 띤 채 말이다.영국 대형서점 직원들은 책에 관한 해박한 지식을 가지고 있는 경우가 많다. 특히나 엘리아나는, 한강 작가의 노벨문학상 수상 이전부터 한강의 소설이 좋다고 칭찬해 오던 사람이다.그는 그러면서 자신이 알고 있는 한국 문학 이야기들을 들려준다. 이 <채식주의자> 번역가(데보라 스미스)가 자신과 비슷한 또래의 영국사람이라 놀랐다는 것, 발간되었을 때 번역 문제가 불거졌던 일화를 기억한다면서 말이다.뿐만 아니라, 그는 한국 내에서 페미니즘 이슈가 있었다고 들었다며 그게 맞느냐고 내게 되묻기도 했다. 그에게 이 작품이 왜 좋은지 물었다. 엘리아나는 한국 작품들이 갖는 문제의식이 독창적일 뿐 아니라 이야기를 풀어나가는 방식이 독특하다며, 한마디로 이야기 속에 '킥'이 있다고 표현한다.즉 핵심적인 한 방이 있는데, 그 한 방이 무척 내밀하게 휴머니즘을 건드려서 독자들로서는 그 소설을 잊을 수가 없게 만든다는 것이다.노벨문학상 수상 후 한국 내 반응 등 여러 이야기를 나누다가, 대뜸 한국 소설 중 소개할 만한 다른 책이 있느냐고 나에게 묻는다. 나는 "너무 많아서…"라고 답했다. 말끝을 흐리며 이런 뻔한 이야기를 하는 내가 순간 부끄럽게 느껴졌다. 결국 추천할 만한 책을 다음에 가져오겠다고 약속하며 자리를 떠났다.나는 영국 본토인과 결혼한 뒤 계속해 해외 이민 생활을 하고 있다. 한국과는 먼 영국땅에서 한국 문학을 두고 이렇게 수다를 떨 수 있는 것은 정말 멋진 경험이다(관련 기사: 영국대학 교재된 차인표 소설... 현지에선 이 작가 추천하네요 https://omn.kr/29dqd ).한국문학에 한창 관심 많은 영국 친구에게 소개할 만한 책을 미리 생각해 두어야겠다는 생각이 이른다.작가 한강은 한국 문학을 세계문학의 중심으로 이끌어 놓았다.작가 한강의 노벨문학상 수상은 '아시아계, 여성'이라는 소수자 이미지를 넘어 그동안 세계문학계에서 변방으로 여겨지던 한국문학을 세계문학사의 중심으로 이끌어 놓았다.지금은, 대중들의 관심이 높아지는 만큼 그 대중적 욕구를 충족할 수 있는 콘텐츠를 발굴하고 알리는 움직임이 적극적으로 진행돼야 할 시점이다.이곳 영국 런던에는 주영한국문화원이 있다. 평소에도 한국 문학뿐만 아니라 다양한 문화를 현지에 소개하는 행사들을 주관하고 있다.작가 한강의 노벨문학상 수상 발표 직후 주영한국문화원은 한강 노벨문학상 수상을 축하하며 10월 11일 포일스 채링크로스 본점 언어 부분에 '한강 특별 코너' 설치를 지원했다.포일스 서점은 동 행사가 개최된 런던 채링크로스 점을 비롯해 영국 내 7곳의 대형서점을 운영 중이며, 채링크로스 점은 20만 권의 책을 보유하고 있다. 하루 평균 5000여 명이 방문하는 런던 최대 서점 중 하나이다.또한, 노벨문학상 발표 직후 10월 10일엔 주영한국문화원에 한강 특별코너를 만들어, 영국에서 매진된 한강의 책들이 입고될 때까지 기다려야 하는 한강의 애독자들에게 문화원에서 저서를 읽을 수 있게 배려하고 있다.이에 발맞춰, 주영한국문화원(원장 선승혜)은 오는 11월 28일부터 2025년 1월 19일까지 한국 문학의 발전사를 심도 있게 다루는 특별전 <베스트셀러>(영문 전시명: Bestselling and Beloved, Korean Books)>를 개최한다. 특히 한강의 노벨 문학상 수상을 축하하며 한강 특별코너를 설치하기도 했다.이번 전시는 대한민국역사박물관, 한국문학번역원, 국가유산청, 윤동주 기념관 등과의 협력으로 진행되며, 한국의 베스트셀러 및 해외 시장의 한국문학 베스트셀러 등을 문학의 나라 영국에 소개한다.이번 <베스트셀러> 특별전은 한강 작가의 노벨문학상 수상을 축하하며, 한국 문학에 대한 세계적인 관심과 이목이 집중되는 시기에 한국 문학의 과거와 현대를 아우르는 최초의 전시이자 시의적절한 전시라는 점에서 의의가 깊다.<베스트셀러> 특별전은 한국의 대표적 고전 문학인 홍길동전, 김만중의 구운몽 등을 비롯하여 격동의 시기에 활동한 이상, 윤동주 시인의 작품을 만나볼 수 있다. 더불어 20세기 광복 이후부터 한국의 경제 성장기에 많이 팔린 시대적 베스트셀러들을 통해, 시기별 한국의 역사적 사건 및 발전상을 비춰줄 예정이다.한강 특별코너를 설치하여 한강 작가로 대표되는 현대 작가들과 그들의 작품들을 함께 선보임으로써, 현재 한국 문학을 관통하고 있는 한국의 문화적, 사회적 맥락을 소개하고 한국 문학의 새로운 가능성을 가늠해 보는 기회를 제공하고자 한다는 게 주최 측 설명이다.선승혜 주영한국문화원장은 "한강의 노벨 문학상 수상을 진심으로 축하하며, 한국의 베스트셀러로 가장 사랑을 받은 문학 작품을 예술의 특이점으로 연결하는 전시를 준비했다. 한강 특별코너를 준비하여, <채식주의자>로 한국의 작가 한강과 영국의 번역가 데보라 스미스가 의기투합하여 이루어낸 한-영 문화 연결의 각별한 의미를 조명해 보고자 한다"라고 각별한 의미를 강조했다.선 원장은 또 이렇게 덧붙였다.나아가, 이번 특별전은 주영한국문화원이 영국 각 대학과 함께 주최하는 2025년 '한국의 날(Korea Day)'로 연결할 예정이다. 특히, 2025년 제32회 유럽한국학회(AKSE, Association for Korean Studies in Europe)가 에든버러 대학에서 열리는 만큼, 유네스코 문학의 도시 에든버러에 한국의 날 축제를 개최하여 한국문학의 새로운 미래를 적극적으로 알릴 예정이다.주영한국문화원은 영국 주요 도시에서 지역의 대학 및 기관과 협력해 영국 내 한국문화의 확산을 위해 지역별 특색에 맞는 '한국의 날' 축제를 개최해 왔다. 2023년에는 한국어 수업 및 한국학 전공이 설치된 ▲옥스퍼드대, ▲셰필드대 ▲요크세인트존대 ▲센트럴랑카셔대, 2024년에는 한국어 한국학 및 음악 산업 등과 연결하여 ▲옥스포드대, ▲셰필드대 ▲리버풀대 ▲리즈대 등에서 한국의 날 축제를 개최했다.이들은 오는 2025년 한국의 날 축제에서는 한글, 한식, K-POP, 국악 공연, 서예체험뿐만 아니라 한국 문학행사를 본격적으로 추진할 예정이다. 또한, 차세대 문학가와 번역가를 발굴하여 매달 '한국 문학의 밤'을 개최하고, 문학 북클럽을 새롭게 운영할 예정이다.이미 세계적으로 수많은 콘텐츠를 만들어내고 있는 한국 문화는 이제는 가장 근원적인 문화콘텐츠 한국문학에까지 이르렀다. 이제는 'K문학'의 시대가 왔음을 나는 영국 한복판에서 실감한다.