영국 프레스턴이 '낙후도시'에서 '살기 좋은 도시'가 된 이유

▲CLES 공동체 자산 구축 전략의 다섯 가지 기둥 *출처: CLES/PCC, 2019, pp.8-9 내용을 바탕으로 재구성 CLES, Preston City Council. (2019). How we built community wealth in Preston: achievement and lessons. CLES ⓒ CLES 관련사진보기