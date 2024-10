2국가론의 역사적 맥락과 임종석 발언의 아쉬운 점들

덧붙이는 글 | 황순식: 2006~2014년 민주노동당, 진보신당 소속으로 과천시의회 의원을 했고, 2020~2022년 정의당 한반도평화특위 위원장과 경기도당 위원장을 맡았다. 2022년 지방선거 이후 당을 떠나 전국비상시국회의에서 일하고 있다. 올해 2월 남북관계와 통일방안에 대한 논문으로 북한대학원대학교에서 석사학위를 받았으며, 현재 동 대학교 박사과정에서 같은 주제로 공부하고 있다.

최근 남북 관계에선 2국가론이 뜨거운 화두다. 하지만 "한반도에는 두 개의 국가가 존재한다"는 것은 1948년 대한민국과 조선민주주의인민공화국 수립 때부터 엄연한 '사실'이다. 그 국가가 우리 체제로 흡수될 수 있을 것이라는 생각은 '망상'이며, 이렇게 생각과 규범과 경제(규모)가 다른 나라가 같은 민족이라는 이유만으로 쉽게 하나가 될 수 있으리라는 생각은 '공상'이다.흔히 '대한민국'만이 합법정부라는 근거로 드는 1948년 12월 UN결의 195-III항의 실제 내용은 "임시위원회의 감시 하에 대한민국의 일부에서 자유의사에 따라 유효하게 선출된 선거로 구성된 유일한 정부(based on election which were a valid expression of the free will of the electorated of that part of Korea and which were observed by the Temporaly Commission; this is the only such government of korea)"라는 것이었다. 즉 남한에서만 UN감시 하에 선거가 실시되었다는 것을 확인한 것이지, 대한민국만이 합법정부라는 것은 아니었다.1989년부터 대한민국의 공식 통일방안인 '(한)민족공동체통일방안'은 '남북연합'을 과도체제로 두고 있다. 남북연합은 유럽연합과 같이 국가 간의 관계이다. 북한이 주장하는 연방제는 하나의 국가 내 자치를 의미한다. 하지만 북한은 이미 1991년 김일성의 신년사를 통해 상징적 차원의 중앙정부를 두는 '느슨한 연방제'를 제시했다. 남과 북은 2000년 '6.15선언'에서 "남측의 연합 제안과 북측의 낮은 단계의 연방제안이 서로 공통성이 있다고 인정하고 앞으로 이 방향에서 통일을 지향"하기로 합의했다.그러나 지금까지 남북관계 개선, 북한의 개혁 개방을 막아온 것은 미국의 북한정부 불승인과 함께 남한의 통일의지였다. 1988년 노태우 정부의 '7·7선언'은 남한과 중국·소련 등 동구권, 북한과 미국·일본 등 서방국가들의 교차수교 추진을 의미했다. 그러나 사회주의권이 붕괴하는, 기울어진 국제정세 속에서 교차수교는 반쪽에 그쳤다. 당시 남한 정부는 공식 발언과 달리 북미·북일 관계 정상화를 방해했다. 노태우 대통령은 북한을 방문했던 일본 정당 대표단을 직접 만나 항의하기도 하였다.1991년 '남북기본합의(남북 간 화해와 불가침 및 교류협력에 관한 합의서)'와 '한반도 비핵화 공동선언'이 채택되었으나, 중단했던 한미연합훈련이 재개되고, 북한의 핵물질이 문제가 되면서 관계는 악화되었다. 1994년 북한의 핵무기 포기와 미국의 경제제재 완화, 북미관계 개선을 핵심으로 하는 제네바 합의가 이루어졌으나, 이 합의는 끝까지 지켜지지 않았다. 클린턴 행정부는 합의 직후 상·하원을 장악한 공화당에 끌려 다니며 관계개선을 차일피일 미루었고, 2001년 출범한 부시정부는 북한을 악의 축으로 규정했다.그 동안 남한정부는 무얼 했는가? 1994년 김일성이 죽자 북한붕괴-흡수통일론이 정가를 지배했다. 구 사회주의권이 붕괴하는 가운데 이러한 예측이 전혀 근거 없는 것은 아니었다. 미국 중심 세계질서 속에 북한은 개혁·개방 외에 다른 선택지가 없는 것으로 보였다. 정권의 부자세습은 근대 국가에서 상상하기 어려운 일이었다. 그러나 북한은 많은 이들의 예상을 뒤엎고 90년대에 경제 붕괴와 식량위기를 견뎌내며 김정일로의 정권교체에 성공했다.북한이 다른 사회주의권 국가들과 다른 근본조건은, 남한의 존재와 통일 가능성이다. 다른 나라들은 경제가 망하든 정권이 교체되든 나라 자체가 사라질 가능성은 거의 없다. 그러나 북한은 다르다. 남한의 존재와 통일 의지는 북한 입장에서 실존하는 가장 큰 위협이다.북한은 1989년부터 흡수통일 - 북한식 표현으로 '먹고 먹히는 통일' - 에 대한 반대를 공식화했다. 이는 그 방식이 - 작년 12월 김정은이 처음 공개적으로 밝힌 바와 같이 - 남한 우파의 정권붕괴론이든, 좌파의 화해협력론이든 별반 다르지 않다.남한의 경제규모는 90년에 이미 북한의 10배를 넘어섰고, 지금은 50배가 넘는다. 이렇게 차이가 나는 두 국가가 하나가 된다는 것은 그 형식이 어떠하든 결과적으로 흡수통일이 될 수밖에 없다. 말 그대로 '먹히지 않기 위해서' 북한은 어느 정도 스스로 클 수 있는 시간을 요한다.1990년대부터 2000년대에는 미국 중심의 국제질서가 분명했기에, 북한도 이에 편입되는 것 외에 다른 선택지가 없었다. 이를 위해 북한은 미국의 동맹인 남한과 적당한 거리를 두면서도 관계를 가져나갈 수밖에 없었다. 동시에 핵과 미사일을 포기하지 않으며, 아니 이를 협상의 지렛대로 이용하며 끊임없이 미국과의 대화를 시도했다. 그러나 패권국가 미국은 전 세계를 상대하며 북한 문제를 경시했다. 테러와의 전쟁과 중국 견제라는 핵심 외교 목표 속에 한반도·동북아 평화는 외교적 우선순위의 밑바닥에 있었다.그러나 2000년대 말부터 미국 중심 국제질서는 흔들리기 시작했다. 특히 2008년은 결정적 시기였다. 그해 이명박 정부 출범 후 7월에 금강산·개성 관광이 중단되었다. 북한은 6월 냉각탑을 폭파하며 국제사회에 러브콜을 보냈으나, 8월 김정일이 쓰러졌다 일어난 후 핵 불능화 이행 중단을 선포했다.9월에는 미국발 국제금융위기가 시작되며 미국의 경제적 패권이 흔들렸다. 11월 유엔총회는 대북인권결의안을 채택하였다. 이후 북한은 대화의 창을 닫고 본격적인 핵무기 개발을 시작했다. 그리고 2010년대에는 미국의 패권이 계속 약화되었다. 미국의 힘은 여전히 강력하지만 과거와 같이 절대적이지 않다.여기서 북한은 새로운 가능성을 찾았다. 한국과 미국이 아니라 중국과 소련의 자본과 기술을 사용할 수도 있다. 물론 이 두 대국의 개입과 압력도 경계해야 하기에 미국과 일본까지 이용할 수 있기를 바랐지만, 2019년 하노이 회담 이후 그 가능성을 거의 포기한 것으로 보인다. 중국은 아직 미국의 눈치를 보며 대북제재를 유지하고 있지만, 러-우 전쟁으로 북한과 같이 제재를 받고 있는 러시아와는 1950년대 이후 최고의 허니문 관계가 되었다.북핵은 미·일 보다도 중·소와 자주적 관계를 맺는 안전장치가 되었다. 북한은 당분간 한국과의 관계개선 없이 경제를 성장시킬 방략을 추진하기로 결정하였고, 그것을 작년 12월 조선로동당 전원회의에서 공식화 했다. 김여정의 말 그대로 "제발 좀 서로 의식하지 말며 살았으면 하는 것이 간절한 소원"이 된 것이다.한국에서도 통일 반대 여론이 점점 커지고 있다. 실리적으로 우리에게도 거대한 정치·경제적 혼란을 동반할 수밖에 없는 통일보다 사회·경제적 교류가 가능한 평화공존이 더 낫다. 즉각적인 통일이나 연방제는 애초에 우리 통일방안이 아니었다.통일방안도 사실 크게 수정할 필요가 없다. '화해협력→남북연합→통일'이라는 3단계의 기존 방안에 상호 국가승인 한 단계만 추가하면 된다. 실제 가능한 방안은 '평화협정→남북(북미·북일)수교→남북연합→통일'이 될 것이다. 남북 수교를 위해서는 북한을 우리 영토로 하는 헌법 3조 영토조항(대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다)을 수정하거나 삭제하여야 한다.이에 대한 반론은 논리적이라기보다 감성적이다. 분단을 직접 경험한 세대와 그들의 아픔을 공유했던 기성세대에게 이는 당연한 것일지도 모른다. 그러나 북한은 우리와 상당히 다른, 독립된 국가체제라는 사실을 인정하는 것이 우선 필요하다.세계에 1민족 1국가는 드물며, 1민족 다국가, 다민족 1국가가 더 흔하다. 국제법적으로도 북한의 정체를 선택하는 것은 북한의 국민과 정권이다. 통일을 바라며 우리가 할 수 있는 가장 좋은 일은 우리 스스로 북한 주민들에게 더 매력적이고 포용적인 국가와 사회를 만드는 것이다.무엇보다 (흡수)통일의 의지가 평화를 막아왔다는 것을 인식하는 것이 중요하다. 힘의 차이가 분명한 상황에서, 통일은 언제나 강자의 요청이다. 강자에게 편하고 약자에게 불편하다. 중국집에서 메뉴를 통일할 때도 그 메뉴를 선택하는 것은 부장이지 말단 사원이 아니다.1950년대 후반에서 1970년대 중반까지는 정치·경제적으로 먼저 안정화된 북한이 통일을 더 강하게 주장하였고, 그 기억과 유산이 지금까지 남과 북 모두에 남아있다. 최근 김정은은 그러한 과거의 레토릭을 과감하게 깬 것이다. 이는 스스로 약자임을 인정한 것으로 볼 수도 있다. 이제 우리는 스스로 강자임을 인정하고, 상대를 강제하지 않겠다는 약속과 의지를 통해 화해와 협력, 평화상태로의 변화를 만들어 나가야 한다.임종석 전 실장의 발언에 대해서는 몇 가지 아쉬운 점이 있다. 첫째, 자신의 생각이 왜 변했는지에 대한 설명이 빠져있다. 그러니 북한을 따라간다는 공격에 취약해졌다. 둘째, 본인의 책임에 대한 반성도 필요하다. 북한이 '적대적인' 2국가론을 주장하게 된 데에는 지난 정권의 책임도 있다. 평양선언의 약속을 지키지 못했고, 주변국 관리에도 실패했다. 셋째, 누가, 언제, 어디서 발언을 하는지도 중요하다. 이번 발언은 정치적 노림수가 있는 것으로도 보인다. 하지만 그렇기에 더욱 주목을 받기도 하였다.필자는 이미 3년 전 정의당 대선후보 경선에서 2국가론을 주장한 바 있다. 그러나 비주류 정당의 비주류 후보였던 필자의 발언은 주목을 받지 못했다. 이런 면에서 논의를 촉발시켜준 데 감사한다. 다만 말씀하신 변화의 실현을 위해서, 너무 정치적으로 이용되지 않기를 바랄 뿐이다. 이 변화는 매우 중요하고 민감하며 어려운 일이다.