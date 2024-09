첫 생리를 시작한 조카에게

▲ 주아니타 맥닐리 지난해 뉴욕 휘트니 미술관에서 만났던 주아니타 맥닐리(Juanita Mcneely)의 Is it real? Yes it is! 임신 중절 중 느꼈던 고통과 처절함을 담은 그림. 이 작품을 통해 여성의 자궁에 대한 이야기를 담은 작품을 처음 만났다.