한국·유엔사 회원국 국방장관회의 오는 10일 서울서 개최

국방부는 오는 10일 서울에서 대한민국과 캐나다 국방장관이 공동주관하는 '제2차 한-유엔사회원국 국방장관회의(ROK-UNCMS DMM)'를 개최한다고 5일 밝혔다.국방부에 따르면, 서울 소동동 롯데호텔에서 열리는 이 회의에는 네덜란드 국방장관을 비롯한 18개국의 장·차관 및 대표들이 참석할 예정이다. 지난 8월에 신규 가입한 독일의 국방부 차관도 유엔사 회원국 자격으로 처음 함께한다.한-유엔사회원국 국방장관회의는 지난해 정전협정 체결 70주년을 기념해 최초 개최된 이후 올해 두 번째로 열린다. 지난해 회의는 한국 국방장관이 단독 주최했지만, 올해 회의는 한국과 캐나다 국방장관이 공동 주최한다.제2차 한-유엔사회원국 국방장관회의 슬로건은 '한반도의 자유와 평화를 위해 하나의 깃발, 하나의 정신 아래 함께 싸운다(Under One Flag, One Spirit, Fight Together for Freedom & Peace)'로 정해졌으며, 참가국들은 협력 및 연대 강화 방안을 논의할 예정이다.회의 개회식에서는 한국 국방부 장관이 개회사를, 빌 블레어 캐나다 국방장관이 기조연설을 할 예정이다.개회식에 이어 열리는 본회의에서는 한국 국방부 국방정책실장과 유엔군 사령관의 발표에 이어 '한반도 전쟁 억제와 위기 관리', '한-유엔사회원국 간 협력 발전방향' 등의 주제에 대한 자유토론이 진행된다.회의 이후에는 국방부 장관 주재로 대표단 환영 만찬이 열린다. 만찬에서는 반기문 전 유엔사무총장이 연사로 참석해 연설할 예정이다.국방부 관계자는 "올해 회의는 2차 회의임에도 유엔사 회원국의 장·차관급 인사가 다수 참석한다"며 "한반도 평화와 안정의 중요성에 대한 회원국들의 큰 관심을 보여주고 있다"고 평가했다.이 관계자는 이어 "이번 회의가 한반도 안정과 번영에 기여하고자 하는 회원국들 간 연대와 협력의 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다"고 부연했다.국방부는 또 오는 11일부터 12일까지 롯데호텔에서 '2024 서울안보대화'(SDD)를 개최한다고 밝혔다. 올해로 13주년을 맞은 SDD에는 총 68개 국가 및 국제기구에서 900여 명이 참석할 예정이다.캐나다, 말레이시아, 몽골 등 8개국에서 국방장관이, 나토(북대서양조약기구)에서는 군사위원장이 참석한다.국방부는 올해 SDD 대주제는 '글로벌 안보 도전과 국제협력 모색'으로, 현재 국제 사회가 직면한 안보 상황을 평가하고 국제협력 방안을 모색하는 계기를 마련한다는 의미를 담고 있다고 밝혔다.