"파리 올림픽 열기, 전국(장애인)체전으로 잇기"

큰사진보기 ▲ 19일 오후 경남도청 도정회의실에서 열린 ”제105회 전국체육대회 및 제44회 전국장애인체육대회 개폐회식 연출 대행 용역 중간보고회“ ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 19일 오후 경남도청 도정회의실에서 열린 ”제105회 전국체육대회 및 제44회 전국장애인체육대회 개폐회식 연출 대행 용역 중간보고회“ ⓒ 경남도청 관련사진보기

"파리 올림픽 열기를 전국(장애인)체육대회로 이어간다."경남도는 오는 가을 김해에서 열리는 전국(장애인)체전을 이같이 바람으로 준비해 나가기로 했다. 박완수 도지사를 비롯한 관계자들은 19일 오후 경남도청 도정회의실에서 "제105회 전국체육대회 및 제44회 전국장애인체육대회 개폐회식 연출 대행 용역 중간보고회"를 갖고 논의했다.경남도는 "이번 보고회는 지난 5월 착수보고회 이후 진행된 연출 방향에 대해 설명하고, 체육회, 장애인체육회, 김해시 등 유관기관 관계자들이 함께해 다각도로 논의했다"라고 밝혔다.전국체전 개회식 구호는 "미래로 타오르는 불꽃"으로 결정되었다. 이에 대해 경남도는 "우주에서 우주로, 화합의 불꽃(From universe to universe, a flame of harmony)을 표현한다"라며 "경남에서 한반도로, 바다에서 우주로 가는 경남의 힘을 지역단체들과의 협업 등을 통해 관람객들에게 선보일 계획"이라고 했다.또 경남도는 전국장애인체전 개회식 구호("활기찬 바람으로 SAIL TO THE FUTURE"를 결정하고, 개회식을 "마주 잡은 손으로 편견을 넘어 장애인과 비장애인이 함께 미래를 연다"는 주제공연을 기획하기로 했다.박완수 도지사는 "50여 일 앞으로 다가온 개회식이 경남만의 특징을 고루 녹여내고 남녀노소 누구에게나 어렵지 않은 무대가 될 수 있도록 준비해야 하며 많은 사람이 모이는 개회식 특성상 안전에 특별히 신경을 써야한다"고 말했다.박 도지사는 "전국체육대회가 뜨거웠던 파리올림픽의 열기를 이어받아 국민들께 또 한 번의 감동을 드릴 수 있도록, 의례적인 행사를 벗어난 인상적이고 독창적인 개폐회식을 구성해 주길 바란다"고 당부했다.전국체전 개회식은 10월 11일, 폐회식은 17일, 전국장애인체전 개회식은 25일 김해종합운동장에서 열리고, 전국장애인체전 폐회식은 30일 김해실내체육관에서 개최된다.