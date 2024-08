커피에 관한 일반인의 흔한 오해 세 가지는 무엇?

큰사진보기 ▲ 커피는 우리 몸에 어떤 영향을 미칠까. ⓒ 픽사베이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '데일리 푸드앤메드'(www.foodnmed.com)에도 실렸습니다. (저작권 © '당신의 웰빙 코치' 데일리 푸드앤메드 /무단 전재-재배포 금지)



'커피는 건강에 해롭다', '아침에 일어나서 커피를 먼저 마시면 안 된다', '하루에 커피 두 잔 이상은 너무 많다' 등이 커피에 관한 대중의 대표적인 오해 3가지라는 기사가 미국에서 나왔다.미국의 공중파 TV인 CNBC는 '커피에 관한 3가지 잘못된 정보를 믿지 말라'(Don't believe these 3 myths about coffee, say registered dietitians)란 제목의 최근 기사에서 미국의 등록 영양사인 매디 파스콰리엘로(Maddie Pasquariello)와 록사나 에사니(Roxana Ehsani)의 커피 관련 전문 의견을 전했다.첫 번째로 잘못된 지식은 '커피는 건강에 해롭다'는 것이다. 영양학계에서 커피는 건강에 이로운 음료로 통한다. 파스콰리엘로 영양사는 "하루 카페인 400㎎ 이하, 커피 4잔 이하 마신다는 식이 지침을 준수하는 한 걱정할 필요가 없다"며 "커피엔 심혈관 질환 등 만성 질환 예방에 효과적인 폴리페놀이란 항산화 성분이 풍부하다"고 설명했다. 에사니 영양사는 "커피는 신체의 에너지와 생산성을 증가시키며, 운동 성과를 개선하는 데 도움이 되는 천연 자극제"라고 소개했다.두 번째 오해는 '아침에 일어나서 먼저 커피를 마시면 안 된다'는 것이다. 두 영양사는 저녁 무렵보다는 점심 식사 전에 커피를 즐길 것을 권장했다. 카페인의 각성 효과는 최대 6시간 동안 느껴질 수 있고, 잠재적으로 사람의 수면에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.파스콰리엘로는 "아침에 일어나서 먼저 커피를 마시는 것은 전혀 문제가 없지만, 위·식도 역류가 있는 사람은 먼저 물을 마시고 약간의 음식을 먹은 뒤에 커피를 마시는 것이 바람직하다"고 조언했다. 에사니는 "아침에 커피를 마실 때 물 한 잔을 먼저 마시는 것을 잊지 말라고만 권하고 싶다"고 말했다.세 번째 오해는 '하루에 커피 2잔 이상은 지나치다'는 것이다. 일반인은 하루 2잔 이상 마셔도 괜찮다는 것이 두 영양사의 주장이다. 하루에 커피를 서너 잔 이상 마신 사람에서도 다이어트·만성 질병 예방 등 웰빙 효과가 확인된 연구결과가 여럿 나와 있다는 데 근거해서다. 에사니는 "정오 전에 커피를 두세 잔 마시는 것은 안전에 아무 문제가 없다"고 했다. 많은 영양사는 "카페인이 식욕을 억제하므로, 매일 콜드브루나 라떼를 마시기 전에 음식과 물을 마실 것"을 제안하고 있다.