발걸음 옮기기 어려운 미술관, 이 방법까지 동원

큰사진보기 ▲ 드레스덴 구시가지 드레스덴의 예술적 역량은 단지 바로크 풍의 도시 외관에만 있지 않다. ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 드레스덴 풍경 반나절 여행으로 마침표를 찍기에는 너무나 아름다운 엘베 강의 피렌체, 드레스덴 ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 젬퍼 오페라 하우스 드레스덴에서 가장 늦게 복원된 오페라 하우스에서 별처럼 빛나는 공연을 보자. ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 츠빙거 궁전(Zwinger Palace) 강건왕 아우구스투스의 모든 역량이 집대성 된 곳이지만 현재는 공사 중이다. ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 드레스덴 고전회화 미술관(Gemaldegalerie Alte Meister) 드레스덴 여행의 꽃은 바로 이곳이다. ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ Timeless Beauty: A HISTORY OF STILL LIFE ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ Timeless Beauty: A HISTORY OF STILL LIFE ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ Timeless Beauty: A HISTORY OF STILL LIFE ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ <메멘토 모리, 해골 옆의 꽃병> (1660) 얀 다비츠 데 헤임(Jan Davidsz de Heem)의 바니타스 정물화 ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 드레스덴 미술관의 복원실 <냉정과 열정사이> 그 순간으로 되돌아갔던 타임머신 ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 요하네스 페르메이르(Johannes Vermeer)의 (1659) ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 옛 거장의 회화 갤러리 앞으로 가야한다는 이성과 모든 작품을 눈에 담아야 한다는 욕망이 줄다리기 ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 옛 거장의 회화 갤러리 티치아노, 루벤스, 벨라스케스, 렘브란트, 푸생.. 발걸음이 떨어지질 않았다. ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 라파엘로 산치오의 <시스틴의 성모 Madonna Sistina> (1514) ⓒ 한성은 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 이 귀여운 아기천사들만 보면 왠지 커피를 마셔야 할 것 같다. ⓒ 한성은 관련사진보기

