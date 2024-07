내가 반품 시킨 물건이 곧바로 버려지고 있다고?

"당신이 바지를 반품처리할 때, 당신에게 보이지 않는 가격이 숨어 있다."

'인사이더의 모회사인 Insider Inc.의 한 부서인 인사이더 인텔리전스(Insider Intelligence)의 12월 2일 보고서에 따르면, 2022년에 미국 소비자들은 2790억 3000만 달러 상당의 상품을 반품할 것으로 예상된다. 이는 소비자들이 올해 지출할 것으로 예상되는 금액의 26.5%에 해당한다.' (<비즈니스 인사이더>, 2022.12.7)

'반품은 소매업체에 또 다른 비용과 복잡성을 더한다. 반품을 처리하는 방식에 따라 소매업체는 포장, 배송 및 인건비에 대한 책임이 있을 수 있다. 일부 소매업체는 반품 배송에 대한 대안을 찾았고, 다른 소매업체는 반품 비용을 소비자에게 전가하고 있다.' (<비즈니스 인사이더>, 2022.12.7)

'반품관리회사인 옵토로(Optoro)에 따르면 매년 약 60억 파운드에 달하는 상당한 양의 제품이 여전히 매립지로 간다고 추정한다. 여기에는 반환된 아기 제품과 같은 품목이 포함되며, 많은 품목은 책임 문제를 방지하기 위해 자동으로 버려지지만, 지난 시즌의 스웨터와 같은 간단한 것도 포함된다.' (<비즈니스 인사이더>, 2022.1.8)

'우리나라의 전자상거래법에 의하면 통신판매로 물품을 구매한 경우에는 이유 여하를 불문하고 몇 가지 예외 사유를 제외하고는 7일 이내에 청약철회를 하여 물품을 반환하고 환급을 받을 수 있다. 이른바 단순 변심에 의한 계약 해제를 인정하고 있는 것이다. 이러한 제도에 대해서는 소비자가 성급하게 체결한 계약의 구속에서 벗어날 수 있도록 일종의 숙려기간(Cooling-off)을 부여하는 것이라고 해석하고 있다. 소비자에게는 이보다 더 큰 보호장치는 없을 것이고, 사업자로서도 온라인 판매를 촉진하는 데 있어서 나쁠 것이 없는 제도이다. 실제로 소비자들이 온라인으로 여러 개의 물품을 산 후에 그중에 한두 개만을 구매하고 나머지는 환불하는 경우가 적지 않다.' (변웅재, <법률신문>, 2024.7.29)

'소비자들이 책임 있는 소비라는 측면에서, 불필요한 물품을 다수 구매하는 것을 자제하고, 또한 단순 변심으로 물품을 반환할 때에는 환경에 주는 영향을 고려하여 다시 한번 생각하도록 하는 공손한 주의환기(polite reminder) 기능을 온라인 판매에 도입하는 것은 어떨까. 또한, 단순 변심에 의한 반품을 허용하지 않고 그 대신에 다른 방식의 소비자 보호를 채택하는 사업모델을 규제 샌드박스 제도를 활용하여 일정 기간 실험해 보면 어떨까. 그리고, 궁극적으로는 현재와 같은 제도하에서 얼마나 많은 수량의 반품 물품들이 폐기되면서 환경에 부정적 영향을 주고 있는지에 대한 실태 조사를 하고 제도적 개선 방향을 검토하는 것이 좋지 않을까 생각해 본다.' (변웅재, <법률신문>, 2024.7.29)

올해 1월 11일 <뉴욕타임스>에 게재된 칼럼 제목이다. 미국의 칼럼니스트 파멜라 폴은 칼럼을 통해 이렇게 말했다. 당신이 온라인 쇼핑을 통해 산 물건을 반품했을 때 온라인 판매자들은 그 물건을 재판매하기보다는 그냥 폐기처분하는 게 비용면에서 유리하기에 미국의 경우 2020년 기준 260만 톤의 반품 의류가 매립 처분되었다고. 미국에서 온라인 판매 물품의 반품으로 인해 연간 1600만 톤의 탄소배출이 이뤄지며 이는 350만 대의 차량이 1년 내내 도로에 있는 것과 맞먹는 분량이라고.아직 우리나라의 반품 쓰레기 처리 현황에 대한 정확한 통계자료는 나오지 않았다. 그러나 분명한 것은 온라인 전자상거래의 활성화와 함께 반품의 양은 급증하고 있으며 반품된 물건을 재판매하는 비용 부담을 어떻게 처리할 것인지가 업계의 화두라는 점이다. 미국의 온라인 경제지 <비즈니스 인사이더>는 지난 2022년 미국의 소비자들은 구매금액의 1/4 이상을 반품처리할 것으로 예상된다고 밝혔다.반품양은 명절이나 연말에 특히 급증한다고 한다. 온라인 쇼핑이 일상화되면서 소비자들은 반품을 얼마나 더 쉽고 편하게 할 수 있는지를 온라인 쇼핑몰을 고르는 옵션으로 삼고 있다. 문제는 이렇게 처리된 많은 반품들을 업체들이 어떻게 처리하는가이다.물론 반품 처리 비용을 소비자들에게 직접적으로 부담시키는 업체는 없다. 대신 다양한 방식이 동원된다. 우선 반품 비용을 소비자 판매가격에 반영시켜 식품이나 의료, 기타 소비재의 가격을 계속 일정 수준으로 유지하는 방식이 꼽힌다.글로벌 체인 어딘가로 재입고되는 방법이 있다. 예를 들어 미국에서 반품처리된 레깅스를 베트남의 생산공장으로 재입고하여 또 다른 나라에서 판매하는 경우다.또 다른 방법은 엄청난 할인행사 상품으로 활용되는 등 2차 시장에서 판매되는 방법. 반품된 물건만 따로 올려두고 초저가로 판매하는 반품몰 운영을 하거나 혹은 이베이나 스레트업 등 2차 시장 몰로 가는 방식이다.그리고 또 다른 방법이 폐기이다. 아예 반품할 물건은 집에 보관하라는 업체도 있다. 그냥 버리라는 뜻이다. 반품을 회수한 뒤 그냥 버려지는 경우도 비일비재하다는 게 업계의 속설이다. 그냥 버리는 게 돈이 덜 든다는 거다.미국 내 반품 물건을 처리하는 과정에서 매년 약 1600만 톤의 탄소를 배출하고 그 처리비용은 우리 돈 10조 원에 달한다는 거다. 이 문제를 어떻게 풀어야 할까?변웅재 소비자분쟁조정위원장은 <법률신문> 기고문을 통해 현재 우리나라의 전자상거래법을 통해 보장된 '쉽게 반품할 수 있는 권리'가 기업의 이해관계와 맞아떨어지면서 오히려 반품 폐기물 증가로 이어지고 있음을 지적한다.7일 이내 청약철회 가능은 소비자에게는 권리이자 기업에게는 전자상거래의 불확실성을 해소하고 매출을 높이고 고객 충성도를 높이는 방식이기에 누구도 쉽게 건드리기 힘들지만, 현실적으로 쓰레기는 엄청난 양으로 쏟아져 나오고 있다. 변웅재 위원장은 세 가지 대안을 제시한다. 하나는 반품 폐기물에 대한 현황조사였고, 또 하나는 규제 샌드박스를 통한 책임있는 소비 제도 실험, 그리고 소비자들의 책임있는 소비 문화 만들기이다.플랫폼 경제와 함께 급성장한 반품의 경제, 이제 그 폐기물에 대해 관심을 돌려야 할 때다.[참고자료]- Pamela Paul, 'When You Return Those Pants, There's a Price You Don't see', (Newyork times, 2024.1.11)- Alex Bitter, 'Shoppers' returns are spiking to unprecedented levels — driving a $280 billion problem that's starting to backfire against them' (Business Insider, 2022.12.7)- Avery Hartmans, 'Shoppers are expected to return up to $120 billion worth of holiday gifts this year — the process is costly to retailers, annoying to consumers, and harmful to the planet' (Business Insider, 2022.1.8)- 변웅재, ''단순 변심' 대응 못하는 전자상거래법' (법률신문, 2024.7.29)