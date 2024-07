시, 퍼포먼스와 정치가 만나는 베를린 시축제의 매혹

큰사진보기 ▲ 시민들이 사일런트 그린 문화예술복합공간 풀밭에 누워 시축제를 즐기고 있는 모습 포에지페스티발이 한창 열리던 지난 주말 시민들이 브라질 시인 히카르두 도메네크의 시를 풀밭에서 듣고 있는 모습. 베를린의 북쪽 웨딩지역에 위치한 사일런 그린은 1909-1910년 베를린의 첫 화장터로 지어졌는데, 2013년 민간운영 복합문화단지로 거듭났다. 현재는 개별 예술 분야의 경계를 허물고 새로운 하이브리드 형식으로 연결하는 작업에 중점을 두고 있다. 이에 다양한 영화제, 콘서트, 전시장, 문학행사들이 시립 공동묘지, 카페, 풀밭과 자연스레 조화롭게 어우러지는 풍경을 연출하고 있다. ⓒ 클레어함 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 포에지페스티벌 베를린 매거진의 커버를 장식한 미국의 저명한 시인 테런스 헤이스 올해로 25주년을 맞는 포에지페스티벌 베를린에서 미국의 저명한 시인, 테런스 헤이스는 단연코 주인공이었다. 주최측이 특별히 일년에 한번 ‘포에지 페스티벌 베를린'을 위해 발행하는 매거진의 커버를 장식했다. 왼쪽면에는 헤이스 작가가 2019년 뉴요커에 발표했던 정치적인 시, “American Sonnet for the New Year”가 소개되었다. 그는 회화, 농구에도 능해 “모던 르네상스맨"으로도 불린다. ⓒ Poesiefestival Berlin 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 세계의 소리- 시의 밤에서 낭독을 하는 황유원 시인 주요 폐막 프로그램중의 하나인 ‘세계의 소리-시의 밤'에는 황유원 시인이 참여했다. 또한, 아네커 브라싱하 (네덜란드), 카요 칭고니 (잠비아), CA콘래드 (미국), 파테메 에흐테사리 (이란), 실비 캉데 (프랑스), 마리안나 키야노우스카 (우크라이나), 미루나 블라다 (루마니아) 작가도 함께 자국어로 낭독했다. ⓒ Andrea Vollmer 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 김현 시인의 낭독회 모습 김현 작가는 ‘WRITING CHANGE-In The Gifted Dark’이라는 이 프로그램에서 슬로베니아의 니나 드라기체비치, 라트비아의 키릴스 에치스 (Kirils ?cis), 아이슬란드 시인이자 뮤지션, 조각가 아우스타 판네이 시귀르다르도티르( Asta Fanney Sigurðardottir)와 함께 낭독했다. 김현 시인은 2009년 <작가세계>를 통해 작품활동을 시작했다. 시집 <글로리홀><입술을 열면><호시절> <다 먹을 때쯤 영원의 머리가 든 매운탕이 나온다><낮의 해변에서 혼자>등이 있다. 제22회 김준성문학상과 제 36회신동엽문학상을 수상한 바 있다. ⓒ 클레어함 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 북마켓 모습 주말에는 약 40여개의 출판사들이 시민들에게 책을 소개하고 소통하는 시집마켓 (Lyrikmarkt)도 열려 다채로움을 더했다. ⓒ 클레어함 관련사진보기