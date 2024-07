영국대학 교재된 차인표 소설... 현지에선 이 작가 추천하네요

큰사진보기 ▲ 언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면 책 표지 차인표 작가의 소설 표지 ⓒ 알라딘 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 작가 한강 소설 매대 한강 작가의 소설인 희랍어 시간(영문명 Greek Lessons)이 포일즈 서점 중앙에 진열되어있던 모습. ⓒ 김명주 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 런던 대형 독립서점 포일즈 (Foyles) 런던 독립서점 포일즈 (Foyles) ⓒ 김명주 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 영국서점에서 구매한 한국소설들 영국서점에서 만난 귀한 한국소설들 ⓒ 김명주 관련사진보기

"한류는, 한국의 문화가 전파되는 것만이 아니라 그게 글로벌 세팅(관점)에서 새롭게 재탄생·재해석되는 '한국 너머(Beyond Korea)' 현상입니다. 한류가 이렇게 발전 하면 한국의 국가브랜드에는 너무 좋은 거죠. 게다가 요즘은 모든 게 K만 붙으면 브랜딩 효과가 굉장히 좋잖아요. 지금이 한글과 한국 문학을 세계에 알릴 가장 좋은 때라고 생각해요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치 사이트에도 게재될 예정입니다.



<참고 자료>

1. 조지은 옥스퍼드대 교수 인터뷰 “한글, 한류의 중심…‘국가 브랜딩’ 최적” (voakorea.com)

2. 부커상 인터내셔널 부문에 황석영 고배, 독일 작품 '카이로스' 선정 (businesspost.co.kr)

KCCUK Korean Homepage | KCCUK