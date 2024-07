나이 오십 넘어 만났는데 미소가 떠나지 않아요

큰사진보기 ▲ 하와이 알라모아나 센터에서 공연 중인 훌라 댄서들. 손을 코밑에 대어 "향기 맡다"를 표현하고 있다. ⓒ 전윤정 관련사진보기

"여러분은 로봇이 아니에요. 부드럽고 우아하게~"

"순서는 잘 외웠는데 미소가 없으니 전교 1등이 추는 춤 같아요."

큰사진보기 ▲ 지난 6월 6일 상암동 문화비축기지에서 열린 <2024 훌라 댄스 페스티벌> 공연장면 ⓒ 전윤정 관련사진보기

"행복한 사람들이 훌라를 추는 거야 아니면 훌라를 춰서 행복한 거야?"



"원하건 원하지 않건, 우리 자신이 의식적으로 전혀 개입하지 않은 채로, 삶이란 '여러 시기들'의 연속이다. 규칙적으로 하나의 시기가 끝나면 또 하나의 시기가 시작된다. 한 페이지가 넘어가는 것이다." - 미셸 투르니에 <외면일기> 170쪽