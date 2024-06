'과민성 장 증후군' 개선, '우리쌀 100%' 유산발효물이 효과 발휘

▲ 쌀 발효물 섭취군의 대변과 타액에서 내장 지방 축적 감소와 연관된 ‘Blautia’, ‘Prevotella’, ‘Oribacterium’ 등 유익한 장내 미생물이 유의적으로 차이를 보였다. 관련 내용을 담은 논문이 < Journal of Neurogastroenterology and Motility >(IF 3.6)에 2024년 5월 게재됐다.