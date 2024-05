화순전남대병원 비뇨의학과 교수진 국제학술상 수상

큰사진보기 ▲ 왼쪽부터 화순전남대학교병원 비뇨의학과 정승일·황의창·임도경 교수, 구희모 전공의. ⓒ 화순전남대병원 관련사진보기

화순전남대학교병원은 비뇨의학과 교수들이 대한요로생식기감염학회 제22차 정기학술대회에서 연이어 국제 학술상을 수상했다고 27일 밝혔다.정승일·임도경 교수는 '경직장초음파유도 전립선 생검을 위한 포스포마이신 기반 항균 예방의 효과 : 국내 다기관 연구(Effectiveness of fosfomycin-based antimicrobial prophylaxis for transrectal ultrasound-guided prostate biopsy : A Korean multicenter study)' 논문으로 임상부문 우수 논문상을 받았다.이번 논문은 퀴놀론 항생제 내성이 높은 국내 의료 현실에서 포스포마이신 기반 항균 예방으로 전립선 생검 시 감염 발생률을 줄일 수 있는 효과를 제시했다.전립선암 진단에 필수적인 생검 이전에 항균 효과가 강력한 포스포마이신을 사용할 경우 감염 예방에 도움이 될 수 있다는 결과를 도출해냈다. 특히 임상 실무에서 전립선 생검 후 합병증을 줄일 수 있는 예방법으로 평가를 받고 있다.또 황의창 교수 지도를 받아 구희모 전공의가 1저자로 작성한 '경직장 전립선 생검을 받는 남성의 항생제 예방을 위한 Fosfomycin : 체계적인 검토 및 메타 분석(Fosfomycin for Antibiotic Prophylaxis in Men Undergoing a Transrectal Prostate Biopsy:A Systematic Review and Meta-Analysis)' 논문도 임상부문 우수 논문상을 수상했다.논문은 경직장 전립선 생검을 받는 남성을 대상으로 포스포마이신을 포함한 항생제 예방의 효과를 체계적으로 검토하고 메타 분석한 연구다. 포스포마이신이 항생제 예방으로 사용될 경우 감염 발생률을 줄일 수 있는지를 조사한 내용이다.임도경 교수는 "경직장 전립선 조직검사는 비교적 안전하지만 1~2% 정도에서 감염 합병증이 발생할 수 있다"며 "이번 연구를 통해 포스포마이신 기반 항생제가 합병증을 줄이는데 효과적임이 확인됐고, 이를 통해 환자들이 더 안전하게 검사를 받을 수 있기를 기대한다"고 말했다.