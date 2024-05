윤석대 수공 사장 "초격차 물 관리로 해외 진출 교두보"

큰사진보기 ▲ 윤석대 한국수자원공사 사장, UN HELP 기조연설 ⓒ 수자원공사 관련사진보기

한국수자원공사의 초격차 기술이 물 관련 세계 최고위급 자문 회의인 '유엔 물과 재해에 관한 고위급 전문가 패널(이하 UN HELP : High-level Experts and Leaders Panel on water and disaster)'에서 주목받았다.수자원공사에 따르면 윤석대 사장은 19일 인도네시아 발리에서 열리는 제23차 UN HELP에서 한승수 의장을 비롯해 각국 고위급 인사들이 참석한 가운데 기후위기 해법의 하나인 초격차 기술을 주제로 기조연설을 했다.HELP는 기후변화 및 물 관련 재해 피해 경감을 위한 글로벌 정책 의제와 실천 방안을 논의하기 위해 2007년 UN 사무총장 자문기관으로 발족했으며, 아시아개발은행(ADB) 총재와 세계기상기구(WMO) 사무총장, 유네스코(UNESCO) 사무총장 등 고위급 전문가로 구성된 자문 회의다.수자원공사는 "이날 기조연설에 나선 윤석대 사장은 아시아물위원회(AWC)를 통한 국제사회 연대와 기후변화 및 물 문제 해결 노력을 인정받아, 2023년 11월 22일 제22차 UN HELP 회의에서 공식 위원으로 선임됐다"면서 "물 관련 세계 최고위급 인사들이 대거 참여하는 만큼, HELP를 통한 기조연설의 영향력과 파급력은 크다"고 평가했다.이날 윤석대 사장은 ▲댐 유역관리 전반의 디지털 트윈(DT) 구축 ▲인공지능(AI) 기반의 정수장 운영 ▲수돗물 전 공급 과정에 대한 스마트관망관리(SWNM) 등 한국수자원공사가 보유한 3대 초격차 기술을 선보였다.수자원공사는 "3대 초격차 기술을 자세히 알리는 동영상은 물관리에 어려움을 겪는 각국에 실질적이고 적용할 수 있는 해법이 될 것이라는 호평을 받았다"면서 "이에 아시아개발은행(ADB) 부총재와 기술 협력 방안 논의를 위한 별도 면담으로 이어졌으며, 이외에도 세계은행(World Bank), 세계기상기구(WMO) 등이 협력에 관심을 보여 한국수자원공사의 원천 기술로 세계 물시장을 선점하기 위한 토대도 다졌다"고 밝혔다.윤석대 사장은 "이번 HELP 회의는 글로벌 물 분야 고위급들이 참여하는 국제회의에서 공사의 첨단 물관리 노하우와 기술이 녹아있는 3대 초격차 기술을 전 세계에 선보인 첫 자리로서 그 의미가 크다"며 "국제적 영향력을 바탕으로 인류 물 문제 해소에 기여하고, 나아가 초격차 기술을 바탕으로 국내 물 기술의 해외시장 진출을 위한 교두보 역할을 하겠다"고 말했다.