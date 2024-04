"한국 정부, 모두 자랑스러워할 플라스틱 협약 만들어야"

큰사진보기 ▲ 국제 플라스틱 협약 제정을 위한 4차 정부간 협상 위원회 개막식(2024.04.23) ⓒ 유혜인 관련사진보기

국제 플라스틱 협약 제정을 위한 제 4차 정부간 협상 위원회(INC, Intergovernmental Negotiating Committee)가 4월 23일 화요일 캐나다 오타와에서 개최되었다.INC 4차의 성공적인 논의를 위해 각 국가 대표단, 국제 시민 사회, 산업계 등 많은 이해관계자들이 오타와로 모였다. 이들은 INC 4차 회의 뒤 오는 11월 대한민국 부산에서 열리는 마지막 회의인 INC 5차에서 협약이 성공적으로 결의될 것을 기대하고 있다. 이에 국제 시민사회가 INC 5차 개최국인 대한민국에 어떤 기대를 하고 있는지 인터뷰를 통해 살펴보았다.지구의 벗(Friends of the Earth International) 소속의 캠페이너 샘(Sam)은 "플라스틱에 대해 강력하고 야심찬, 구속력 있는 협약을 요구하기 위해 이 자리에 모였다"고 말했다. 또한 "플라스틱 오염을 막기 위해 플라스틱 생산을 줄이고, 더러운 폐기물 거래를 막아야 하며, 기업들 또한 책임을 다해야 한다"고 외쳤다.그는 3일차 상황에 대해 "논의는 조금 느리게 진행되고 있지만, 우리에게는 야심찬 조약을 맺고 싶어하는 많은 국가들이 있다. 100개가 넘는 국가들이 플라스틱 생산에 제한을 두고 싶어한다"라며 좋은 협상이 시작되었다고 말했다.그는 "동시에 협약의 성공적인 결의를 막고 싶어하는 다른 국가들, 많은 기업 로비스트들이 있다"라며 플라스틱을 단순히 자신들의 이익 실현 수단으로만 여기는 단위들을 비판했다. 이어 "특히 160명이 넘는 화석연료 석유화학 로비스트들, 그리고 그들과 엮인 각국 대표단들로 인해 이 협약은 희망적인 동시에 도전적이기도 하다"라고 말했다.이런 상황에서 플라스틱으로 야기되는 문제는 모든 사람들에게 영향을 미친다는 점을 우려하며 플라스틱 오염을 막는 것은 우리의 생존을 위해 필수라고 말했다. 이어 그는 "우리는 시민 사회로서, 다양한 운동을 통해 플라스틱 오염 종식을 위한 강력한 목소리를 내야 한다"라고 강조했다.국제 플라스틱 협약 제정을 위한 마지막 정부간 협상 위원회(INC-5)는 올해 11월 대한민국 부산에서 열릴 예정이다. 이에 대해 그는 "한국 정부에게도 큰 책임이 있다. 플라스틱 협약을 올해 말까지 맺기 위해 건설적으로 노력해야 하며, 강하고 야심찬 조약을 추진할 필요가 있다"라며 "한국 시민 사회와 협력이 필요하고, 모든 사람들이 자랑스러워 할 수 있는 과정이 되어야 한다"라고 말했다.