뉴욕타임스의 벚꽃 프로젝트 기사가 반가웠던 이유

'한국에는 벚꽃의 자생지가 있고, 중요 장소에서부터 국산 왕벚꽃으로 교체할 것이다.'

큰사진보기 ▲ <뉴욕타임스>에 소개된 왕벚 교체 프로젝트 기사 1면에서 이어와 5면 전면에 국산 벚나무 교체 프로젝트가 자세히 소개되어 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 워싱턴 D.C. 벚꽃 축제 링컨, 제퍼슨, 루스벨트 대통령이 기념관과 마틴 루터 킹 목사, 2차 세계대전, 베트남전, 한국전 기념 공원이 있는 인공 호수 Tidal Basin 주변으로 벚꽃 나무 군락이 꽃을 피운다. 매년 유명한 벚꽃 축제를 비롯 연날리기 같은 일본 문화 행사도 늘고 있다. 호수와 접한 제퍼슨 대통령 기념관과 멀리 내셔널몰의 워싱턴 마뉴먼트가 보인다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 아파트 단지에 둘러선 벚나무 군락 워싱턴 D.C. 내셔널 몰같은 관광지 뿐 아니라 워싱턴 D.C.에 접한 북버지니아와 메릴랜드 일대의 공원, 박물관, 아파트 단지와 가로수, 주요 관공서 등에도 계속 벚나무가 심기고 있다. 필라델피아와 뉴욕 등 미 동북부는 봄마다 벚꽃이 지천이다. 버지니아는 주화인 도그우드(Dogwood) 만큼이나 벚나무를 많이 볼 수 있다. 미동부는 벚나무로 지배당한 것 처럼 보일 정도다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 아메리칸 대학 독립선언문 낭독과 한국 벚꽃 식수 행사 기사 1943년 4월 13일, 아메리칸 대학의 더글러스 총장이 <독립선언문>을 낭독했고 네 그루의 벚나무를 교정에 심었다는 내용의 대학 신문 기사이다. ⓒ 공개자료 인터넷 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 한국 벚꽃으로 불러달라고 요청한 독립운동단체 기사 1942년 4월 5일자, <뉴욕타임스>에는 한국의 독립운동단체가 '한국 벚꽃'으로 수정 명명해 달라는 요청을 했다는 기사를 실었다. 동포들과 독립운동가들은 일본에 의해 미국에 실려온 벚나무가 한국산이라고 인지하고 있었다는 뜻이다. ⓒ 공개 자료 인터넷 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 사가모어힐 국립 역사 지구에 활짝 핀 벚꽃 미일 우호 70주년을 기념해 일본이 선물한 두 그루의 벚나무가 만개했다. 루스벨트 대통령은 밀사 태프트를 통해 조선의 통치권을 일본에 넘겼었다. 루스벨트 대통령의 여름 집무실로 유명한 '사가모어힐' 루스벨트 저택 앞에 일본은 두 그루의 큰 벚나무를 우호의 상징으로 선사했다. 방문객들은 저택의 내부에서는 루스벨트 대통령이 아끼던 일본 갑옷과 같은 선물들을, 저택 밖에서는 일본 벚나무를 보며 미일간의 친분을 떠올릴 것이다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 우리집 버찌와 이웃집 겹벚꽃 뉴욕 일대에는 벚꽃, 겹벚꽃, 버찌나무, 개나리와 목련, 해당화, 무궁화 같은 한국에서 흔히 보던 봄꽃들이 가득하다. 정원에 미스김 라일락과 개나리, 한국 벚나무와 무궁화, 철쭉을 심어 가꾸는 것이 나의 버킷 리스트 중 하나이다. ⓒ 장소영 관련사진보기