어떤 선인장은 죽어서도 사랑 받는다

큰사진보기 ▲ 공처럼?둥근?모양의?금호선인장은?높이가?30cm가?넘게?자란다.?대부분?편안한?의자 높이로?자란?모습은?황그빛?쿠션 같다.?멕시코에서는?시어머니방석선인장이라는?또 다른?별칭이?있다.?온몸을?감싼?가시는?굵고도?길다.? ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 매일 사막식물의 생태에 대해서 알려주고 있는 식물원집 아들, 옥스나르. 극한의?환경에?적응한?선인장도?물이?없이는?생존할?수?없다.?오랜?가뭄을?견딜?수?있는?것은?물을?저장하는?능력과?물의?효율을?높였기 때문이다.? ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 아메리카 대륙이 원산지인 선인장은 약 2,500여 종 중에서도 멕시코가 종의 밀도가 가장 높다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 식용 선인장인 노팔은 원주민들의 식량원 역할을 했고 지금도 다양한 멕시코 요리에 활용되고 있다. 우리는 간혹 노팔의 패드를 사다가 스테이크처럼 구워 먹기도 한다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"이 선인장을 멕시코에서는 어떤 이름으로 부르는지 아세요?"

"시어머니방석(mother-in-law's cushion) 선인장으로 불러요. 미운 시어머니를 가시 많은 이 둥근 선인장에 앉히고 싶었던 며느리의 마음을 이름으로 표현한 거지요."



"여름에 작은 분홍색 꽃을 피우는 이 풀에는 잔가시가 가득해요. 화장지가 귀하던 시절 며느리가 못마땅했던 시어머니가 이 풀로 뒤를 닦도록 했다는 설에서 이런 민망한 이름이 붙었답니다."



큰사진보기 ▲ 시어머니방석선인장의 꽃과 젖꽃판을 뚫고 나온 억센 가시들 ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 어떤 선인장은 죽어서도 사랑받는다. 초야선인장은 완전히 육탈(肉脫) 되고 남은 줄기의 공극이 조각처럼 아름다워 그 자체로 수집과 장신의 대상이 된다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 선인장의 고고한 자태와 생명력, 가시로 덮인 몸에서 피어나는 아름다운 꽃 등은 사람들을 매혹시킨다. 그 치명적인 매력 때문에 수집가들의 불법 채취 대상이 되고 멸종을 앞당기는 원인이 되고 있기도 하다. ⓒ 이안수 관련사진보기

멕시코를 여행중이다. 우리 부부가 머물고 있는 곳은 바하칼리포르니아반도의 남쪽, 북위 24.1도에 위치해 있는 라파스이다. 열대와 아열대를 가르는 북위 23.5도의 북회귀선에 가까운 만큼 사막 식물이 주를 이룬다.숙소 주인은 옥스나르(Oxnar)와 옥스나르의 어머니, 재클린(Jacqueline)이다. 재클린은 몇 년 전 대지 500여 평에 달하는 이 집에서 식물원을 운영하기도 했다. 정원사인 재클린과 어머니를 대신해 이 정원을 관리하고 있는 옥스나르와 함께 정원의 식물들을 공부하면서 선인장에 대해 더 많은 흥미를 가지게 되었다.선인장은 아메리카 대륙이 원산지이다. 그중에서도 이곳 멕시코는 종의 밀도가 가장 높은 곳이다. 선인장의 한자는 '仙人掌'이다. 신선의 손바닥, 선인장을 바라보는 중국인의 시각을 짐작할 수 있다. 가혹한 환경 속에서도 살아남은 선인장은 불멸의 신선으로 여겨질 만했을 것이다.지구상에 존재하는 선인장과에 속하는 선인장 종은 약 2,500여 종에 달하는 것으로 추정하고 있다. 이 선인장들은 주로 열대, 아열대의 건조한 환경에서도 생존할 수 있지만 그렇다고 물이 없는 곳에서 생존할 수 있는 것은 아니다. 적어도 연 강우량이 20mm 이상은 되어야 한다. 건조한 환경에서도 생존할 수 있도록 생존의 기술을 연마한 것이다.금호선인장이 원처럼 둥근 모양을 한 것은 많은 물을 저장하기 위한 노력의 결과이다. 이 선인장의 스페인 이름 'Cactus barril dorado'을 영어로 번역하면 'golden barrel cactus'이다. 'barrel'이 액체를 담는 용기인 만큼 이 선인장의 물 저장 능력을 이름에 반영한 것이다.다른 선인장들도 장기간 가뭄에서도 살아남을 수 있을 만큼 물을 충분히 저장할 수 있는 두터운 다육질의 줄기를 가지고 있다. 가시는 잎이 변해서 된 것이다. 이런 변이를 통해 잎으로 덮인 표면적을 줄임으로써 증산(잎에서 물이 증발하는 과정)을 통한 수분 손실을 최소화하고 정지 공기층을 만들어 추운 밤에는 열 손실을 줄이고 낮에는 과열을 방지하는 효과도 거두었다.표면은 수분의 손실을 최소화할 수 있는 큐티클이라는 왁스층으로 덮여있으며 CAM(Crassulacean Acid Metabolism 크라술라세안 산 대사) 광합성을 한다. CAM은 수분 손실이 많은 낮이 아니라 밤에 기공을 열어 이산화탄소를 흡수하므로 물 사용 효율을 높일 수 있다. 이슬에서도 빠르게 습기를 흡수할 수 있다. 이것은 선인장이 가혹한 조건을 견디는 몇몇 기예들이다.멕시코가 원산이 식용 선인장인 노팔(Nopal 가시배선인장)은 원주민들의 식량원 역할을 했고 멕시코의 국장 디자인에도 도입된 문화적 상징이기도 하다. 제주 월령선인장군락지의 부채선인장은 이곳 노팔선인장 씨앗이 해류를 타고 태평양을 건너가 싹을 내어 군락을 이룬 것으로 학자들이 추측하고 있다. 아프리카나 아시아 각국의 해안 선인장군락지들도 같은 이유로 보고 있다.밤에 짙고 달콤한 향기를 내며 단 한 번 꽃을 피우는 달빛 선인장, 셀레니세레우스 그랜디플로러스(Selenicereus grandiflorus)를 생각하면 낭만적이 된다. 나무나 바위에 착생하는 이 선인장은 경쟁이 치열한 낮에 향기 없는 꽃으로 나비나 새를 유혹한다.꽃이 핀 금호선인장의 사진을 찍고 있는 아내에게 재클린이 물었다.궁금증이 극대화되기를 기다렸던 그녀가 말을 이었다.그 설명은 들은 아내가 비슷한 맥락으로 이름이 붙여진 '며느리밑씻개'라는 풀을 소개했다.고부간의 관계에는 동서양에 비슷한 정서가 있다는 것을 발견하고 정원이 떠나갈 듯 함께 웃었다.시어머니와 며느리 간의 갈등을 나타내는 이름은 또 있다. 다육질의 다년생 상록 식물인 산세베리아(Sansevieria)이다. 공기 정화에 뛰어나고 관리도 까다롭지 않아 가정에서 관상용으로 많이 기르는 이 식물은 흔히 '며느리의 혀(daughter-in-law's tongue)' 혹은 '시어머니의 혀(mother-in-law's tongue)'로 불린다.긴 칼 모양의 잎 때문에 '세인트 조지의 검(Saint George's sword)'으로 불리는데 하필이면 '날카롭고 뾰족한' 이미지를 고부간의 심리적 관계에 빗댄 것이다.초야선인장(Choya cactus)은 선인장이 죽고도 그 줄기의 아름다움으로 정원에서 혹은 레스토랑의 테이블 위에서 여전히 뼈의 아름다움을 과시하고 있다.태양계에 생명이 존재하는 유일한 행성에서 살아가는 모든 생명의 신비에 경탄한다. 우리는 우리에게 어떤 이익이 있는가로 다른 생명체들을 유익과 무익으로 평가해왔다. 우리가 무익한 것으로 판단한 어떤 생명이 또 다른 생명에게 절대적으로 유익할 수 있다는 것을 간과한다. 결국은 그 사이클 상에 있는 모든 생명체는 어떻게든 우리에게 직접적이 아니더라도 유익할 수밖에 없다.IPBES(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services; 생물다양성 및 생태계서비스에 관한 정부 간 과학-정책 플랫폼)에 따르면 생물다양성 손실의 원인을 해결하기 위한 상당한 조치가 취해지지 않으면 수십 년 내에 최대 100만 종이 멸종될 위험에 처해있다고 한다. 이 행성에 약 810만 여종이 살고 있다는 추산의 1/8에 해당한다.극단적인 환경 속에도 3천만 년 동안이나 어떻게든 살아남았던 선인장조차도 멸종의 위기에 처했다. 작년 4월 미국 애리조나대 연구팀이 학술지 네이처 플랜츠에 발표한 논문에서 기후변화로 인해 이번 세기 중반에 전체 선인장의 60%가 멸종 위기에 놓이게 된다고 추정했다.모든 선인장종이 CITES(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : 멸종위기에 처한 야생동식물의 국제거래에 관한 협약)에 의해 거래가 제한되고 있지만 높은 가격 때문에 불법채취와 밀수가 성행하고 있다. 또한 농지확장, 산불 등으로 인한 서식지 손실, 가축방목, 오프로드 차량 증가도 선인장을 멸종의 길로 몰아넣고 있다.이 행성에 만약 인간만 남는다면 우리는 그 외로움을 감당할 수 없어 결국 고독으로 사멸하게 되지는 않을지. 그것이 이 행성에서의 마지막 멸종이 될 것이다.