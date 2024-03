AFP "상추쌈 뱉는 이재명 영상은 '조작', 역방향으로 돌렸다"

큰사진보기 ▲ 글로벌 통신사인 AFP 팩트체크는 14일 일부 누리꾼들이 이재명 더불어민주당 대표가 상추쌈을 먹는 장면이 담긴 '오마이TV' 원본 영상을 편집해, 음식을 뱉는 것처럼 조작한 영상을 윤석열 대통령 지지하는 사람이 모인 페이스북 그룹 등에 유포하고 있다고 보도했다. ⓒ AFP팩트체크 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 지난 11일 페이스북 공개그룹인 ‘나는 우파다’에는 ‘역겨운놈... 상추로 이빨 닦냐’는 자막과 함께 이재명 대표가 상추쌈을 뱉는 것처럼 편집한 3초짜리 영상이 올라왔다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

글로벌 통신사인 AFP는 14일 이재명 더불어민주당 대표가 상추쌈을 뱉거나 상추로 이를 닦는 것처럼 만든 영상은 '허위'라고 팩트체크했다. AFP는 이 영상이 <오마이TV> 원본 영상을 역방향으로 편집, 이 대표가 음식을 뱉는 것처럼 조작했다고 밝혔다(기사원문 : Posts target S. Korea opposition leader with manipulated video of him 'spitting out food' ).AFP는 14일 윤석열 지지자로 추정되는 일부 누리꾼들이 이 대표가 마치 상추쌈을 뱉는 것처럼 조작한 허위 영상을 만들어 유포하고 있다고 보도했다.실제 지난 11일 페이스북 공개 그룹인 '나는 우파다' 등에는 '역겨운놈... 상추로 이빨 닦냐'는 자막과 함께 이재명 대표가 상추쌈을 입밖으로 뱉거나 상추로 이를 닦는 것처럼 편집한 3초짜리 영상 이 올라왔다. 현재 삭제된 일부 게시물에는 이 대표를 비난하는 댓글이 다수 달렸다.이 영상은 지난 3월 4일자 <오마이TV>의 영상을 조작한 것이다. 오마이TV는 지난 3월 4일 '씹고 뜯고 맛보고 즐기고'…남들과 다른 이재명의 '폭풍먹방' (Feat. 최진봉) 라는 제목으로, 서울 종로구 창신시장을 방문한 이 대표가 곽상언 종로 더불어민주당 국회의원 후보 부부와 함께 족발집에서 식사하는 모습을 올렸다.'나는 우파다'에 올라온 영상은 오마이TV 원본 영상 8분 45초 지점에서 이 대표가 상추쌈을 한 번에 입 안에 넣지 못하고 두 번에 걸쳐 넣는 부분을 편집했다.해당 기사에서 AFP 팩트체크는 지난 대선 이후 이 대표가 허위정보의 빈번한 표적이 되고 있다면서, 지난 1월 부산 피습 사건 당시 피의자가 칼이 아닌 나무젓가락으로 찌른 것처럼 조작한 영상과 이 대표 상처 조작 사진, 이 대표가 마우쩌둥에게 절하는 것처럼 조작한 사진 등 허위정보를 검증한 사례를 들었다.