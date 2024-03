'조국혁신당 지지' 미주 한인 교수들에게 연락해 보니

큰사진보기 ▲ 조국혁신당 창당 조국혁신당 중앙당 창당대회가 3일 오후 경기도 고양시 킨텍스에서 열려, 조국 전 법무부 장관을 당 대표로 선출했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

안녕하세요.저는 미국의 미시간 주에 있는 오클랜드 대학교의 교육학과에서 학생들을 가르치고 있는 신선우라고 합니다. 제가 이번 조국 혁신당에 대한 미주 교수들의 지지 선언을 주도하여 지난 2월 말 경부터 시작하여 지금까지 이끌어 오고 있는데요. 오늘까지 지지 선언에 참여하신 분들의 숫자가 118명입니다.그동안 이 일을 진행하면서 참으로 많은 이야기를 동료 교수님들로부터 들어왔습니다. 때로는 수고한다는 격려도 받았고 때론 비난도 받았지만, 이번 기회가 조국의 주요 정치 사회적 의제나 현안에 대해서 그동안 침묵으로 일관한 미주 교수 사회에 조금이나마 작은 균열을 내는데 일조하지 않았나 생각해 봅니다.저는 북미 한인대학교수협의회에서 발간한 <북미 한인대학 교수총람>이란 책자를 우연히 입수하게 되었고, 이 책에 수록된 약 3500 명의 교수님들의 이메일 주소로, 결례가 되지 않게, ‘한 분 한 분’ 께 정성껏 보냈습니다. 이게 가능했던 이유는 마침 일주일간의 봄방학을 맞았기 때문입니다. 이 기간 말 그대로 불철주야 고군분투하여 엊그제 마침내 완료했습니다.저는 이미 교수님들께 보내는 선언문에서도 밝혔듯이, 조국 대표를 이전에 만난 적도 없고 또 아무런 사적인 인연도 없습니다. 그리고 한국의 핸드폰이 없으니 아직까지도 조국혁신당에 가입도 못했습니다. 그래서 혹시 행여 무슨 ‘흑심’ 을 품고 이번 일을 도모하지 않았나 하는 오해를 받을 수도 있어 말씀드립니다. 제 진심을 말한다면, 한 사회가 갖춰야 할 ‘한 인간에 대한 예의’에서 이 일을 시작하게 되었습니다.긍정적이든 부정적이은 교수님들의 회신에 일일이 응답해 가면서 혼자 이 일을 진행하다 보니, 미국 교수 사회의 고충이나 관심 사항에 대해서도 많은 걸 깨닫게 되었습니다. 부족한 시간 탓에 한층 더 깊게 몰입해 이 일을 하는 어느 순간, 갑자기 시간이 마치 멈춰 선 듯한 이상한 경험을 하기도 했는데요, 지나고 보니 그동안 몸과 마음이 무척 힘들었구나 하는 생각을 해 봅니다. 그렇지만 이 일을 추진하면서 뜻하지 않게 많은 좋은 분들을 만나게 된 게, 제 인생 최대의 수확이 아니었나 하고 되돌아 보며 감사하게 생각하고 있습니다.조국 대표가 조국혁신당 창당을 선언할 즈음에 미국 대학의 한인 교수들도 조국혁신당 창당에 지지를 표명하기 시작한 지, 오늘로 약 보름 정도 지난 것 같습니다. 이 짧지 않은 기간동안 정확히 118명의 교수님들이 열렬한 지지와 격려를 보내 오셨습니다. 그러나 최신 정보의 부족으로 주소 누락 등 연락이 미쳐 닿지 않은 많은 분들을 고려하면, 이 숫자는 턱없이 부족한 것이라 판단하고 있습니다.역사에 대한 믿음을 저버리지 않는 사람으로서, 지금 새로운 한 정당의 출범이 대한민국의 정치 지형을 어떻게 바꿀지, 또 그 파급효과는 얼마나 클지, 이 시점에서 누구도 쉽게 예단하기 힘들지만, 이 일을 처음 시작한 당사자로서 그동안 느끼고 경험한 소회를 나누고자 부족하지만 펜을 들었습니다.‘조국혁신당 창당에 적극적인 지지를 보내자’ 는 이런 도발적인 정치적 제언에 많은 교수들은 자신의 바쁜 업무 탓인지 시종 일관 침묵으로 대응했습니다. 일부 보수적인 교수님들은 “교수가 열심히 학생들을 가르치고 연구나 열심히 할 일이지, 웬 정치 선동이냐”고 힐난하고 질책하는 분들도 계셨습니다.반면에 또 다른 부류의 교수님들께서는 “지금 한국의 서민 경제가 바닥을 치고 있고, 국민 일상의 삶이 나락으로 떨어지는 현장을 시시각각 목도하며, ‘변화의 시작은 바로 정치 개혁’ 에서 시작되고, 그 해결의 실마리도 바로 ‘정치 바로 세우기’ 임을 거듭 강조하셨습니다. 결국 우리 사회의 산적한 제반 문제는 ‘우리 정치가 바로 서야, 그때 비로소 모든 분야에서 국민의 삶도 행복도 근본적인 변화를 가져올 수 있다’는 진단이었습니다.어떤 분은 자신은 80년대에 한국에서 대학을 다녔는데, 그 당시 전두환 독재정권 하에서 수많은 대학생들의 시위와 희생을 지켜보며 깊이 공감하였으나, 부모님의 눈치가 보여서 차마 부모님의 기대를 저버릴 수가 없어서, 침묵할 수밖에 없었노라고, 당시 운동권 친구들에게 참으로 미안했었노라고, 그 때 당시의 심정을 토로했습니다.그래서 이번 조국혁신당 지지에 기꺼이 참여하게 된 것은 그 부채 의식을 조금이나마 덜어내는 일환이라고 고해성사하듯 말하는 분도 계셨습니다. 사실 저도 이분의 말을 들으면서, ‘아, 이 분이 바로 지금 내 얘길 하는구나!’ 하고 새삼 죄책감을 느꼈습니다.조국혁신당 창당의 취지를 적극적으로 지지하는 분들이든 혹은 맹렬히 비난하는 분들이든 그래도 이들은 자신의 정치적 입장을 분명히 하고 있어 그래도 한편으론 대화나 설득의 여지가 있어 보였습니다. 자신의 분명한 정치적 취향과 입지를 공개적으로 드러내는데도 사실, 용기가 필요한 세상을 우리가 살고 있기 때문입니다.문제는 다수의 침묵입니다. 자신의 분명한 주장과 입장을 내어 놓질 않으니, 이들의 속내를 도무지 알 수가 없었습니다. 신당을 반대하고 거대 양당 체제가 지속되길 바란다는 것인지, 아니면 신당에 찬성하고 다당제를 원한다는 것인지 종잡기 힘들었습니다. 소위 정치적 무당파인 셈인데요, 그러나 그 본질은 변화에 대한 암묵적 거부, 즉 자신의 기득권 보호라고 해야 맞겠지요.다만 일부 교수들의 격한 반응을 몸소 겪은 저의 해석은 이렇습니다. ‘미국에서 교수로서 살아 가기에도 너무 벅차고 바쁜데, 내가 지금 조국의 상황에 대해 무슨 정치적인 발언을 할 여력이 어디 있다는 말인가’ 라는 지극히 이기적이며 세속적인 실리만을 차리는 반응인데요. 이는 또 달리 표현하자면 정치적 허무주의나 냉소주의와도 그 궤를 같이 한다고 보입니다.그러나 한 편 또 생각해 보면, 태평양을 건너는 물리적 거리 만큼이나 우리는 조국의 정치 현실과 동떨어져 살고 있다고 생각하지만, 기실 우리 삶과 정치는 밀접하게 연결되어 있음을 부인할 수 없습니다. 가령 한류가 세계를 주름잡고 BTS 공연에 세계의 젊은이들이 환호할 때, 우리 스스로 한국인임이 자랑스럽듯이, 내 조국의 현실이 암울하고 참담하여, 그곳에 살고 있는 내 부모 형제 친지 친구들의 삶이 경제적으로 피폐해지고 고통받고 있을 때, 먼곳에 있는 나만 마냥 행복하고 만족하며 살 수 있는 사람은 아무도 없을 것이기 때문입니다. 우리는 의식하든 의식하지 못하든 정치적 동물임을 부인할 수 없습니다.그러나 어찌 보면 더 중요한 문제는, ‘삶에 대한 우리의 의지와 가치판단의 문제다’ 란 표현이 더 정확한 것입니다. 살다 보면 때로 우리는 옳고 그름의 기로에서 자신의 전 존재를 걸고 자신을 내 던져야 할 ‘운명’ 의 시간과 조우합니다. 이 때 ‘모난 돌이 정 맞는다’ 는 우리네 말처럼, 우리 부모들은 자녀들을 이렇게 소극적이고 가치 중립적인 보신주의만이 우리의 일신상의 안전과 안녕을 담보하는 유일한 길이라고, 알게 모르게 가르쳐 왔던 것이죠. 어쩌면 70년 넘게 지속된 뼈아픈 분단의 체험이 웅크리며 숨죽이고 사는 게 미덕이라고 가르쳐 온 게 아닌가 자문해 봅니다.그런 의미에서 이런 정치 불신의 시대에, 집권 여당의 실정을 정면으로 비판하며 등장한 신생 개혁 정당인 조국혁신당을 과감하게 지지하는 이런 정치적 선언에, 혹여 자신에게 닥칠지도 모를 그 어떤 불이익을 감수하고서 라도, 자신의 이름을 선뜻 얹어준 118명의 교수들에게 다시 한 번 머리 숙여 경의를 표합니다.‘처음 떨어지는 한방울의 물이 바위를 뚫고, 한 점 불꽃이 광야를 태운다’는 말처럼, 이들의 용기와 희생이 지금 위기에 처한 내 조국을 구하는 신호탄이 되리라 믿어 의심치 않습니다. 인류 역사의 진보는 이렇듯 용기 있는 자들에 의해 시작됨을 굳게 믿습니다.2024 3.11신선우 올림조국 혁신당 창당 선언 에 대한 미주 교수들 지지 성명자 명단(2024. 3. 11 기준)안동욱 교수( Iowa State University), 조광순 교수 (University of South Florida), 조수제 교수 (Fordham University), 유은미 교수 (Sacramento State University), 조지원 교수 (Oregon State University), 박인수 교수 (Dokota State University), 최남기 교수 (The University of Texas at Austin), 최백영 교수 (University of Missouri-Kansas City), 송세준 교수 (University of Missouri-Kansas), 조현각 교수 (Michigan State University), 백은옥 교수 (California State University), 현승근 교수 (University of South Carolina), 허성규 교수 (California State University), 배태옥 교수 (Indiana University), 강남순 교수 (Texas Christian University), 정해권 교수 (Texas A & M University), 강홍태 교수 (University of Michigan – Dearborn), 강민희 교수 (Texas Tech. University), 허 창 교수 (Niagara University), 이명재 교수 (California State Polytechnic University Pomona), 장재진 교수 (University of Wisconsin), 김홍경 교수 (State University of New York at Stony Brook), 김재윤 교수 (The University of North Carolina), 김형수 교수 (University of Kentucky),김종혁 교수Kim, Jay (University of Cincinnati), 김정환 교수 (University of Arkansas), 김지연 교수 (Boston University), 김두옥 교수 (University of Kentucky), 김성재 교수 (Mississippi State University), 김근규 교수 (Delaware State University), 장승순 교수 (Georgia Institute of Technology), 김태성 교수 (Liberty University),김장민 교수 (University of Buffalo), 김성곤 교수 (Mississipp State University), 김용수 교수 (University of Hawaii), 김경선 교수 (University of Wisconsin Madison), 권영후 교수 (Texas Woman’s University), 이 철 교수 (Wayne State University), 권이현 교수 (National University of Health Sciences), 정승우 교수 (Columbus State University), 김동성 교수 (Drew University), 김세윤 교수 (Fuller Theological Seminary), 이재진 교수 (Iowa State University), 임 숙 교수 (St. Catherine University), 유성매 교수 (Pen State University), 이관승 교수 (University of Houston Victoria), 권경아 교수 (University of Oklahoma), 임주윤 교수 (Oregon State University), 남상곤 교수 (Azusa Pacific University), 이은신 교수 (The Ohio State University), 손재봉 교수 (California State University, Chico), 오광욱 교수 (State University of New York at Buffalo), 송세준 교수 (University of Missouri Kansas City), 권재락 교수 (University of Michigan, Dearborn), 임용재 교수 (Kutztown University of Pennsylvania), 김혜숙 교수 (Harvard University),이정우 교수 (New Jersey Institute of Technology), 박휘니 교수 (Indiana Wesleyan University), 위추량 교수 (The State University of New York at Buffalo), 심종민 교수 (The State University of New York at Buffalo), 박도영 교수 (Illinois State University), 노홍석 교수 (Drexel University), 주영화 교수 (Virginia Polytechnic Institute & State University), 박재광 교수 (University of Wisconsin Madison), 김양수 교수 (Virginia Western Community College), 박보영 교수 (Radford University), 김수경 교수 (Baylor College Medicine), 민정원 교수 (University of Southern California), 이종일 교수 (The City of University of New York), 이용환 교수 (Louisiana State University), 김일환 교수 (The University of Tennessee), 박근표 교수 (University of California Riverside), 박도환 도수 (University of Maryland), 김알버트 교수 (Kim, Albert S.) (University of Hawaii), 김용헌 교수 (University of Cincinnati), 민평갑 전교수 (The City University of New York), 권미영 전교수 (Cuyahoga Community College), 장재진 교수 (University of Wisconsin Milwaukee), 김성언 교수 (California State University Long Beach), 조연주 교수 (The University of Texas at Tyler), 임민수 교수 (Slippery Rock University), 강혜령 교수 (University of Colorado Boulder), 강 민 교수 (North Carolina State University), 이용주 교수 (Central Washington University), 이경배 전교수 (University of Oklahoma), 권미영 전 교수 (Cuyahoga Community College), 이범수 교수 (University of Illinois at Urbana-Champaign), 박성균 교수 (University of Michigan), 이영숙 전교수 (Eastern Illinois University), 한충희 교수 (Hope College), 황유연 교수 (Hope College), 조운수 교수 (University of Michigan), 송영태 교수 (Towson University), 여 윤 교수 (Purdue University), 유영주 교수 (University of Michigan), 원은영 교수 (University of Washington), 황보명환 교수 (North Carolina State University), 송호림 교수 (Texas Southern University), 성준기 교수 (Western Kentucky University), 신경호 교수 (Northwest Missouri State University), 신광철 교수 (University of West Georgia), 임현아 교수 (Mississippi State University), 김수현 교수 (The University of Arizona),김아영 교수 (Mississippi State University), 안인숙 교수 (New Mexico State University), 신진용 교수 (Hofstra University), 여은호 교수 (Plymouth State University), 윤성도 교수 (Mississippi State University), 윤여민 전교수 (Seton Hall University), 윤장현 교수 (University of Southern California Keck School of Medicine), 윤민희 교수 (University of Pittsburgh), 신영태 교수 (University of Central Oklahoma), 양철호 교수 (Oklahoma State University), 배지영 교수 (Oklahoma State University), 이에디 교수 (Stonehill College), 고명숙 교수 (Eastern Michigan University), 신선우 교수 (Oakland University)총: 118명P/S: 참고로 이 명단은 2024. 2. 24일부터 현재까지 서명에 참여하신 '순서' 대로 기재한 것입니다. 이 숫자는 지금도 꾸준히 늘어나고 있습니다.