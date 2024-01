'비타민 C'가 지구온난화 주범 '이산화탄소' 잡는다

큰사진보기 ▲ 비타민 C 증강 구리 나노선 촉매를 활용한 이산화탄소 환원 기반 에틸렌 대량 생산 기술 모식도 ⓒ DGIST 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 비타민 C 증강 구리 나노선 촉매의 나노 구조 형상 (상단) 및 전기화학 이산화탄소 환원 성능 (하단) ⓒ DGIST 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 라만 분광분석을 통한 비타민 C 증강 구리 나노선 촉매 표면의 향상된 일산화탄소 중간체 형성 과정 규명 (좌) 및 비타민 C 증강 구리 나노선촉매의 향상된 에틸렌 생산성 (우) ⓒ DGIST 제공 관련사진보기