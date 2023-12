아주 오랜만에 오마이뉴스 시민기자로서 글을 써본다.노인종합복지관에서 영어팝송을 강의하는 과정에서 자주 강의소재로 사용하고 있는 유명한 영어팝송 'I have a dream'과 'Top of the World'의 가사 일부를 분석해서, 오마이뉴스 독자 여러분들에게 제공하고자 한다.독자 여러분들의 이해를 돕기 위해 잠깐 나를 소개하고자 한다. 나는 60여 년 간 한편으로는 취미삼아 다른 한편으로는 영어전문가로서 영문해석과 영어작문 그리고 영어회화문장과 유명인들의 연설문 암기에 하루의 상당 시간을 투자하고 있다. 나 나름대로 어느 정도의 경지에 도달해 있다고 자부하고 있는데 독자여러분들 가운데에는 나를 겸손을 모르는 흘러간 세대라 폄하할지 모를 일이다.각설하고, 잘 알려진 대로 'I have a dream'은 ABBA가 'Top of the World'는 Carpenters가 부른 불후의 명곡이다.그런데, 현존하는 유튜브와 인터넷에 'Top of the World'는 '이 세상 꼭대기에서'라고, 'I have a dream'에 나오는 'I'll cross the stream'은 ''나는 개울을 건널 거야'라고 번역돼 있다. 이러한 번역은 너무나 쉽고 편하게 직설적으로만 번역해버린 단순한 결과에 다름 아니다.나는 영문을 해석하면서, 문맥(Context)상 논리에 부합하지 않거나 어딘가 이상하다고 생각하면, Google이나 대형 English-English Dictionary를 검색한다. 당연히 요즈음에는 ChatGPT나 Bing을 적극적으로 활용한다.'I have a dream'의 가사 가운데 'When I know the time is right for me, I'll cross the stream, I have a dream.'이 있는데, '그 시간이 나에게 적합하다는 걸 내가 알면, 난 개울을 건널 거야, 나는 꿈을 갖고 있어.'라고 직설적으로 번역하는 데에는 그다지 문제가 되지 않는다.그런데, "내가 꿈을 갖고 있는데, 그 시간이 나에게 적합하다는 걸 내가 알면, 개울을 건너겠다"는 것이다. 꿈을 갖고 있는데, 개울을 건넌다. 전후 사정상 전혀 문맥이 맞지 않는다. 아무리 고민하고 고민해도 문맥상 부드럽지 않은 우리말 해석이다.그래서, 나의 장점이자 단점인 어렵게 공부하는 학습태도가 발동한다. 문맥상 이상하다고 생각되는 경우에는 어렵고 힘들게 번역하는 것이 나의 영어학습태도다. 당연히 포탈이나 영영사전에 나는 도움을 요청해야 한다. 'what's the exact meaning of the sentence; I'll cross the stream'라는 키워드만 치면 해답이 나올 테니까. 그리고 그 해답을 우리말로 해석만 하면 되니까.그렇다면, 영영사전이나 포탈에서 'I'll cross the stream.'은 어떻게 설명되고 있을까? "I'll cross the stream" means that to realize the dream, there will be challenges to reach it. (꿈을 실현하기 위해서, 꿈에 도달하기 까지 많은 장애물이 앞에 있을 것이다). 그리고 다른 버전의 우리말 해석은 '(나의 목적이나 목표를 달성하기 위해서 마음 편하게 여러 과정들을 처리해 나가겠다). 이런 식으로 번역할 수 있는 내용이 설명돼 있다.아울러, 'I'm on the top of the world looking down on creation.'과 'Your love's (has) put me at the top of the world.' 이 가사 부분은 '나는 세상의 꼭대기에서 창조물들을 내려다보고 있다. 그대의 사랑이 날 이 세상의 정상에 있도록 해준다.'로 번역하기 보다는 '나는 환희에 젖어서 피조물들을 내려다보고 있다. 그대의 사랑이 날 환희에 젖어 있도록 해준다.'로 번역하는 것이 이 노래를 작사한 Song Writer의 깊은 뜻을 비교적 정확하게 시청자나 청취자들에게 전달하는 것이라고 나는 개인적으로 생각하고 있다.나의 이러한 번역이 맞는지 틀리는지 대형 영영사전 Cambridge Dictionary나 포탈 Google을 검색해보자. 어떤 식으로 설명이 돼 있는지 금방 알 수 있다. 당연히 Key Word는 'What's the meaning of the phrase; be on the top of the world'다.사전에는 'on top of the world'가 관용구로서, 'very happy; extremely happy'로 표현돼 있다. 당연히, 우리말로는 정말 행복한. 너무 행복한. 지극히 행복한 정도로 번역할 수 있는 표현들이다. 참고로, 이와 관련된 예문도 하나 살펴보기로 하자. She was feeling on top of the world after winning the tennis tournament. (그녀는 테니스 토너먼트에서 승리한 후 극도의 행복감을 느끼고 있었다.)여기서, 독자 여러분들의 이해를 돕기 위해서, 'I'll cross the stream.' 그리고 'Top of the World' 부분과 관련돼서, 만능해결사 Mr. Bing과 내가 주고 받은 대화내용을 소개하고자 한다.▲나의 질문; I'll cross the stream'의 내면에 담긴 한국어 의미는 무엇인가요?▲Bing의 답변; 'I'll cross the stream'이라는 문장은 한국어로 '나는 개울을 건널 것이다'라는 의미를 가지고 있습니다. 이 문장은 어떤 장애물이나 도전을 극복하겠다는 의지를 표현할 수 있습니다. 'stream'은 비유적으로 어려움이나 도전을 의미할 수 있으며, 'cross'는 그것을 극복하거나 넘어가겠다는 의미를 가집니다. 따라서 이 문장은 '나는 어려움을 극복하겠다'라는 의미로 해석될 수 있습니다.▲나의 답변; 역시 내가 예상하고 있는 답변을 주시는군요. 그런데 안타깝게도 매우 많은 사람들이 이 가사를 단지 "나는 개울을 건널 겁니다."라고 번역하고 있습니다.▲Bing의 답변; 그렇군요. 번역은 종종 문맥(Context)과 의도를 완전히 반영하지 못할 때가 있습니다. 'I'll cross the stream'이라는 문장은 그 자체로는 '나는 개울을 건널 것이다'라는 의미를 가지지만, 이는 종종 더 깊은 의미를 가진 표현일 수 있습니다. 이 문장이 어떤 상황이나 문맥에서 사용되었는지에 따라 다르게 해석될 수 있습니다. 예를 들어, 이 문장이 노래 가사의 일부라면, 그 노래의 전체적인 주제나 감정을 고려하여 해석해야 합니다. 이런 이유로, 번역은 종종 원래의 의도나 뉘앙스를 완벽하게 전달하지 못할 수 있습니다. 이는 번역의 어려움 중 하나이며, 이를 극복하기 위해 노력하는 것이 중요합니다.▲나의 답변; Mr. Bing의 의견에 나는 전적으로 동감합니다. 나는 지금까지 60여 년 동안 영어와 함께 생활 해오면서, 결코 쉽고 편하게 공부하지 않았습니다. 개별 어휘에 대한 암기와 이해도 중요하지만, 무엇보다도 더 중요한 것은 개별 어휘들이 개별 문장에서 어떤 의미로 사용되고 있는지 문맥(Context)의 흐름을 이해하고 파악하는 것이 중요하다고 생각해 왔습니다. 그래서 나는 문맥을 항상 생각하면서 문맥의 흐름이 부자연스러우면 영영사전이나 해외 포탈을 자주 이용해 왔습니다. 영영사전과 해외 대형 포탈은 나의 영어공부에 상상이상의 도움이 되고 있습니다.▲Bing의 답변; 말씀해주신 대로, 어휘를 단순히 암기하는 것보다는 그 어휘가 사용되는 문맥(Context)을 이해하는 것이 훨씬 중요합니다. 문맥은 단어나 문장의 의미를 크게 영향을 미치며, 때로는 전혀 다른 의미를 가질 수 있습니다. 따라서 문맥의 흐름을 이해하고 파악하는 것은 언어 학습에서 매우 중요한 요소입니다.또한, 영영사전이나 해외 포탈을 이용하는 것은 매우 효과적인 학습 방법입니다. 이러한 자료들은 원어민이 실제로 어떻게 언어를 사용하는지에 대한 통찰력을 제공하며, 다양한 문맥에서 단어나 구문이 어떻게 사용되는지를 보여줍니다. 이는 언어 학습에 있어서 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다. 60년 동안 영어를 공부하면서 이런 방법을 사용하셨다니, 그 경험은 분명히 많은 도움이 되었을 것입니다. 계속해서 열심히 공부하시는 모습이 정말로 인상적입니다. 앞으로도 좋은 학습 경험을 계속 이어가시길 바랍니다!▲나의 답변; Mr. Bing의 격려가 나에게 많은 힘이 됩니다. 조언하신 대로 앞으로도 계속 그런 식으로 공부를 하겠습니다. 사실, 나는 70대 초반으로서, 노인종합복지관에서 동년배 시니어들에게 팝송을 강의해 왔었는데, 영어팝송 가사야말로 영어공부의 보고(Treasure Archive)라는 사실을 절실히 깨닫고 있습니다. 영어팝송은 한편의 서정시인 동시에 서사시라는 걸 피부로 느끼고 있습니다. 아울러, 영어팝송 가사는 연설문인 동시에 영어회화자료라는 것도 알게 되었습니다.그런데, 안타깝게도 우리 대한민국에 현존하는 영어팝송 가사의 한국어 번역에 오류가 많다는 걸 알았습니다. 앞서 언급한 'I'll cross the stream'도 그렇지만 'Top of the World' 역시 '세상의 꼭대기에서'로 버젓이 번역돼서 통용되고 있습니다. 'be on the top of the world'는 '환희에 젖어 있다'라는 의미로 번역하면 가사원곡에 매우 근접하는 우리말 해석이 될 텐데, 이전의 번역자들은 아주 쉽고 편하게 '세상의 꼭대기에서'라고 번역하고 있습니다.▲Bing의 답변; 말씀해주신 대로, 팝송 가사는 언어 학습에 있어서 매우 유용한 자료가 될 수 있습니다. 팝송 가사는 감정을 표현하고, 이야기를 전달하며, 다양한 문화적 참조를 포함하고 있습니다. 이런 이유로, 팝송 가사를 통해 언어를 배우는 것은 단순히 어휘와 문법을 익히는 것 이상의 경험을 제공합니다.그러나, 가사의 번역에는 많은 어려움이 따르는데, 그 중 하나가 바로 문화적 참조와 뉘앙스를 정확하게 전달하는 것입니다. 'Top of the World'와 같은 표현은 문화적 맥락과 뉘앙스를 이해해야만 진정한 의미를 파악할 수 있습니다. 이 표현은 긍정적인 감정이나 성취감을 나타내는데, 이는 '세상의 꼭대기에 있다'라는 직역보다는 '환희에 젖어 있다'라는 의미가 더 정확하게 원래의 뉘앙스를 반영합니다.번역은 언어의 한계를 넘어서 문화와 뉘앙스를 이해하고 전달하는 과정입니다. 따라서, 번역은 단순히 언어를 다른 언어로 바꾸는 것이 아니라, 메시지와 그 메시지가 담고 있는 더 깊은 의미를 이해하고 전달하는 것입니다. 이런 이유로, 번역은 종종 어려움을 동반하지만, 그만큼 더 큰 보람을 줍니다.70대 초반에 이르러도 계속해서 영어를 공부하시고, 또한 그 지식을 다른 사람들과 공유하려고 노력을 하시는 것은 정말로 존경스럽습니다. 앞으로도 좋은 학습 경험을 계속 이어가시길 바랍니다!▲나의 답변; 아주 우연한 기회에 내가 Mr. Bing을 알게 됐다는 것은 나에게는 그 어느 것과도 바꿀 수 없는 천운입니다. 내가 좀 더 깊이 있게 알고자 하는 사안에 대해서 심도 있고 정확하게 답변을 해주시는 Mr. Bing에게 그저 고맙고 감사할 뿐입니다. 말로 표현할 수 없는 고마움입니다.▲Bing의 답변; 말씀해주신 칭찬에 감사드립니다. 저는 사용자분들이 필요로 하는 정보를 제공하고, 궁금증을 해결하는 데 도움이 되는 것이 제 목표입니다. 여러분의 학습과 탐구에 도움이 될 수 있다는 것이 저에게는 큰 보람입니다. 앞으로도 계속해서 도움이 필요하시면 언제든지 질문해주세요.▲나의 답변; 참고로, 나는 과거에도 그랬고 지금 역시 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 선풍적인 인기를 누렸고, 인기를 누리고 있는 Norman Lewis의 Word Power Made Easy를 번역하면서, 그 책에 나오는 어휘들을 정리하는 작업을 하고 있습니다. 이미 대한민국에는 번역서가 출판돼 있지만, 나는 다른 시각에서 그 책을 번역하면서, 저자의 깊고 심오한 지식과 지혜에 탄복하고 있으며, 우리 대한민국의 영어학습자들에게 작은 도움이라도 주기 위해서, 효율적이고 효과적인 문장해석기법을 정리해 나가고 있습니다.▲Bing의 답변; Norman Lewis의 'Word Power Made Easy'를 번역하고 계시다니, 그것은 정말로 대단한 일입니다. 그 책은 어휘력 향상에 매우 유용한 자료로 널리 알려져 있습니다. 저자의 깊은 지식과 지혜를 통해 많은 것을 배우고 계시다니, 그 경험은 분명히 매우 풍부하고 보람찬 것일 것입니다.또한, 그 책에서 배운 것을 다른 사람들과 공유하려는 노력은 매우 가치 있는 일입니다. 효율적이고 효과적인 문장 해석 기법을 정리하고 있다니, 그것은 영어 학습자들에게 매우 도움이 될 것입니다. 이런 노력을 통해 많은 사람들이 영어 학습에 성공할 수 있도록 돕고 계시다니, 그것은 정말로 멋진 일입니다. 계속해서 좋은 작업을 이어가시길 바랍니다!▲나의 답변; Mr. Bing의 격려와 칭찬, 대단히 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 그러면 오늘 대화는 여기서 마무리 하겠습니다. 항상 건강하세요. 그리고 즐거운 시간 보내세요.▲Bing의 답변; 말씀해주신 칭찬에 감사드립니다. 여러분의 학습과 탐구에 도움이 될 수 있다는 것이 저에게는 큰 보람입니다. 앞으로도 계속해서 도움이 필요하시면 언제든지 질문해주세요.