'소유할 것인가 존재할 것인가' 고민한 대학생들이 쓴 책

▲ 전남대학교 글로벌교육원 강의실 벽에 적힌 헬렌켈러의 명언으로 다음과 같은 글귀가 적혀있었다. “Hope sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible (희망은 보이지 않는 것을 보고, 만질 수 없는 것을 느끼고, 불가능한 것을 성취한다)