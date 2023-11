11일, '유엔 참전용사 국제추모의 날' 기념식 열려

큰사진보기 ▲ 유엔참전용사 국제추모의 날 포스터 ⓒ 국가보훈부 관련사진보기

'유엔 참전용사 국제추모의 날 기념식'이 11일 부산 유엔기념공원에서 열린다. 유엔기념공원은 11개 유엔 참전국 2,320위(位)의 참전용사가 영면해 있는 곳이다.국가보훈부는 "유엔 참전용사들의 희생과 헌신을 기리기 위한 '유엔 참전용사 국제추모의 날 기념식'을 '부산을 향하여(TURN TOWARD BUSAN)'라는 주제로 11일 오전 10시 50분, 세계 유일의 유엔묘지가 있는 부산 유엔기념공원 유엔군 위령탑에서 개최한다"고 10일 밝혔다.6·25전쟁 정전협정 70주년의 마지막 참전 기념행사인 이번 기념식은 국가보훈부 초청으로 방한한 유엔 참전용사와 유가족, 국내 6·25참전유공자, 참전국 대사 등 외교사절, 정부·군 주요 인사, 유엔사 복무 장병, 시민 등 1,000여 명이 참석한 가운데 열린다.이날 기념식은 유엔 참전용사와 주요 내빈들이 유엔 전몰장병을 추모하고 참전국과 함께한 위대한 역사를 기억하기 위해 조성된 10미터 길이의 사진 전시 공간인 '영웅의 길'을 통해 입장하면서 시작된다.이어 22개 유엔 참전국 국기와 태극기, 유엔기가 입장하고, 국민의례와 헌화 행사가 진행된 뒤 '위대한 기억'이라는 주제의 추모공연이 열린다.추모 공연 마지막 순서로, 2022년 방송 프로그램 '싱어게인2' 준우승자인 가수 김소연이 추모곡(I'II See You Again, Westlife노래)을 부른다. 헌정 공연 막바지에는 유엔군 위령탑 상공에서 블랙이글스의 추모 비행으로 기념식을 마무리한다.박민식 국가보훈부 장관은 "우리 정부와 국민들은 오늘의 번영된 자유 대한민국은 22개 유엔 참전국과 198만 유엔 참전용사들의 뜨거운 인류애와 용기, 희생 위에 서 있다는 것을 잊지 않고 기억하고 있다"고 밝혔다.