정명근 "화성시연구원, 발 빠른 연구 착수와 정책현안 대응에 감사"

지난 7월 개원한 화성시연구원이 최근 테크노폴 조성, 균형발전, 특산물 브랜딩, 보타닉가든 개선 등 화성시의 핵심 정책현안에 대해 신속하고 실용적인 정책 대안을 잇달아 제시해 눈길을 끈다.화성시연구원은 지난달 30~31일 이틀간 '2023년 전략·정책 연구과제의 주요 내용에 대한 공동 중간보고회'를 개최했다.이날 보고회에서는 ▲테크노폴 조성을 위한 첨단 전략산업 육성 방안 연구 ▲화성컨벤션센터 기본구상 및 수요예측 연구 ▲시화 (대송)지구 활용 방안 수립연구 ▲화성시 균형발전을 위한 계획적 관리 방안 ▲화성시 주요 재정사업 평가 방안에 관한 연구 등 연구과제의 주요 내용과 추진 경과가 공유됐다.정명근 화성시장은 보고회에서 "화성시연구원이 개원 직후 발 빠르게 정책 제안을 위한 연구에 착수하고 시의 핵심 정책현안에 대응하고 있는 것에 대해 감사히 생각한다"며 "특히 이번 테크노폴 조성 연구를 통해 화성시 경제발전 모델과 균형발전의 큰 그림이 만들어지기를 기대한다"고 격려했다.이번 보고회에는 정명근 시장을 비롯해 박철수 화성시연구원장, 연구과제 관련 부서 실국소장, 외부 전문가 등이 참석해, 진행 중인 연구과제의 추진 경과를 공유하고 내실 있는 결과를 도출하기 위한 향후 과제 등에 대해 논의했다.연구원은 중간보고회에 참석한 전문가와 시 담당 부서장들의 의견을 수렴해 12월 중 더욱 내실 있고 완성된 최종보고회를 개최할 계획이다. 박철수 화성시연구원장은 "연구 과정에서 확인되는 다양한 사례에 대해 유관 부서들과 논의해 실효성 있는 정책을 도출하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.연구원은 또 지난달 31일 화성시 특산물 브랜딩 방안과 보타닉가든 개선 방향을 제시하는 '화성이슈리포트 제2호'를 발간했다. 연구원은 도시환경, 경제사회 등을 주제로 화성이슈리포트를 매월 발간하고 있다.연구원은 이번 리포트를 통해 "Many Brand But No Brand at 화성"이라며 "경기도 내 경지면적과 농가인구 비중이 가장 큰 화성시에 많은 특산물 브랜드가 있지만 알려진 브랜드가 없다"고 분석한 뒤, 화성시 특산물의 브랜딩 전략을 제안했다.연구원은 화성시의 대표농산물 TOP4(토마토, 쌀, 포도, 배) 브랜드 선정, 특산물과 지역문화·공간·산업과 연계한 관광상품 개발 등 적극적 마케팅의 필요성을 강조하고, 100만 특례시의 지속 가능한 성장잠재력을 널리 알릴 수 있는 '밀리언화성 페스티벌 개최' 방안을 제시했다.연구원은 또 '보타닉가든 화성'의 개선 방안으로, 지나치는 공간이 아닌 이용자 관점에서의 머무르는 공간 특화, 스마트팜·도서관 등 휴식과 교육의 다양한 기능을 담고 있는 전시온실 도입, '국제 보타닉가든 화성 엑스포' 개최 등 브랜드화를 통한 유니크 베뉴로의 보타닉가든 특화 방안을 제시했다.앞서 연구원은 도시환경과 경제사회에 관한 연구를 통해 화성시정 현안에 대해 신속하고 실용적인 정책을 제안하고자 지난 7월 개원했다. 박철수 화성시연구원장은 "시민이 행복한 100만 화성시의 발전을 위해 필요한 정책과제를 시민의 입장에서 지속적으로 발굴하고 연구하겠다"고 밝혔다.