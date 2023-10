김동연 "윤석열, '고속도로' 특혜 의혹 원인 제공, 결자해지해야"

큰사진보기 ▲ 김동연 경기도지사가 17일 오전 경기도청 다목적회의실에서 열린 2023년 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 서울-양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련한 질의에 답변하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 4박6일 간의 사우디아라비아·카타르 국빈 방문을 마친 윤석열 대통령과 김건희 여사가 26일 오전 성남 서울공항을 통해 귀국, 전용기인 공군 1호기에서 내린 뒤 차량으로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"예를 들면 윤석열 대통령이 야당 대표를 만난다든지, 또는 지금 경제정책도 대단히 좀 문제가 많다. 경제 수장을 교체하면서 정책을 완전히 전환하겠다는 걸 보여준다든지, 지금 재정을 확대해서 경제 위기를 극복하겠다는 정책 전환의 사인을 준다든지, 또 아주 가깝게는 며칠 뒤가 이태원 10.29 (참사) 1주기다. 그런 데 대통령이 참석해서 유가족들을 안아주고 같이 눈물 흘려주고 한다든지, 이런 것들이 국정 기조 변화의 사인으로 보일 거라고 생각된다."

큰사진보기 ▲ 김동연 경기도지사가 26일 저녁 '10.29 이태원 참사 희생자 합동분향소'에서 희생자를 추모하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 김동연 경기도지사가 26일 저녁 '10.29 이태원 참사 희생자 합동분향소'에서 희생자 가족과 대화하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사는 27일 윤석열 대통령의 처가 특혜 의혹이 제기된 '서울-양평 고속도로 노선 변경' 논란과 관련 "원인 제공자인 '용산'이 결자해지해야 한다"고 주장했다. '용산'은 윤석열 대통령의 집무실을 의미한다.김동연 지사는 이날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>과 인터뷰에서 '서울-양평 고속도로 노선 변경 논란의 근본 원인이 무엇이냐'는 질문에 "2008년부터 14년 동안 일관되게 원안 얘기만 나왔는데, 갑자기 변경안이 나왔다. 왜, 누가, 어떻게 바뀌었느냐에 대해서 지금 답을 하지 못하고 있다"면서 "결국 변경안 종점 부근에 있는 특정인의 땅 때문이 아닌가 하는 의혹과 추정을 강하게 할 수밖에 없다"고 지적했다.김 지사는 이어 "양평 고속도로와 관련해서는 뭔가 성역이 있는가 보다 하는 생각을 하게 되고 이런 것들이 근본 원인이 아닐지 하는 추정을 하게 만든다"고 지적했다.앞서 국토교통부가 '서울-양평 고속도로'의 기존 계획안인 양평군 양서면 종점 계획안을 지난 5월 양평군 강상면으로 변경하면서, 윤 대통령의 부인 김건희씨 일가에 대한 특혜 의혹이 제기됐다. 언론 보도에 따르면, 변경된 종점인 '양평군 강상면' 반경 약 5㎞ 안에 김건희씨와 어머니인 최은순씨, 김씨의 언니와 남동생, 가족 회사 등이 보유한 땅은 모두 29필지(3만 9,394㎡)인 것으로 확인됐다. 축구장 5개 크기에 달하는 면적이다.김동연 지사는 이번 논란의 해법으로 '원안 추진'을 거듭 주장했다. 김 지사는 "원안이 차량 정체 구간을 해결하자는 원래 도로 설치 목적에 맞고, 가장 빨리 진행할 수 있다"며 "변경안을 주장하면 그런(대통령 처가 특혜) 의혹 때문에 시간이 오래 걸리거나 타당성 재조사, 심하면 예비타당성조사를 새로 해야 할지도 모르고, 정의롭지도 못하다"고 지적했다.김 지사는 특히 "원인 제공자가 결자해지해야 한다. 국토부의 지금까지 대응을 봐서는 풀 수가 있겠느냐"면서 "원인 제공자가 아무래도 용산 아니겠나. 이런 문제를 결자해지를 하는 것이 이 문제를 해결하는 전환점, 또 국정 전환의 신호탄으로 국민에게도 좋은 인상을 줄 수 있는 계기가 될 것"이라고 강조했다.김동연 지사는 이날 '서울-용산 고속도로' 논란에 대한 결자해지를 포함해 윤석열 대통령의 국정 기조 변화를 위한 방안을 제시했다. 김 지사는 "(윤석열 정부가) 국정 기조 변화를 얘기하는데 지금 같은 정황을 보면 바뀔 것 같지 않다"면서도 "몇 가지 바뀐다고 하는 사인과 증거를 낼 수가 있을 것 같다"고 말했다.김동연 지사는 또 윤석열 대통령의 '이태원 참사 1주기 추도식 불참' 입장에 대해 "그렇게 안 했으면 좋겠다"면서 "제가 어저께 밤에 분향소에 가서 유가족들을 만났는데, 이분들이 눈물 흘리시면서 제일 화나는 게 대통령실이 1주기 추모제를 정치집회라고 했다고 한다. 정말 잘못된 것"이라고 지적했다.김 지사는 이태원 참사 1주기를 맞는 심경에 대해 "첫 번째로 드는 생각은 부끄럽다는 것"이라며 "대한민국이 어떻게 하다가 이렇게 됐고, 특히 예방, 사고 났을 때 대처, 사후 조치 등에 대해 아무도 지금 책임지는 사람도 없고 진상규명도 안 되고 있지 않느냐"고 성토했다. 그는 이어 "유가족이 1주기 끝나고 한번 경기도로 초청했으면 좋겠다 해서 제가 아주 흔쾌히 모시겠다고 했다. 참고로 경기도는 며칠 전부터 1주기를 맞아서 온라인 추모관을 운영하고 있다"고 전했다.김동연 지사는 경기도가 추진하는 'THE 경기패스'와 서울시의 '기후동행 카드' 통합 문제와 관련 "서울시, 인천시와 같이 협조할 여지가 남아 있다고 생각한다"며 "11월 24일 3자 회동을 해서 공통 분모가 뭔지 찾아보려고 한다. 이건 경쟁적으로 할 게 아니라 서로 도민과 시민들께 도움이 되도록 해야 한다는 점에서 두 분 시장님도 한마음이라고 믿는다"고 말했다.경기도에 따르면, 'The 경기패스'는 전 경기도민이 전국 어디에서나 모든 대중교통수단을 이용할 경우 사용한 교통비의 일부를 환급해 주는 정책이다. 정기권을 구입해 매달 충전할 필요가 없으며 광역버스·신분당선이 제외된 서울시와는 달리 전국 모든 대중교통수단을 포함할 예정이어서 광역버스와 신분당선을 주로 이용하는 경기도민에게 큰 혜택이 주어질 전망이다.이에 대해 김동연 지사는 "경기도와 서울은 상황이 매우 다르다. 경기도가 서울의 16배나 되는 땅을 가지고 있고, 교통수단도 서울은 지하철과 버스가 주이지만, 경기도는 그것 말고도 광역버스, M버스, 경기순환버스 등 굉장히 다양하다"며 "'THE 경기패스'는 그런 경기도의 특성에 맞게 만들었다"고 설명했다.김 시자는 이어 "'THE 경기패스'를 만들면 경기도에서 교통카드로 대중교통을 이용하는 271만 명 중에 반 정도인 약 130만 명 이상이 참여할 것으로 기대한다"면서 "그런데 서울시의 '기후동행 카드'를 쓸 경기도민은 6% 정도에 불과할 것으로 생각된다. 서울시에서 그런 것에 대한 구체적인 협의 없이 먼저 발표를 한 것"이라고 아쉬워했다.