"오세훈-윤석열 너네 일자리부터 내놔" 대한민국 최초로 점거농성

큰사진보기 ▲ 발달장애인 문석영·남태준·소형민 피플퍼스트 활동가(왼쪽부터)가 20일 오후 서울 영등포구 여의도 인근 카페에서 <오마이뉴스>를 만나 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다. ⓒ 소중한 관련사진보기

피플퍼스트(people first)는 발달장애인이 주축이 되어 스스로 활동하는 조직과 운동을 뜻한다. 1974년 미국 오리건주 발달장애인 대회에서 한 참가자가 '나는 먼저 사람으로 알려지길 원한다(I wanna be known to people first)'라고 말한 데서 유래했다. 우리나라에서는 2016년 처음 문을 열었다. 서울에는 현재 피플퍼스트 서울센터, 성북센터, 광진센터가 있다.



피플퍼스트 활동가들은 각 지역에 있는 센터에서 동료지원가로 일하고 있다. 이들은 상담, 정보 제공, 자조 모임 등을 통해 장애인 동료가 일자리를 가질 수 있도록 돕는 일을 한다. 동료지원가 사업으로 알려진 '중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업' 예산이 내년에 전액 삭감되면, 이들은 일자리를 잃는다.