마약 범죄 예방 홍보 노래 공모 결과. ⓒ 경남경찰청

경상남도경찰청(청장 김병수)이 벌였던 '마약 범죄 예방 홍보 노래 공모'에 수상작이 가려졌다.경남경찰청은 마약류 범죄에 대한 경각심 고취와 마약범죄 없는 건강한 사회를 만들기 위해 모든 국민 대상으로 7월 20일부터 8월 24일까지 공모를 벌였다.이번 공모전에는 가요, 트로트, 동요 등 장르 구분없이 총 37곡이 접수되었다. 경남경찰청은 음악대학교수, 음악학원장으로 구성된 심사위원회를 통해 최종 4곡을 선정했다.대상은 경기 채창현씨(마약은 NEVER EVER 안돼요), 최우수상은 서울 정혁진(절대 안 돼), 우수상은 부산 이상규(마약 퇴치송)·창원 noteLBA(Hold My Hands)가 차지했다.최종 수상작 4편의 음원은 경남경찰청과 유관기관의 각종 행사와 교육 때 활용된다. 경남경찰청은 선정된 4곡의 음원을 홈페이지와 페이스북에 공개했다.