바이든, 윤 대통령에게 "부친 별세 애도" 조화 보내

큰사진보기 ▲ 조 바이든 미국 대통령이 초청국 정상으로서 윤석열 대통령 앞으로 고 윤기중 연세대 명예교수를 애도하는 조화를 보냈다고 대통령실이 18일(한국시간) 밝혔다. 2023.8.18 ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

조 바이든 미국 대통령과 부인 질 바이든 여사가 17일(현지시각) 최근 부친상을 당한 윤석열 대통령에게 조화를 보냈다.대통령실은 바이든 대통령이 초청국 정상으로서 윤 대통령에게 조화를 보냈다며 이같이 밝혔다.조화는 윤 대통령이 오는 18일 한미일 정상회의 참석을 위해 묵는 워싱턴DC 숙소에 전달됐다. 대통령실은 윤 대통령 도착 전 조화가 전달됐으며, 양국 정상은 곧 통화할 예정이라고 밝혔다.바이든 대통령 부부는 조화와 함께 보낸 애도 메시지 카드를 통해 "윤 대통령님을 위해 기도합니다. 부친의 별세를 애도하며 고인의 평안한 안식을 빕니다(You are in our prayers and we wish you peace as you mourn your father. Jill Joe)"라고 위로했다.한편, 한미일 정상회의 참석을 위해 출국한 윤 대통령은 이날 오후(현지시각) 미국에 도착했다. 윤 대통령은 숙소에서 참모들과 정상회의 준비 상황을 최종 점검한 뒤 18일 오전(현지시각) 한미일 정상회담이 열리는 미 대통령 전용 별장 캠프 데이비드로 이동한다.한미일 정상회의에서는 3국 협력을 규정한 '캠프 데이비드 원칙'(Camp David Principles)과 협력 비전을 담은 '캠프 데이비드 정신'(Spirit of Camp David) 문건이 채택될 예정이다.