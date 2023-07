IAEA 사무총장 "보고서 참여한 전문가 일부 이견 있었다"

큰사진보기 ▲ 7월 4일 일본 도쿄 '일본 내셔널 프레스 클럽'에서 라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

국제원자력기구(IAEA)의 후쿠시마 제1원전 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 해양 방류 안정성 평가에 참여한 일부 전문가가 우려를 나타낸 것으로 확인됐다.라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 7일 <로이터통신>과 한 인터뷰에서 오염수 방류 계획이 국제 안전기준에 부합한다는 최종 보고서에 의견 불일치(disagreement)가 있었느냐는 질문에 이같이 답했다.그로시 사무총장은 "나는 그것을 들었다(I heard that being said)"라면서 "그러나 다시 한번 말하지만, 우리의 보고서는 과학적으로 결점이 없다"라고 밝혔다.다만 "전문가 중 누구도 나한테 직접 우려를 제기하지 않았다"라며 이견을 어떻게 들었는지는 자세히 설명하지 않았다.이와 관련해 <로이터통신>은 "그로시 사무총장의 말에 따르면 최종 보고서에 참여한 국제 전문가 가운데 1∼2명이 우려를 나타낸 것으로 보인다"라고 전했다.앞서 IAEA는 일본 정부의 요청을 받고 11개국 전문가들이 참여한 태스크포스(TF)를 구성해 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류의 안전성에 관한 평가를 진행했으며, 지난 4일 최종 보고서를 통해 국제 안전기준에 부합한다는 결론을 내렸다.11개국에는 한국을 비롯해 미국·중국·영국·아르헨티나·호주·캐나다·프랑스·마셜군도·러시아·베트남이 포함됐다.그러나 IAEA 기술실무그룹에 참여한 류센린 중국 원자력연구소 연구원은 "성급한 결론을 내린 보고서에 실망했다"라며 "전문가들의 의견이 제한적이며 참고용으로만 사용됐다"라고 비판했다.그로시 사무총장은 "우리는 방류 계획을 지지하거나 권장하는 것이 아니다(endorse the plan or recommend)"라며 "우리는 단지 이 계획이 기준에 부합한다고 말하는 것"이라고 강조했다.이어 "일본의 편도, 중국의 편도, 한국의 편도 들지 않는다"라며 "기준은 항상 같은 방식으로 적용된다"라고 덧붙였다.다만 "과거에 이 같은 (방류) 사례가 없었기 때문에 우려하는 것을 이해한다"라면서도 "정교하지 않은 비판에는 특정한 정치적 의제가 있다고 본다"라고 반박하기도 했다.