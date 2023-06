7월 1일 시드니 일본 총영사관 앞서 '오염수 방류 반대' 집회

큰사진보기 ▲ 후쿠시마 핵오염수 방류에 반대하는 집회가 시드니 일본 총영사관 앞에서 오는 7월 1일(토) 오후 2시에 열린다. ⓒ 시드니 촛불행동 관련사진보기

오는 7월 1일 오후 2시 호주 시드니 일본 총영사관 앞 광장(1 O'Connell's St. Sydney)에서 후쿠시마 핵오염수 방류 반대 집회가 열릴 예정이다.'시드니 촛불행동'은 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 강력히 반대하며, 이번 집회를 통해 그 반대 목소리를 확대할 계획이다. 주최 측은 "후쿠시마 핵오염수 방류로 인해 인류와 자연에 심각한 위협과 피해가 예상된다"며 "특히 아시아 태평양 지역의 해양생태계와 어업자원에도 치명적인 영향을 미칠 것"으로 우려하고 있다.이번 집회엔 한인단체, 종교계, 언론계, 호주단체 등 다양한 단체들이 참여할 예정이다.- 한인단체: 시드니 평화의 소녀상 연대, 416 세월호를 기억하는 시드니 행동, 시드니풍물패 필굿, 힐스촛불, 호주한인교육문화센터, 세계한민족여성네트워크 호주, Australian Korean Welfare Centre, 호주민주연합, 나비독서회, 호주호남향우회, 호주한국입양단체, 한국입양청소년장학회- 종교단체: 한국불교 조계종 호주 관음사, 카슬힐 호주장로교회, 시드니 예닮교회, Ashfield Unting Church- 한인언론: 크리스찬 리뷰, 한호일보, 코리아타운, ITAP- 호주 정당: NSW Green (호주 녹색당)- 호주 단체: Solidarity Choir, Socialist Alliance, Green Left, Sydney peace and justice coalition, Strathfield Chamber of Commerce, AidWatch, IPAN(Independent and peaceful Australia Network), The Rev. Bill Crews Foundation■ 일시: 7월 1일 (토) 오후 2시■ 장소 : 주 시드니 일본 총영사관 앞■ 주소 : 1 O'Connell's St. Sydney■ 주최 : 시드니 촛불행동■ 문의 : 노현무 0450 385 815 / sydneycandlelight0429@gmail.com