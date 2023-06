'확 달라진' G70, 고급 스포츠 세단의 정점을 찍다

▲ 제네시스 G70는 출시 이후 글로벌 자동차 전문가들로부터 기대 이상의 평가를 받았다. 세계적인 미국 자동차 전문지인 <모터트렌드(MotorTrend)>는 ‘2019 올해의 차’로 선정했고, 북미 자동차 저널리스트들이 심사하는 ‘2019 북미 올해의 차(NACTOY, The North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year)’에서도 최고의 차량으로 올라섰다.