한반도 평화를 위한 미국 유권자 로비 주간 시작

▲ 위민크로스 DMZ 콜린무어 코디네이터의 기고 The US must trade muscles for diplomacy to end the North Korean nuclear crisis in the Bulletin of the Atomic Scientists: https://thebulletin.org/2023/03/the-us-must-trade-muscles-for-diplomacy-to-end-the-north-korean-nuclear-crisis/ 콜린 무어는 "한국 전쟁을 종식시킴으로써 북한과의 핵 충돌 위험을 해소할 수 있는 해결책일 수 있다"고 주장했다.