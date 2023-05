대전 동구청·선사문화연구원, 골령골 유해발굴 종합보고서 발간

큰사진보기 ▲ 골령골 1학살지 B구역 발굴현장 ⓒ (재)한국선사문화연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 골령골 1학살지 A구역 유해발굴 현장 (2020년) ⓒ (재)한국선사문화연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 골령골 1학살지 C구역 유해발굴 현장과 유품 중 허리띠 (2021년) ⓒ (재)한국선사문화연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 골령골 1학살지 C구역 유해발굴 현장에서 드러난 시신이 불탄 흔적 (2021년) ⓒ (재)한국선사문화연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 골령골 제 2학살지 유해발굴 현장. 도로변을 따라 100m 길이의 구덩이가 드러났다.(2022년) 나머지 100m 구덩이는 도로확포장 공사로 훼손된 것으로 보인다. ⓒ (재)한국선사문화연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 골령골 제 3학살지. 좁은 구덩이 안에서 모두 29구의 유해가 수습됐다. (2007년) ⓒ (재)한국선사문화연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 골령골 제 5학살지 유해발굴 현장(2007년). 모두 5구의 유해가 수습됐다. ⓒ (재)한국선사문화연구원 관련사진보기

대전 골령골 유해발굴 과정과 결과를 한 권으로 볼 수 있는 종합보고서가 발간됐다.대전광역시 동구청(구청장 박희조)과 (재)한국선사문화연구원(원장 우종윤, 아래 선사문화연구원)은 최근 대전 동구 골령골 민간인 희생자 유해발굴 3차 보고서를 펴냈다. 지난해 골령골에서 벌인 유해발굴 결과를 종합했다.대전동구청과 선사문화연구원은 지난해 골령골 1 학살지와 2 학살지에서 각각 유해를 발굴했다. 그 결과 1 학살지 일부 구간에서 111구의 유해(유품 396점)를, 2 학살지 일부 구간에서 80구의 유해(유품 1535점)을 수습했다. 보고서에는 해당 구간에 대한 조사 과정, 발굴 결과를 자세히 설명했다.그런데 이 보고서는 지난해 유해 발굴 결과뿐만 아니라 지난 2007년 첫 시작된 골령골 유해발굴 결과부터 최근까지의 발굴 결과를 모두 찾아 수록했다. 한마디로 '한 권으로 보는 골령골 유해발굴 종합보고서'다.이에 따르면 골령골에서는 모두 1441구의 유해와 4597점의 유품이 수습됐다. 전체 희생자 규모(최소 4000명~최대 7000명)로 보면 20.5%~36%의 피학살자 유해를 발굴한 희생자 유해를 발굴한 셈이다. 나머지 유해는 대부분 유실 또는 훼손된 것으로 추정된다.보고서에서 밝힌 유해발굴 현황을 보면 학살지별로 뚜렷한 특징이 있다.1 학살지는 크게 A 구역(동쪽)과 B 구역(서쪽), C 구역(서쪽 평탄지)으로 나뉜다. 1학살지에서는 962구의 유해가 확인돼 전체 매장지 중 가장 많은 유해가 발굴됐다. A구역과 B 구역은 큰 도랑 형태였고, C 구역은 산기슭에서부터 2개의 작은 도랑과 2개의 큰 구덩이 형태였다.A 구역과 B 구역은 서로 연결된 하나의 도랑으로 유해 매장 형태나 유품으로 볼 때 대전형무소 수감 정치범으로 추정했다. 특히 B 구역에서는 여성과 미성년자로 추정되는 유해도 일부 확인됐다.반면 C 구역은 폭이 좁은 작은 도랑과 불탄 구덩이가 확인됐고 유해 매장 형태나 유품도 달라 학살 시기가 다른 것으로 추정됐다. 특히 불탄 구덩이에서는 숯과 머리뼈, 다리뼈, 탄두 등이 확인돼 총살 후 시신을 불에 태웠음을 보여준다.2 학살지에서는 대전 낭월동과 옥천 군서면을 잇는 포장도로 남쪽이다. 길이는 100m, 너비 1.2~2.5m에 이른다. 이곳에서는 모두 80구의 유해가 확인됐다. 폭과 길이에 비해 유해가 적게 확인된 것은 유해 대부분이 훼손되었기 때문이다. 이곳에서는 다양한 종류의 단추와 신발, 허리띠, 시계, 비녀, 반지, 등이 대전형무소 재소자 및 민간인들이 학살된 장소로 보인다.증언에 따르면 2 학살지는 그 구덩이 길이가 200m 가까이 되는데 나머지 100m 구간은 포장도로가 지나고 있어 모두 공사 도중 유실 또는 훼손된 것으로 추정된다.3 학살지에서는 29구의 유해(유품 366점)가 출토됐다. 좁은 구덩이(가로 1.7mx세로 4m)에 쭈그리고 앉은 상태에서 뒷머리에 총을 쏜 것으로 보인다. 유품 등으로 미뤄 모두 대전형무소 재소자로 예측됐다. '중(中)'자 단추와 제복용 별 문양 단추도 출토됐다. 4 학살지로 알려진 곳에서는 유해의 흔적을 찾지 못했다.5 학살지(길이 3.2m x 너비 1.1m)에서는 머리빗, 열쇠, 연필, 가죽신 등이 출토돼 보도연맹원 등이 처형된 것으로 알려졌다.6 학살지에서는 별다른 유해의 흔적을 찾지 못했다. 목격자 증언을 보면 하천변을 따라 유해를 묻었는데 큰 홍수와 하천변 공사 과정에서 유실됐다고 한다. 7 학살지는 두개골 등 유해가 수습됐지만 발굴하기 전 임야를 농경지로 개간하는 과정에서 모두 훼손돼 흔적을 찾아볼 수 없다.8 학살지 추정지는 올해 진실화해위원회에서 발굴 예정이다.이처럼 이번 보고서는 골령골 유해 매장지별 유해 발굴에서 수습된 유해와 유품 등 자료를 지점별 사진과 함께 알기 쉽게 정리 편집했다.우종윤 유해발굴조사단장은 "골령골 골짜기에서 2007년부터 지난해까지 발굴한 내용을 종합정리해 실었다"며 "이 자료가 앞으로 조성될 추모위령시설(역사공원)에 전시 및 교육자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.박희조 동구청장도 "유해 발굴을 계기로 이후 조성되는 역사공원이 화해와 상생의 공간이 될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.골령골은 '세상에서 가장 긴 무덤'으로 불린다. 1950년 6·25전쟁 이후 대전형무소에 수감돼 있던 제주 4·3사건과 여순사건 관련 재소자 등 정치범과 대전·충남지역 인근 민간인들이 군인과 경찰에게 끌려와 불법으로 처형돼 묻혔다. 확인된 골령골 피해자 명단 500명 중 300여 명이 제주 4·3사건의 피해자다.정부는 골령골을 '한국전쟁 민간인 희생자 위령 시설'(평화공원) 조성 부지로 선정하고 실시설계와 용지매입 등 절차를 밟고 있다.