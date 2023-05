한국 언론에서 볼 수 없는 해외 소식 몇 가지

큰사진보기 ▲ 주말마다 열리는 보스턴촛불행동의 윤석열퇴진 집회 ⓒ 보스턴촛불행동 관련사진보기

해외 13개국 56개 도시가 참여하는 '해외촛불행동'은 매주 지역 곳곳에서 집회를 열고 있습니다. 윤석열 대통령이 방미 중이었던 지난 주에는 미국 워싱턴 디시와 보스턴의 방문 현장에서 해외촛불행동의 목소리가 들려왔습니다.지난달 29일(미국 현지시각), 보스턴 촛불행동은 매 주말마다 열리는 촛불집회를 9번째로 진행했습니다. 이들은 지난 4월 28일, 윤석열대통령이 방문한 하버드 대학 앞에서도 윤석열 퇴진 집회를 가졌었습니다.같은날 미국 시애틀에서는 워싱턴주에서 한인이 가장 많이 사는 패더럴웨이 H마트 앞에서 늘푸른연대와 해외촛불행동의 윤석열 퇴진 집회가 있었습니다.이들은 ▲자유가 허물어졌다 ▲민주주의가 근간부터 흔들리고 있다 ▲대한민국 경제가 흔들리고 있다 ▲대한민국이 특정세력-검사들의 세상이 되어버렸다 ▲정부가 앞장서 시민들의 연대를 막아서고 있다 ▲대한민국이 국제사회에서 호구가 되어버렸다며 윤석열 퇴진집회를 가졌습니다.이어 "(윤석열대통령은) 부디 아무 것도 하지 말라"며 "대한민국에서 밖으로 나오지 말라. 그리하면 위대한 국민들의 존경을 받을 것이다. 더 나아가 역사에 남을 위대한 대통령으로 남길 바란다면, 이제 그만 두라. 대통령 직에서 내려오라. 그것이 대한민국을 다시 살리는 가장 확실한 길"이라고 전했습니다.호주에서는 지난달 29일 시드니촛불행동과 멜번촛불행동이 각각 지역의 평화의 소녀상 앞에서 촛불집회를 가졌습니다. 호주 브리즈번촛불행동도 퀼즐랜드대학에서 윤석열퇴진 촛불집회를 열었습니다.정의와 상식이 바로 서는 사회, 그리고 더 살기 좋은 세상을 만들기 위해 노력하는 방송인 JNC TV (Justice and Common Sense TV)는 해외촛불행동의 시위 동영상 (https://youtu.be/ZphsrhA2TU0)을 만들어 올리는 등 해외동포들의 윤석열 퇴진 열망을 보도했습니다.워싱턴 DC에서 윤석열 퇴진 시위대를 가리려 우산 경호까지 등장한 소식과 해외 각 지역의 시위 소식이 공유되고 있습니다.지난달 29일, 뉴욕에서는 평화와 통일을 위한 인긴띠 잇기 행사가 열렸습니다. 미국 각 지역에서 모였는데 비가 많이 오는 관계로 실내행사와 짧은 행진으로 진행되었습니다.원래 일정은 해외동포들이 350미터 거리에 있는 남북유엔대표부를 손과 손으로 연결시키는 행동이었습니다. (JNC TV: https://youtu.be/JuJ1AXWfeXg)이 행사에는 우리학교와 함께 하는 동포모임, Peace Treaty Now, Action One Korea, 흥사단 뉴욕지부, 시애틀 늘푸른연대, 노둣돌 등 한인 평화운동 단체는 물론 Veterans For Peace, World BEYOND War 등 외국인 평화운동 단체 등 30개 이상의 단체에서 참여했습니다.뉴욕, 로스앤젤레스, 시카고, 보스턴, 시애틀, 캐나다 등에서 해외동포들이 참여하여, "한반도 분단이 우리 삶을 파괴하고 있다"며 한미일합동군사훈련 중단, 남북이 발표했던 공동선언들의 이행, 평화협정 체결 등을 요구했습니다.김수복 6.15미국위원회 대표는 "남과 북은 7.4공동성명, 6.15공동선언, 10.4선언, 4.27판문점 선언 등 훌륭한 약속들을 여러번 했습니다. 남과 북은 이 선언들을 철저히 이행해야 합니다."라고 밝혔습니다.해외동포들은 레거시 언론이 보도하지 않는 진실을 알린다면서, 유튜브를 공유하고 있습니다. 특히 SBS의 보도를 뚫고 들리는 미주동포들의 함성이 담긴 유튜브 (https://youtu.be/fwz-jA87NA0)가 많이 공유되고 있으며, 감사의 댓글이 달리고 있습니다.해외동포들의 촛불집회나 평화운동은 앞으로도 계속 진행될 것으로 보입니다.