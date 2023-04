인천시, 4월 22일 지구의 날 '지구를 위해 S.T.O.P.' 행사

큰사진보기 ▲ 인천시는 제53회 지구의 날을 맞아 4월 22일, 시청 인천애뜰 잔디광장에서 시민 참여 지구의 날 행사를 개최한다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 제53회 지구의 날을 맞아 4월 22일, 시청 인천애뜰 잔디광장에서 시민 참여 지구의 날 행사를 개최한다.올해 지구의 날 행사 주제는 '지구를 위해 S.T.O.P.(Save Together for Our Planet) 하세요'다. 지구를 위해 에너지과소비·일회용품·탄소발생·기후위기시계를 멈추자는 뜻이다.식전 행사로 마련된 이유경 극지연구소 박사의 '북극과 기후변화' 강연회가 22일 오전 9시 시민과 학생 200명을 대상으로 인천시교육청에서 열린다. 오전 10시부터 인천애뜰에서는 남동구 청년일자리사업 대표 브랜드 '푸를나이 Job Con'의 공연과 UCC 영상대회 작품을 상영한다.오전 11시부터는 지구의 날 기념식, UCC 영상대회 시상식과 함께 기후위기시계 제막식이 열린다. 기후위기시계는 산업화 이전보다 1.09℃ 상승한 지구 평균온도가 1.5℃ 상승까지 남은 시간을 보여주는 것으로 국내 공공청사 설치 최초 사례다.이밖에도 환경&탄소중립을 체험할 수 있는 16개 부스를 운영해 체험행사와 기후위기시계 인증샷에 참여하는 시민에게는 다양한 기념품을 제공한다.오후 8시부터 10분간 전 세계 100여 개국이 참여하는 '지구의 날 소등행사'에는 인천대교, 수봉공원 송전탑 등 지역 랜드마크 15개소와 공공기관, 공동주택 등이 참여할 계획이다.백민숙 인천시 환경기후정책과장은 "인천은 제48차 IPCC총회에서 1.5℃ 특별보고서를 채택한 1.5℃ 인천선언도시로서, 민선 8기에 국가보다 5년을 앞당긴 2045 탄소중립 비전을 선언했다"면서 "이번에 1.5℃ 기후위기시계를 인천시 청사 전면에 설치하는 것은 기후위기에 대한 범시민 인식 전환과 탄소중립을 실천하는 계기가 될 것"이라고 말했다.