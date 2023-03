게으른 사람들이 사랑한 신발, 로퍼

큰사진보기 ▲ 봄로퍼 ⓒ 이문연 관련사진보기

1. 발등을 덮는 박음질 주름의 강도

2. 발등 장식의 유무(페니 로퍼의 덧댄 가죽 or 술 or 금속 장)

3. 발등 너비

운동화만 주야장천 신는 분들께 가장 먼저 추천하는 아이템이 로퍼다. 그만큼 편하면서 캐주얼하게 혹은 세련되게 신을 수 있는 아이템(그렇다고 운동화 같은 착화감을 기대하면 안 된다)인데 문득 뜻이 궁금해 찾아봤다.이런! 정의를 보자마자 내가 사랑할 수밖에 없었던 이유를 발견했다. 로퍼(loafer): 빈둥거리며 시간을 보내는 사람, 끈으로 묶지 않고 편하게 신을 수 있는 낮은 가죽신(네이버 어학사전). 멋은 내고 싶지만 꾸미는 게 너무 귀찮고 게으른 사람들을 위해 이렇게 안성맞춤인 신발이 있다니! 사랑할 수밖에 없잖아!그래서 소개하는 2가지 로퍼는 드라이빙 슈즈와 페니로퍼다. 2가지 모두 봄과 가을에 편하게 신기 좋은 로퍼인데 2가지가 디자인이 다르지만 요즘은 디자인이 묘하게 섞어 나오기도 하니 이런 류의 비슷한 신발들을 통칭해 로퍼라 부르면 된다.자 그럼 당신이 원하는 느낌을 생각해보자. 포멀한 느낌(단정하게 신고 싶다) Vs 발랄한 느낌(편하게 신고 싶다)! 신발에 어떤 디자인이 들어가느냐에 따라 느낌이 달라지는데 중요한 요소는 3가지다.1. 발등을 덮는 박음질 주름의 강도학구적인, 반듯한 이미지를 가질수록 박음질 주름이 심한 것을 멀리하는 것이 좋다. 이유는 박음질 주름이 심할수록 나이 들어 보이는데 아마도 기능성으로 나온 60대 이상의 아주머니, 할머니들이 많이 신는 신발의 주름과 같아서 연상 효과를 일으키기 때문으로 보인다.그래서 박음질 주름이 심할수록 정적인 느낌을 주고 신발의 색이 흐릴수록 정적인 느낌을 주는데 본인의 이미지가 반듯하고 학구적이라면 이런 정적인 느낌이 강화되어 올드한 느낌도 강화된다. 그래서 20~30대를 타겟으로 하는 신발 브랜드에서 샀어도 엄마 신발 신은 효과를 줄 수도 있으니 주의하길!2. 발등 장식의 유무(페니 로퍼의 덧댄 가죽 or 술 or 금속 장식)발등 장식의 유무에 따라서도 느낌이 달라진다. 대표적으로는 페니 로퍼의 입술 모양의 가죽과 달랑거리는 술 그리고 금속 장식이다. 세련되고 단정한 느낌으로 신고 싶다면 단연 페니 로퍼의 입술 가죽을 추천한다. 심플하지만 캐주얼과 포멀 룩 둘 다 어울린다. 달랑거리는 술은 그 볼륨감과 움직임으로 인해 좀 더 활동적이고 발랄한 느낌을 준다.그러므로 동적인 분위기를 풍기고 싶다면 술 달린 로퍼를 추천한다. 금속 장식은 차가운 느낌으로 세련미를 더 부각시킨다고 보면 된다. 정장 느낌에 가장 가까운 게 금속 장식, 캐주얼에 가장 가까운 게 술 장식, 그 중간이 페니 로퍼라고 하면 이해가 쉬울 듯!3. 발등너비발등 너비란 발등을 얼마나 덮느냐를 말한다. 발가락보다 조금 더 가리는 너비와 발등을 많이 덮는 너비가 있는데 발등을 많이 가릴수록 단정하고 정갈한 느낌을 주고 발등을 적게 가릴수록 캐주얼하고 시원한 느낌을 준다. 그래서 보통 발등을 많이 가리는 로퍼는 양말과 신어도 괜찮지만 발등이 많이 보이는 로퍼는 맨발에 신는 것이 더 예쁘다.아마 로퍼를 구매할 때 발등너비까지 고려하는 사람은 그렇게 많지 않았을 것이다. 하지만 여성 로퍼(남성 로퍼는 발등을 적게 덮는 디자인이 없음)는 특히 발등 너비에 따라 느낌이 많이 달라지므로 이런 차이를 알고 로퍼를 신는다면 또 다른 재미를 느낄 것이다.