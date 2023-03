북한 "25~27일, '핵 무인 수중 공격정' 또 시험"

▲ 북한 조선중앙통신은 28일 '조선민주주의인민공화국 국방과학원은 지난 3월 25일부터 27일까지 수중전략무기체계에 대한 시험을 또다시 진행하였다.'고 보도했다. 2023.3.28 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution]